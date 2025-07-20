Посмотрите, что нашли в желудке у этого пса

Это произошло в Портланде, штат Орегон. После того, как семья неоднократно начала замечать, что их 3-летний дог плохо себя чувствует, они решили обратиться к ветеринару.
Врач сразу же сделал рентген желудка собаки, и заметил там большое количество посторонних вещей. Операции было не миновать.
К большому удивлению как ветеринара, так и семьи в желудке дога было обнаружено… 43 с половиной носка!
Ветеринар удалил все носки и пса выписали домой уже на следующий день. Были ли найдены пары носков, и куда подевалась половина 44-го — эти вопросы останутся для нас загадкой.
©
Свежие комментарии