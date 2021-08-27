Советы для тех, кто планирует приготовить домашнюю колбасу впервые

Доводилось пробовать домашнюю колбасу? Это вкусное и питательное блюдо, которое может сделать каждый. На самом деле в приготовлении такой колбасы нет ничего сложного, главное правильно запомнить порядок действий и подобрать качественные ингредиенты.
Ингредиенты
Вот, что понадобится.
Для создания «тещиной» колбасы понадобятся следующие ингредиенты: мясо (свинина и куриные бедрышки) массой 1.4 кг, соль – 35 грамм, шкурка от сала – 30 грамм, сало без шкурки – 450 грамм, 1-2 головки чеснока. Также нужна будет одна чайная ложка острого перца, сушеный майоран – две чайные ложки и несколько метров кишок.
Процесс приготовления
Режем на мелкие кусочки.
Мясо для колбасы можно или перемолоть мясорубкой, или нарезать маленькими кубиками. Выбор только за вами. Пока занимаетесь мясом, следует поставить вариться на 2 часа шкурку от сала. Соль и специи добавляются в мясо вместе с продавленным через пресс чесноком. «Украшенный» фарш следует основательно перемешать и дать ему час на «созревание».
Очень вкусно будет.
Когда шкурка сала станет вяленной, ее следует порезать на мелкие кусочки и добавить в фарш. Теперь возьмите подготовленные кишки, промойти их холодной водой. Начинается самый ответственыый этап.
Моем кишки.
Берем мясорубку, снимаем с нее нож и сетку, ставим насадку для колбасы. Кишку натягиваем на насадку так же, как чулок. Кончик фиксируем при помощи нитки. Когда все перечисленное сделано, можно начинать прокручивать фарш, вручную контролируя плотность его распределения по кишке.
Толкаем в кишку.
Когда колбаски будут готовы, берем иголку и делаем отверстия в кишке для выхода воздуха. Кипятим кастрюлю воды и аккуратно опускаем в нее на 20 минут наши колбаски. Когда блюдо остынет, его можно употреблять в пищу.
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