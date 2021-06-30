10 кинообразов «непутёвого» человека с Леонидом Куравлёвым в главной роли

Непутевый Афоня, предприимчивый Жорж Милославский, коварный оберштурмбанфюрер Айсман и влюбчивый, всегда готовый каждому помочь Пашка Колокольников из «Живет такой парень». Леонид Куравлёв – самый пластичный артист Советского Союза, который сыграл больше разноплановых ролей, чем кто бы то ни было из его партнеров по фильмам. В этом обзоре «десятка» самых ярких, пожалуй, кинообразов этого актёра.
«Живёт такой парень»
режиссер Василий Шукшин, 1964 год
Пашка Колокольников – обыкновенный парень, каких тысячи. И работа у него обыкновенная – шофёр. Но в момент опасности, грозящей гибелью людей, Пашка ведёт себя как герой. «Непутёвость» Пашки в доверчивом отношении к жизни, а счастье его – в счастье других. Балагуря и смеясь по жизни, он успевает между добрыми шутками помогать людям.
«Вий»
режиссер Олег Степченко, 1967 год
Вот уж не повезло бурсаку Хоме Бруту, так не повезло. Именно ему велено читать в старой церкви трёхдневные молитвы над телом покойной красавицы панночки. Ранее весёлый и легкомысленный парень становится задумчивым и тревожным. Только ему известно, почему умерла панночка. Три ночи бедный Хома должен, преодолевая страх, отпевать покойницу и противостоять нечистой силе.
«Золотой телёнок»
режиссер Михаил Швейцер, 1968 год
Шура Балаганов – один из многих «детей» лейтенанта Шмидта. Мелкий мошенник и вечный неудачник Шура пытается разбогатеть любыми путями, пока в его жизни не появилось трое случайных знакомых: старик Паниковский, Адам Козлевич и непревзойдённый мастер жульничества Остап Бендер. Теперь Балаганов и компания строго следуют конечной цели – отнять у подпольного миллионера Корейко деньги.
«Любовь Серафима Фролова»
режиссер Семен Туманов, 1968 год
Действие картины происходит сразу же после войны. Солдат Серафим Фролов едет в незнакомые места, где живёт его знакомая девушка Настя. Знакомы они только по переписке, но Серафиму некуда ехать, и он решается попытать счастье здесь. У Насти на фронте погиб жених, и поэтому она очень долго не может впустить в своё сердце Серафима. Только в конце фильма, Настя понимает, что бесконечно влюбляется в доброго, но немного «непутёвого» парня.
«Иван Васильевич меняет профессию»
режиссер Леонид Гайдай, 1973 год
«Непутёвость» Жоржа Милославского заключается в том, что он ни дня нигде не работал. Его призвание – мошенничество, воровство и лёгкая жизнь. Когда он в очередной раз совершает ограбление квартиры обеспеченного дантиста Шпака, происходит невероятное: сосед Шпака – Шурик с помощью фантастического изобретения невольно отправляет Милославского и ещё одного соседа, занудливого Ивана Васильевича, в прошлое, в эпоху Ивана Грозного.
«Афоня»
режиссер Георгий Данелия, 1975 год
Сантехник Афанасий Борщов ведёт разгульную, непутёвую жизнь – заработанные деньги легко тратятся на удовольствия и спиртное. Собутыльник Федул, неухоженная холостяцкая квартира и нервная любовница Тамара – вот и всё, что имеет Афоня. Жизнь парня постепенно меняется после того, как на танцах он знакомится с прекрасной девушкой Катей; как узнаёт, что женщина, в которую он влюблён, замужем; как начинает понимать всю бесмысленность своей прежней жизни.
«Не может быть!»
режиссер Леонид Гайдай, 1975 год
Ещё один «непутёвый» персонаж Леонида Куравлёва – Володька Завитушкин из «Свадебного происшествия». Придя на собственную свадьбу, Володька никак не может узнать среди бегающих гостей свою невесту. До этого Завитушкин видел её только в пальто и шляпке. Герой попадает в разные курьёзные ситуации, смешные и нелепые одновременно. В финале Володька всё же женится, но на другой день разводится.
«Живите в радости»
режиссер Леонид Миллионщиков, 1978 год
Митяя Пряжкина, смеясь, называют в деревне «Кулибиным». Пряжкин днём и ночью постоянно что-то изобретает, стучит, ищет. Жене Ульяне надоела такая жизнь, и она уходит от мужа. Председатель колхоза доверяет Пряжкину большую сумму денег и отправляет в город закупить технику для строительства деревенского моста. «Непутёвого» Пряжкина обводят вокруг пальца жулики, но в конце фильма справедливость восстанавливается, и Ульяна начинает понимать, что муж-то у неё замечательный!
«Суета сует»
режиссер Алла Сурикова, 1979 год
В фильме наблюдается знакомая ситуация: немолодой муж уходит от немолодой жены к более юной особе. Через некоторое время муж понимает, что счастлив он может быть только в прежних отношениях. Брошенная жена Марина Петровна знакомится с молодым человеком Володей, весёлым, остроумным, компанейским. Он вносит в её серые будни шум, гам, смелость и какую-то детскую «непутёвость». Роль Володи блестяще сыграл Леонид Куравлёв.
«Дамы приглашают кавалеров»
режиссер Иван Киасашвили, 1980 год
Саня Свинцов – не совсем молодой, но одинокий инженер, а значит «непутёвый».
На отдыхе в Сочи он знакомится с женщиной за тридцать – Аней Поздняковой. Сане Анна понравилась, и он делает всё возможное, чтобы заинтересовать её, как мужчина. Во многом Свинцов перегибает палку, и Аня сбегает от него. Саня не может забыть женщину и едет в её город с надеждой на новую встречу.
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