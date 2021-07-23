6 способов, которые позволят улучшить сигнал Wi-Fi самостоятельно

Беспроводная передача данных по Wi-Fi стала одним из наиболее важных достижений в области информационных технологий. Во всяком случае, когда речь заходит об обеспечении ими широких масс людей. К сожалению, у беспроводных сетей Wi-Fi есть два минуса. Первый – это низкая скорость передачи данных. Второй – это нестабильный и слабый сигнал. Решить проблему можно «проставив» пива другу-айтишнику или же попытаться сделать все самостоятельно, предварительно ознакомившись с азами вопроса.
1. В ногу со временем
Стоит обновить оборудование. price-altai.ru.
Первое и самое главное, что нужно сделать на счастливом пути к быстром и стабильному Wi-Fi в своем доме (или на рабочем месте), убедиться, что в помещении установлен современный маршрутизатор (роутер). Сегодня технологии развиваются особенно быстро. Если оборудование устанавливалось 5 и больше лет тому назад, то сегодня оно уже является глубоко устаревшим и нуждается в замене.
Вывод: обновляйте оборудование своевременно.
2. Стены и перегородки
Важно выбрать место правильно. pcworld.com.
В это «сложно» поверить, но в большинстве случаев передаче сигнала в первую очередь мешают стены и прочие перегородки в помещении. Ситуация может значительно осложниться в том случае, если в помещении есть какая-либо экранирующая система с использованием металла. Аквариум, зеркало и даже металлическая статуэтка могут стать серьезной помехой на пути передачи сигнала Wi-Fi.
Вывод: найти оптимальную точку для установки оборудования в помещении.
3. Канал связи
Смените канал связи. safety4sea.com.
Наверняка приходилось обращать внимание на то, что помимо вашего сигнала, в помещении есть еще и другие. Это признак того, что ваш роутер использует тот же самый канал для передачи сигнала, что и устройства соседей. В этом нет ничего хорошо. По стандартам России в стране используется 13 каналов связи для Wi-Fi. Если на одном канале находится слишком много сигналов, то скорость передачи будет падать. Это хороший повод для того, чтобы указать в настройках маршрутизатора другую «дорожку», которая будет использоваться устройством по умолчанию.
Вывод: найти самый свободный канал для передачи сигнала и перевести свой маршрутизатор на него.
4. Модная антенна
Есть разные модели. heatonc.com.
В народе есть огромное количество любителей сделать для маршрутизатора кустарную антенну или усилить уже имеющуюся при помощи проволоки, фольги, жести. На самом деле куда лучше просто пойти и купить современную, более мощную антенну. Стандартное оборудование такого рода имеет усиление всего 2 дБи. Представленный на рынке ассортимент позволит без особого труда найти антенну с усилением 10-20 дБи. Нужно ли говорить о том, что такая антенная еще и лучше выглядеть будет, нежели что-то несуразное с «шапочкой из фольги»?
Вывод: чем мощнее антенна – тем лучше.
5. Одна хорошо, а три лучше
Чем больше - тем лучше. mobcompany.info.
Без антенны роутер работать точно не будет. При этом некоторые современные передатчики комплектуются сразу парой антенн! Нужно ли говорить, что подобный подход к делу позволяет значительно улучшить качество и скорость передачи данных по Wi-Fi? Некоторое оборудование также позволяет устанавливать три и даже больше трех антенн. Такое решение кажется неплохим. Таковым оно по большей части и является, вот только если придется менять антенны, то замена двух и больше по очевидным причинам – это куда большие финансовые затраты. Альтернативой приросту числа антенн на роутере является установка в помещении дополнительной точки (а лучше точек) раздачи сигнала. Благо стоит «репитер» (повторитель) примерно, как дешевый роутер.
Вывод: организуйте в помещении дополнительные точки передачи сигнала.
6. Лучше провод
А провода лучше. pxhere.com.
Иногда, что с роутером не делай, какие антенны не ставь, а добиться нужной скорости интернет-связи по Wi-Fi все равно не получается. Как правило, такое происходит из-за планировки квартиры и здесь уж ничего больше не поделаешь. Если речь идет о необходимости достигать действительно высокой скорости передачи данных, например для работы, в том числе с мультимедиа, то лучшим вариантом в такой ситуации будет возвращения к старому-доброму проводу.
Вывод: в некоторых случаях будет лучше заморочиться с кабелем
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