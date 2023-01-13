Почему советские мультфильмы не для современных детей, и Как среди них выбрать подходящие







Мультик, не совсем понятный детям.

В чем главное отличие между современными и советскими мультиками

Герои, известные не только советским детям.

К Маше, как говорится, вопросов много.

А вот современные Фиксики - настоящий кладезь знаний.

Пластилин против компьютерной графики

Современные дети вряд ли оценят сложность и кропотливость этой работы.

Зато исполнение песни просто великолепное!

Страшно представить, что пришлось пережить грязному мальчугану.

Советские мультфильмы, с которыми обязательно стоит познакомить своего ребенка

Еще один любимый всеми старый мультфильм.

Герои, знакомые ни одному поколению.

В первой серии образ волка и зайца был вот таким.

мультик вполне будет интересен нынешнему поколению детей.

Еще один герой, подкупающий простоватой наивностью.

Компания, которая предпочитает ходить в гости по утрам.

Если нет настоящих друзей, то они могут начать прилетать даже с крыши!

Варенье - залог крепких дружеских отношений.

Снова о настоящих друзьях.

Мягкий, добрый и наивный.

Трое, приехавшие в Простаквашино.

Не зря на галчонка было потрачено столько сил, он получился очень характерным.

К этой истории, конечно, много вопросов...