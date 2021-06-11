12 полезных идей, которые упростят бытовые и домашние хлопоты

Смотришь и удивляешься: как кому-то пришло это в голову? А ведь иногда знакомые вещи позволяют по-новому взглянуть на привычный интерьер или задействовать какие-то предметы.

Например, в кухонном гарнитуре можно скрыть миски питомцев, использовать авоську для хранения полотенец или разделить ящик с ложками диагональными секциями.

1. Выключатель на столе

В результате вы получите дублирующий выключатель и не надо вставать, чтобы отрегулировать освещение

На кухне, в спальне или гостиной, чтобы далеко не тянуться к выключателям, выведите их к столу или прикроватной тумбочке. Достаточно зафиксировать мебель, чтобы она не двигалась, и провести проводку через царгу под столешницей. В результате вы получите дублирующий выключатель и не надо вставать, чтобы отрегулировать освещение. Почти как в отелях! Кстати, такой же лайфхак можно сделать с розетками.

2. Акцентный островок

К примеру, оклейте обоями боковые грани острова и одну из стен или окрасьте их в яркий оттенок

Если у вас большая светлая кухня с островом и хочется добавить ярких красок, сделайте акцент на рабочей зоне. К примеру, оклейте обоями боковые грани острова и одну из стен или окрасьте их в яркий оттенок. Главное, чтобы сохранялся баланс между однотонным элементами и цветными.

3. Встроенный в стену шкаф

Лайфхак работает только там, где нет капитальных стен

В условиях маленькой площади каждый сантиметр на счету, поэтому зачем занимать пространство в комнате, если можно встроить мебель в стену соседнего помещения. Трюк легко проделать с кухонным гарнитуром или шкафами. Но учтите, что лайфхак работает только там, где нет капитальных стен.

4. Вмонтированное в стол кашпо

Благодаря такому приему растения будут находиться на одном уровне со столешницей

Если не нравится, когда на столе стоят высокие горшки или вазы, загораживая пространство, вмонтируйте их в столешницу. Выбирайте для этого кашпо со встроенными поддонами, поскольку из горшка с дренажными отверстиями вода попросту стечет на пол. Благодаря такому приему растения будут находиться на одном уровне со столешницей. Если есть узкий стеллаж, в него можно вмонтировать вазу для одного цветка.

5. Разделение ящика по диагонали

Благодаря такой системе в ящик поместится больше предметов, особенно продолговатых

Кроме стандартного разделения ящика на секции можно использовать диагональное. Для этого придется самостоятельно подобрать «стенки» нужного размера. Благодаря такой системе в ящик поместится больше предметов, особенно продолговатых.

6. Цоколь гарнитура - для мисок

Миску с водой туда не поставишь, а вот с сухим кормом - легко

Хочется спрятать миски питомца, но не знаете куда? Выделите для этого нижний ящик кухонного гарнитура. Миску с водой туда не поставишь, а вот с сухим кормом - легко, плюс его не придется собирать по всему полу. Кстати, благодаря этому удобно соблюдать режим кормления животного, особенно, если коту или собаке нужно похудеть.

7. Увеличение и расширение двери

Выкрасьте дверь в цвет стены или сделайте на всей поверхности геометрический рисунок

Если межкомнатная дверь кажется непропорционально низкой или широкой, ее можно визуально замаскировать. Обычно такой способ используют для безрамных дверей, но он подойдет и в случае с обычными. Выкрасьте полотно вместе с выступающими наличниками в цвет стены или сделайте на всей поверхности геометрический рисунок. Так будет казаться, что вся стена - это дверной проем.

8. Авоська - для полотенец

Повесьте авоську в ванной и складывайте в нее полотенца или другие предметы

В ванной не хватает крючков? Нет сушилки? Некуда складывать полотенца? Все проблемы решит обычная авоська. Повесьте ее в ванной и складывайте в нее свежие или использованные полотенца - как вам удобно. Благодаря открытым ячейкам текстиль будет проветриваться и не сопреет до ближайшей стирки. Авоську можно использовать и для хранения одежды.

9. Шкафчик для туалетной бумаги

Сделайте небольшой встроенный шкафчик, куда отправятся запасы туалетной бумаги или гигиенические средства

Если в ванной не хватает места, а рядом - не капитальная стена, почему бы не использовать ее. Сделайте небольшой встроенный шкафчик, куда отправятся запасы туалетной бумаги или гигиенические средства. Дверцу можно сделать незаметную, без ручек, которая открывается простым нажатием.

10. Сушилка в шкафу

Обустройте в старой мебели выдвижные решетки и перекладины

Не знаете, что сделать со старым шкафом? Негде сушить вещи? Убейте одним выстрелом двух зайцев, обустроив в мебели выдвижные решетки и перекладины. Так вы всегда сможете скрыть сушилку от посторонних глаз, а при необходимости на ней поместится больше одежды, чем на стандартных изделиях.

11. Граница с соседями

Один из вариантов - сделать на границе бассейн или поставить надувной

Все мы знаем правило о том, что в пяти метрах на границе с соседями нельзя устанавливать несогласованные постройки или садить высокие деревья. Но и просто так оставлять столько пространства не хочется. Один из вариантов - сделать на границе бассейн или поставить надувной. А рядом с забором посадить живую изгородь из невысоких растений.

12. Встроенный батут

Выройте яму и установите в нее встроенный батут