Как в ожерелье Тутанхамона попал жёлтый скарабей неземного происхождения

Когда 100 лет назад Картер открыл гробницу фараона Тутанхамона, в ней было такое огромное количество артефактов, что небольшой медальон без цепочки в ларце, стоявшем в сокровищнице, казалось бы, не должен был привлечь серьёзного внимания исследователей. Но порой скромные на вид вещи имеют интереснейшую историю и открывают непознанные грани. Так вышло и с ожерельем из сундука сокровищ египетского правителя.
Главной тайной этого удивительной красоты артефакта стал яркий жёлтый скарабей - долгие десятилетия учёные всего мира спорили о том, где древние египтяне взяли минерал, которые может образоваться только при температуре более 10 000 градусов по Цельсию. Космический пришелец? Ядерный взрыв?
Как жук скарабей стал культовым символом
Жуков-скарабеев и сегодня можно увидеть на побережьях Средиземного и Чёрного морей, в Южной и Восточной Европе, на Аравийском полуострове, в Крыму, Турции и, конечно же, в Египте – чёрное насекомое, длина тела которого около 3 см. На голове жука есть лобный выступ, а на ногах – шпоры, которыми он роет землю. Как только по дороге пройдёт стадо коров ил табун лошадей, слетается целый рой жуков-скарабеев, которые начинают катать по дороге шарики из навоза. У них получается почти идеальная сфера, размер которой больше размера самого жука. Эти навозные шарики жуки закапывают в землю, чтобы позже использовать в качестве питательной среды для своего потомства.
Жук скарабей.
Скарабея обожествляли многие африканские племена и древние народы Кавказа. Однако именно в Древнем Египте культ скарабея приобрел поистине эпический размах. Достаточно вспомнить про Хепри – утреннюю ипостась солнечного бога, голова ни что иное, как жук-скарабей. Скарабей у древних египтян стал божественным принципом, лежащим в основе жизни. Скарабеев можно было увидеть как на храмовых изображениях, так и в качестве символа, который простой египтянин мог носить в кольце. Но особое значение изображение скарабеев приобретало в украшениях фараонов
Символика ожерелья Тутанхамона с жёлтым скарабеем
Итак, совсем неудивительно, что ожерелье Тутанхамона украшал скарабей из безумно дорогого, как оказалось, желтого минерала. Жук летит с раскрытыми крыльями, рождая Солнце. Но даже в той, казалось бы, понятной символике – содержится иероглифический ребус. Сам жук – это Хепри, Солнце – это Бог Ра. Скарабей с распростёртыми крыльями и лапами коршуна удерживает внизу - букет лотосов, а этот цветок у древних египтян символизировал бессмертие, царскую власть и воскресение, и ладью луны вверху.
Символика ожерелья Тутанхамона с жёлтым скарабеем
В ладье – левый глаз Гора, который является символом луны, и уреи - стилизованное изображение богини-кобры, которая считалась покровительницей дельты Нила и защитницей всего Нижнего Египта, по сторонам. Кстати, урей всегда был частью короны фараона . И египетского правителя узнавали только по ношению урея, что означало его легитимность. Выше - лунный диск с изображением фараона, стоящего между богами Гором и Тотом. На голове фараона и Тота диск луны, у Гора - диск солнца.
В нижней части большой подвески находятся более мелкие массивные подвески в виде цветков лотоса и голубых кружков.
Поклонники космологической теории уверены, что скарабей в ожерелье – это шаттл на маршруте Земля-Луна. А глаз Гора – ничто иное, как всевидящее око пришельцев. Фигуры в полумесяце – пришельцы. И на этом основании поклонники данной версии уверяют, что в далёком прошлом палеоконтакт состоялся, и инопланетяне не только посещали Землю, но и имели на ней орбитальную станцию.
Тайна появления жёлтого скарабея в ожерелье Тутанхамона
1923 год. Позолоченный бюст Небесной коровы Мехурт и сундуки с сокровищами в гробнице Тутанхамона.
Но вернёмся к фактам. Недоумение учёных вызвал желто-зелёный минерал, из которого был выполнен жук. После тщательных исследований учёные мужи сошлись во мнении, что материал, из которого вырезан скарабей, имеет неземное происхождение – скорее всего он образовался в результате падения на Землю метеорита.
Оказалось, что такой минерал встречается только в одном месте на нашей планете - в 800 км от Каира в Большом Песчаном озере на востоке пустыни Сахары. По сути, это стекло, содержание кварца в котором составляет 98%. Образоваться такое стекло можно только в результате плавления песка при воздействии экстремальных температур. По мнению учёных, около 30 млн лет назад метеорит диаметром около 120 метров влетел в земную атмосферу со скоростью 20 тыс. м/сек и рассыпался. При падении небесного тела температура была выше, чем на поверхности Солнца.
Около 30 млн лет назад метеорит диаметром около 120 метров влетел в земную атмосферу со скоростью 20 тыс. м/сек и рассыпался.
Камни и песок плавились, словно под паяльной лампой, и превратились в вулканическое стекло.
Археологи отмечают, что такое стекло древние использовали для изготовления разных инструментов из-за его прочности и острых краёв. И скорее всего, именно их старого инструмента позже и был вырезан скарабей, который украшает ожерелье Тутанхамона.
Что известно о ливийском стекле
О происхождении ливийского стекла (именно из него изготовлен скарабей на упомянутом ожерелье Тутанхамона) было много мистических и околонаучных версий: от историй о том, что бог солнца Ра в гневе выжигал людские поселения солнечными лучами, а на их месте оставался желтый минерал, до ядерного взрыва, молнии и метеорита. Древние использовали это стекло для изготовления скребков, ножей, наконечников стрел, а также в декоративных и ритуальных целях. И скарабей Тутанхамона – один из редких дошедших до наших дней артефактов из ливийского стекла.
Ливийское стекло. Египет.
Этот удивительный материал, словно потянутый дымкой желтоватого тумана, очень прочный – прекрасно переносит перепады температур и не подвержен химическим или механическим повреждениям. При этом материал поддаётся обточке, благодаря чему его использовали при изготовлении украшений.
Люди, которые серьёзно относятся к эзотерике, верят, что ливийское стекло может оказывать положительное влияние на энергетику людей, приносят удачу и помогают концентрироваться. Бесспорно, древние египтяне знали толк не только в украшениях, но и в разного рода мистических обрядах.
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