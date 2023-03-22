Иллюминаты: 6 фактов из истории самого таинственного общества

Сторонники всевозможных теорий заговора считают, что современные правители и власть имущие во всем мире являются членами все того же ордена.



1. Название «иллюминаты» возникло еще во II веке н. э. в Греции. Верховный жрец богини Кибелы Монтан ввел в обиход это понятие, что в переводе означает «просветленные». В то время уже существовали христианские общины, а Монтан, приобщившись к религии, решил создать тайное общество, проповедовавшее новые догмы. На собраниях говорили о скором конце света и отказе от земных благ. Вскоре иллюминаты были разогнаны императором-язычником.









2. Временем основания ордена иллюминатов принято считать 1776 год. Профессор юриспруденции Ингольштадского университета Адам Вейсгаупт собрал вокруг себя пять энтузиастов, которые поставили перед собой цель: искоренять невежество и предрассудки. В их понимании на первое место должна была встать наука, которая бы со временем искоренила религию. Зная о том, какое влияние имеет католическая церковь на уклад жителей городов и деревень, общество вело секретную деятельность.







3. В орден иллюминатов нельзя было просто вступить. В него только приглашали. Обряд посвящения представлял торжественное таинство, в котором приносили клятвы о сохранении в тайне деятельности ордена и исполнении всех доктрин иллюминатов.







4. В ордене присутствовала своя иерархия: послушник (неофит), минервал и просвещенный минервал. Тот, кто стоял на низшей ступени, должен был беспрекословно выполнять все то, что ему приказывал наставник. Часто случалось так, что адепт знал в лицо только того иллюмината, который и привел его в орден.







5. Со временем в орден были привлечено до 2000 человек, среди которых самые просвещенные умы своего времени (Гете, Моцарт, Шиллер). Финансовая поддержка богатых людей (например, Ротшильдов) весьма способствовала деятельности иллюминатов.







6. Долго организация не просуществовала, т. к. в 1784 году баварским курфюстом Карлом Теодором был издан указ о роспуске всех тайных обществ. В домах известных иллюминатов были проведены погромы и найдены архивы ордена. Идеи Просвещения посчитали опасными, а Адаму Вейсгаупту пришлось бежать из страны. Секретная служба настолько «хорошо» поработала, что буквально через год упоминаний о деятельности ордена не осталось и следа.



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