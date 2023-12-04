Как в ожерелье Тутанхамона попал жёлтый скарабей неземного происхождения

Как жук скарабей стал культовым символом

Жук скарабей.

Символика ожерелья Тутанхамона с жёлтым скарабеем

Символика ожерелья Тутанхамона с жёлтым скарабеем

Тайна появления жёлтого скарабея в ожерелье Тутанхамона

1923 год. Позолоченный бюст Небесной коровы Мехурт и сундуки с сокровищами в гробнице Тутанхамона.

Около 30 млн лет назад метеорит диаметром около 120 метров влетел в земную атмосферу со скоростью 20 тыс. м/сек и рассыпался.

Что известно о ливийском стекле

Ливийское стекло. Египет.