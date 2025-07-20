С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Басовская
    Автор- жертва ЕГЭ и заново открыл Америку.Зачем советские п...
  • Сергей Растимешин
    В каком году?На что хватало ср...
  • Grandad
    Посчитайте, сколько бутылок водки тогда можно было купить на зарплату и сколько сейчас. Сейчас больше.На что хватало ср...

Посмотрите, что нашли в желудке у этого пса

Это произошло в Портланде, штат Орегон. После того, как семья неоднократно начала замечать, что их 3-летний дог плохо себя чувствует, они решили обратиться к ветеринару.




Посмотрите, что нашли в желудке у этого пса! желудок, носки, собака







Врач сразу же сделал рентген желудка собаки, и заметил там большое количество посторонних вещей. Операции было не миновать.

 

Посмотрите, что нашли в желудке у этого пса! желудок, носки, собака







К большому удивлению как ветеринара, так и семьи в желудке дога было обнаружено… 43 с половиной носка!

Посмотрите, что нашли в желудке у этого пса! желудок, носки, собака







Ветеринар удалил все носки и пса выписали домой уже на следующий день. Были ли найдены пары носков, и куда подевалась половина 44-го — эти вопросы останутся для нас загадкой.


Посмотрите, что нашли в желудке у этого пса! желудок, носки, собака





 

©


Ссылка на первоисточник
наверх