Почему советские мультфильмы не для современных детей, и Как среди них выбрать подходящие

Для большинства современных родителей советские мультики (читай мультики из своего детства) ассоциируются исключительно с теплыми воспоминаниями и вечными ценностями. Многие мамы и папы уверены, что только детский кинематограф, родом из СССР, способен дать детям необходимый багаж моральных ценностей и знаний. Плоды труда детских мультипликаторов давно стали едва ли не предметом национальной гордости, но нужна ли современным детям такая мораль и могут ли они вообще разделить восторг родителей?
Несколько поколений выросло на старых, добрых (именно эти эпитеты принято употреблять в их адрес) советских мультиках, родители, впитавшие в том числе и через данные произведения кинематографа, что такое хорошо, а что такое плохо, очень часто желают поделиться с собственными детьми частичкой своего детства. Это не просто импонирует (дескать, «вот я воспитывался на них и вырос хорошим человеком и тебе, сын, включу свои мультики»), но и позволяет себ чувствовать себя отличным родителем. Но ребенок отчего-то не разделяет восторга от «Ежика в тумане» и «Кто сказал мяу», видимо уже успел пересмотреть современных «зомбирующих» мультиков. Не иначе.
Мультик, не совсем понятный детям.
Но времена меняются и некогда, безусловно, гениальные и весьма востребованные у своего поколения советские мультики, несколько не вписываются в современный ритм жизни, ее декорации, нравы, сюжеты кажутся устаревшими, а герои – неактуальными. Потому нужно понимать какие старые мультики стоит показывать современным детям, а которые – нет. Далеко не все из них подходят юным зрителям современности.
В чем главное отличие между современными и советскими мультиками
Герои, известные не только советским детям.
Пожалуй, главное и самое бросающееся в глаза отличие – это четкая граница между добром и злом в советских мультфильмах. Никаких полутонов и подтекстов. Волк – плохой, заяц – хороший. И весь сюжет развивается между отношениями этих двух персонажей и добро всегда побеждает зло, даже если ему приходится прикладывать массу усилий. В последнем, собственно говоря, и заключается воспитательный момент. И, несмотря на то, что взрослые способны разглядеть в поступках зайца негатив, а волку приписать и положительные качества, детская психика на такие глубокие умозаключения не способна.
Детские психологи утверждают, что это очень верная позиция, дети всегда отождествляют себя с положительным героем и если он начинает вести себя не вписываясь в рамки представления о хорошем, то ничего хорошего из такого просмотра не выйдет. К примеру, любимый всеми и известный современный мультфильм «Маша и Медведь», в нем нет «плохих» или «хороших» героев, но Маша, как главная героиня, весьма импонирует.
К Маше, как говорится, вопросов много.
Но, давайте будем откровенны. Маша просто несносная капризная и эгоистичная девчонка, которая решила, что почему-то имеет право отравлять жизнь постороннему Медведю и, между прочим, откровенно мешать ему наладить его личную жизнь, всецело претендуя на его внимание. Учитывая, что маленький ребенок не может отделять частное от общего, умиляясь проказам Маши, он будет воспринимать ее поведение как норму.
Это вовсе не означает, что стоит исключать современные мультфильмы и полностью перейти на советские (к ним тоже есть вопросы, но об этом ниже), просто стоит выбирать правильные. К тому же, психологи рекомендуют смотреть мультфильмы вместе с детьми, чтобы иметь возможность правильно реагировать на ту или иную ситуацию, давая свою взрослую и авторитетную оценку происходящему на экране. Мысль, конечно, правильная, но выполнимая разве что в параллельной вселенной. Разве мультики придумали не для того чтобы разгрузить родителей, а не наоборот?
А вот современные Фиксики - настоящий кладезь знаний.
Ограничивая просмотр современных мультфильмов, можно ненароком поспособствовать тому, что ребенок выпадет из общества, ведь на героях во многом строятся основы их субкультуры. Это нужно понимать и принимать как один из этапов взросления. Кстати, мультики с человеческими персонажами психологи рекомендуют показывать детям начиная с 5 лет, не раньше.
Пластилин против компьютерной графики
Современные дети вряд ли оценят сложность и кропотливость этой работы.
Это, пожалуй, главный аргумент тех, кто выступает за советские мультфильмы, дескать, в современных очень яркая анимация и разнообразие цветов. Да, сравнивать «Пластилиновую ворону» с современными 3D мультфильмами, как минимум не честно. Но и абстрактное изображение, коими изобилуют мультфильмы из прошлого, тоже не сыграют на пользу детской психике.
Зато исполнение песни просто великолепное!
Рыба с женским телом, не русалка, а именно этот странный синтез женщины и рыбы, которая призывно поет «оставайся, мальчик с нами», Мойдодыр, гоняющий мальчика по всему городу, пьяный волк, изрекший легендарную фразу, используемую во время застолий «Щас спою» … Герои, которых видят только дети, но они обитают где-то рядом: Карлсон, домовенок Кузя, тоже весьма напрягают обстановку. Знаете ли, не каждый ребенок захочет, чтобы у него под кроватью что-то заводилось, даже если это сказочный герой. Так может старые мультики кажутся добрыми лишь потому что родители смотрели их детьми и многое воспринимали именно через призму детского сознания?
Страшно представить, что пришлось пережить грязному мальчугану.
Современные технологии не просто позволили создать милых героев, которые не вызывают страха у детей, а более того даже становятся их любимцами, но и делают пространство трехмерным. А экспериментов с формой, цветом и фактурой с жутким результатом хватало и в советском кинематографе. Достаточно вспомнить «Крылья, ноги и хвосты», «Рассеянный Джованни», «Большой секрет для маленькой компании», чтобы решить, что перед показом собственному ребенку мультфильмы на самом деле лучше пересмотреть самостоятельно.
Советские мультфильмы, с которыми обязательно стоит познакомить своего ребенка
Еще один любимый всеми старый мультфильм.
Категоричность в таком тонком вопросе как воспитание – не лучшее качество. Это только в советских мультиках все предельно ясно, что плохо, а что хорошо, а вот однозначного ответа на вопрос «что лучше современные или советские мультки» - нет. Потому что хороши и те, и другие, потому что среди и тех, и других хватает странных героев и жутких сюжетов, которых детям лучше не смотреть.
Вряд ли современные дети неожиданно в своем медиа пространстве наткнуться на действительно хорошие мультфильмы времен их родителей, а потому помощь старших в этом тонком вопросе все же понадобится. Итак, с какими советскими мультиками, ставшими классическими образцами, стоит познакомить современных детей и иметь надежду, что они их оценят?
Герои, знакомые ни одному поколению.
«Ну, погоди!» - большинство взрослых до сих пор испытывают некоторое волнение, стоит им услышать мелодию заставки этого легендарного мультфильма. Оно и не удивительно, ведь советские дети, не избалованные ютубом, могли смотреть мультфильмы в строго отведенные телепрограммой время, а потому - услышал знакомую мелодию – нужно бросать все и бежать к телевизору.
Мультик с зайцем и волком в главной роли должен был стать культовым, и он справился со своей задачей. На его создание был выделен солидный бюджет, а задача была обозначена как расплывчатое «что-нибудь смешное». Для создания были приглашены четверо молодых и амбициозных юмористов, перед которыми была поставлена задача: «достойно ответить Диснею». Курляндский, Хайт, Камов и Успенский и решили, что это должен быть сюжет-погоня. В качестве главных героев рассматривались разные варианты, но в конце-концов, остановились на привычных для русского фольклора зайце и волке.
В первой серии образ волка и зайца был вот таким.
Кстати и волк, по большому счету, собирательный образ из фольклора – дурачок, который роет яму другим, но все время попадает в нее сам. И голубоглазый заяц – олицетворение ума, красоты, доброты, великодушия и много чего еще. Кстати, заяц не сразу был так прекрасен. Первоначальные образы главных героев были весьма в советских традициях. Геннадий Сокольский, снявший первую серию, подвергся критике и не стал продолжать начатое, современных героев создал Вячеслав Котеночкин. Волка, кстати было предложено озвучивать Высоцкому, но поскольку он был угоден не всем, его кандидатура не прошла.
мультик вполне будет интересен нынешнему поколению детей.
«Ну, погоди!» - настоящий сборник российского искусства, быта и ценностей. Все эпизоды происходят в местах, где обычно развлекаются и существуют советские семьи, звучат популярные в то время Пугачева, Магомаев, Скляр, привычки, ценности и многое другое – практически экскурс в советское прошлое. Кстати, это один из немногих мультфильмов, для которого было сделано исключение, поскольку он является культурным наследием. Из-за волка, не выпускающего изо рта сигарету, мультик мог получить статус 18+ и все сопутствующие ограничения по показу.
Еще один герой, подкупающий простоватой наивностью.
«Винни-Пух» - несмотря на то, что советская экранизация мультика не первая и Уолт Дисней уже успел выпустить несколько серий про забавного медведя и его компанию, эта версия многим вполне заслуженно кажется более впечатляющей и интересной.
Федор Хитрук – создатель отечественного «Винни-Пуха», приступил к созданию мультика не видя творения Уолта Диснея, создал исключительно новых персонажей по собственной концепции и, надо сказать, они получились очень трогательными. Было нарисовано немало медвежат и поросят, прежде чем нашелся подходящий вариант. Изначально медведь был слишком мохнат, а Пятачок слишком толстым.
Компания, которая предпочитает ходить в гости по утрам.
Пожалуй, главное, что можно вынести из этого мультика – не обязательно быть идеальным, для того чтобы у тебя были друзья, принимающие тебя таким, какой ты есть, благо компания у медведя очень разношерстная.
Если нет настоящих друзей, то они могут начать прилетать даже с крыши!
«Малыш и Карлсон» - экранизация повести шведской писательницы Астрид Линдгрен была принята восторженно, так, что даже было выпущено продолжение «Карлсон вернулся». Третья часть, несмотря на планы, так и не была отснята.
Кстати, этот мультфильм стоит особняком среди остальных детских мультфильмов того времени. В нем уже есть скрытая реклама (на проезжающем мимо автобусе, когда Малыш переходит дорогу), есть отсылки к прежним созданиям «Союзмультфильма». Например, грабители, вероломно снимающие с вешалок простыни, очень похожи на сыщиков из мультика про поросенка Фунтика, а родители Малыша достаточно типовые, по-крайней мере, у Дяди Федора из Простоквашино очень похожие.
Варенье - залог крепких дружеских отношений.
Мультфильм скорее предназначен для родителей, поскольку именно им адресован главный посыл – быть внимательнее к своим детям, относиться с пониманием к их страхам и желаниям, больше им доверять и купить им, наконец, собаку.
Снова о настоящих друзьях.
«Крокодил Гена и его друзья» - пожалуй, одно из немногих советских произведений, где появляется герой, который придуман мультипликаторами. Существо с огромными ушами, добрый и доверчивый, он находит себе друзей и остается жить в СССР, хотя по сюжету является тропическим животным, нечаянно приехавшим в коробке с апельсинами.
Мягкий, добрый и наивный.
Есть здесь и отрицательный герой – старуха Шапокляк вместе с крыской- Лариской, весь сюжет построен на том, что любому существу, даже если это Чебурашка, крайне сложно живется в одиночестве, поэтому нужно всеми силами стремиться к обществу и быть хорошим другом. Спорно насколько это актуально по современным меркам, но для советского общества было одним из основ.
Трое, приехавшие в Простаквашино.
«Трое из Простаквашино» - одно из творений, в котором популярен как мультфильм, так и произведение, по основам которого он снят. Многое из того, что было в повести Эдуарда Успенского, не вошло в экранизацию. Забавно, но дольше всего у художников не получался образ галчонка, который хоть и не является главным героем, но появляется регулярно и вносит свою лепту в общее впечатление. Да и культовая фраза принадлежит именно ему.
Так вот, галчонок не получался. Дело дошло до того, что художники просили каждого, кто входил к ним в помещение, сделать набросок. Так и приложил руку к его созданию Леонид Шварцман – создатель мультяшного Чебурашки. Несмотря на то, что Дядя Федор – единственный персонаж, который был принят и одобрен сразу, именно он сильнее всех меняется от серии к серии.
Не зря на галчонка было потрачено столько сил, он получился очень характерным.
Если отойти от ностальгических приступов, можно вдруг осознать, что Дядя Федор, подчеркнуто самостоятельный, уж слишком рано начинает жить собственной жизнью, а его родители, приличные, между прочим, люди, вовсе не кидаются искать детоньку, а предпочитают страдать по нему из квартиры. Особенно преуспевает мама, которая то и дело восклицает, что она работала и хочет отдыхать и вообще, еще платья не выгуляны, создается впечатление, что Дядя Федор уж слишком одинок. Собственно говоря, это было горькой реальностью в советском прошлом, когда родители, работающие весь день, а то и посменно, приходили домой только под вечер, пока ребенок был предоставлен весь день самому себе.
К этой истории, конечно, много вопросов...
Никто не станет спорить с тем, что кинематографию и вообще все то, что показывают с экранов телевизоров, часто используют для манипуляции и воздействия на сознание. С этой задачей справлялась и советская мультипликация и главной ее целью было взращивание достойных членов социалистического общества, развитие коллективизма, патриотизма и ответственности, зачастую жертвенности. Многие сюжеты тех времен современным детям просто не понятны, да, отвечая на их вопросы можно провести много веселых совместных минут, но стоит ли оно того, ведь для них это возможно примерно также, как для родителей мифы Древней Греции.
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