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Иллюминаты: 6 фактов из истории самого таинственного общества

Сторонники всевозможных теорий заговора считают, что современные правители и власть имущие во всем мире являются членами все того же ордена.

1. Название «иллюминаты» возникло еще во II веке н. э. в Греции. Верховный жрец богини Кибелы Монтан ввел в обиход это понятие, что в переводе означает «просветленные». В то время уже существовали христианские общины, а Монтан, приобщившись к религии, решил создать тайное общество, проповедовавшее новые догмы. На собраниях говорили о скором конце света и отказе от земных благ. Вскоре иллюминаты были разогнаны императором-язычником.

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2. Временем основания ордена иллюминатов принято считать 1776 год. Профессор юриспруденции Ингольштадского университета Адам Вейсгаупт собрал вокруг себя пять энтузиастов, которые поставили перед собой цель: искоренять невежество и предрассудки. В их понимании на первое место должна была встать наука, которая бы со временем искоренила религию. Зная о том, какое влияние имеет католическая церковь на уклад жителей городов и деревень, общество вело секретную деятельность.

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3. В орден иллюминатов нельзя было просто вступить. В него только приглашали. Обряд посвящения представлял торжественное таинство, в котором приносили клятвы о сохранении в тайне деятельности ордена и исполнении всех доктрин иллюминатов.

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4. В ордене присутствовала своя иерархия: послушник (неофит), минервал и просвещенный минервал. Тот, кто стоял на низшей ступени, должен был беспрекословно выполнять все то, что ему приказывал наставник. Часто случалось так, что адепт знал в лицо только того иллюмината, который и привел его в орден.

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5. Со временем в орден были привлечено до 2000 человек, среди которых самые просвещенные умы своего времени (Гете, Моцарт, Шиллер). Финансовая поддержка богатых людей (например, Ротшильдов) весьма способствовала деятельности иллюминатов.

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6. Долго организация не просуществовала, т. к. в 1784 году баварским курфюстом Карлом Теодором был издан указ о роспуске всех тайных обществ. В домах известных иллюминатов были проведены погромы и найдены архивы ордена. Идеи Просвещения посчитали опасными, а Адаму Вейсгаупту пришлось бежать из страны. Секретная служба настолько «хорошо» поработала, что буквально через год упоминаний о деятельности ордена не осталось и следа.

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Иллюминаты: 6 фактов из истории самого таинственного общества

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Иллюминаты: 6 фактов из истории самого таинственного обществаПодписаться на мой Instagram

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