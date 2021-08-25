Как приготовить курицу с хрустящей корочкой и еще 9 необычных способов использовать водку

Водка считается самым известным алкогольным напитком в мире. Каждый третий человек ее пробовал хоть раз в жизни. Однако мало кто задумывался над тем, как можно использовать водку, кроме того, как пить или растираться во время простуды. Если дома завалялась бутылочка, а повода или желания выпить не находится, есть несколько вариантов полезного применения популярного крепкого напитка. Водка способна на многое — в статье 10 веских доказательств.
1. Красота в вазе
Водка обладает потрясающими антибактериальными свойствами. /Фото: pp.vk.me
Водка, в которой содержится до 40% спирта, отлично и быстро убивает все бактерии. Именно поэтому ее можно использовать, чтобы цветы в вазе простояли подольше и радовали своим неизменно свежим видом. В воду для цветов нужно добавить небольшое количество алкоголя, тогда он справится со всеми микробами. Важное условие, чтобы совет подействовал: водку в вазу нужно добавлять к свежесрезанным цветам, тогда процесс увядания начнется намного позже обычного.
2. Невероятно хрустящая корочка
Водка делает курицу в панировке очень хрустящей. /Фото: zdorovakrasiva.com
Почему дома курица редко получается такой аппетитной, как в заведениях фастфуда или рекламе? Нельзя сказать точно, но можно попробовать один секрет. Почти точно он сработает на ура и впечатлит своими результатами. Чтобы курочка в панировке обрела и сохранила идеально прожаренную корочку, нужно в кляр добавить немного водки.
3. Мгновенное средство от ядовитого плюща
Водка творит чудеса, прям как в фильмах про магическое исцеление. /Фото: img12.nnm.me
Если водка оказалась под рукой во время отдыха на природе — отлично! Невинная прогулка между деревьями и кустиками может закончиться весьма плачевно, если случайно задеть такое опасное растение, как ядовитый плющ. Но если использовать водку, проблема решится сама собой. Действует она мгновенно: нужно только налить немного жидкости на пораженный участок кожи. Главное использовать оригинальное лекарство как можно раньше.
4. Идеально свежая одежда из стиральной машинки
Даже в холодные деньки белье будет без неприятных запахов. /Фото: images.singlehack.cbchintai.com
В морозное время года даже свежевыстиранная одежда может иметь неприятный затхлый запах. Это происходит от того, что она слишком долго высыхает, а лишняя влага провоцирует размножение бактерий. Избежать этой проблемы поможет небольшое количество водки. Алкоголь нужно добавить прямо в стиральную машину перед стиркой. Тогда вещи будут отстираны намного тщательнее, быстрее высохнут и останутся свежими.
5. Вкуснейшее домашнее мороженое
Есть натуральное домашнее мороженое — истинное наслаждение в любое время года. /Фото: slavdelo.dn.ua
Любите идеально мягкое домашнее мороженое с однородной консистенцией? Тогда водка точно пригодится на вашей кухне. Любой рецепт домашнего мороженого станет намного лучше, если в него включить одну столовую ложку этого крепкого напитка. Это абсолютно не вредно и никак не повлияет на трезвость домочадцев или гостей. Хотя история о водке в десерте их определенно позабавит. А вот мороженое не будет слишком замороженным и твердым, отчего его вкусовые качества только улучшатся.
6. Самодельные освежители воздуха
Комната будет благоухать совсем не спиртами, а приятным ароматом. /Фото: navseruki.guru
Домашние освежители воздуха действуют не хуже, а иногда даже лучше, чем покупные из магазина. Все что нужно для их приготовления: разбавить несколько капель одного или нескольких эфирных масел. Смесь можно использовать в распылителе или специальной ароматической лампе с подогревом. Если добавить в самодельный освежитель воздуха несколько капель водки, запах станет значительно насыщеннее, а действие аромата продлится во много раз.
7. Кристально чистые и сияющие окна
Водка заставит стекла сверкать на солнце. /Фото: remontbp.com
Домашние самодельные средства уборки пользуются большой популярностью среди современных домохозяек. Одно из часто применяемых — очиститель стекол. Чтобы он был максимально эффективным, в него стоит добавить немного водки.
Лучший рецепт самодельного спрея для стекол и зеркал: смешать четверть стакана уксуса, половину стакана водки и несколько капель жидкости для мытья посуды, тщательно перемешать. Парочка легких распылений, и подходящая ткань для натирания сделает за вас всю самую сложную работу.
8. Защита от укусов насекомых
Водка в путешествии самый нужный напиток. Поможет от десятка проблем. /Фото: i0.wp.com
Если в поездку на природу забыли взять спрей от комаров и других насекомых, можно найти альтернативное решение. Главное чтобы водку кто-то прихватил. Немного крепкого напитка наливаем в распылитель и с его помощью защищаем открытые участки кожи. Главное не перебарщивать, распыление можно повторить, когда вся жидкость испарится. Едкий запах будет отпугивать любых насекомых, так что никаких укусов и раздражения.
9. Свежее дыхание
Нет-нет, не перегар, а свежее дыхание. /Фото: dneprovec.by
Как ни странно, но водка отлично помогает избавиться от неприятного запаха изо рта. Novate.ru рекомендует попробовать один несложный рецепт для ополаскивателя ротовой полости, действует не хуже, чем покупные варианты. Нужно размешать в половине стакана водки девять столовых ложек молотой корицы. А теперь полощем, но глотаем.
10. Основа для большинства домашних алкогольных напитков
Из водки можно сделать отличный самодельный алкоголь на любой вкус и цвет. /Фото: static.1000.menu
Рецепты многих алкогольных напитков домашнего приготовления требуют использования водки. Она обеспечивает достаточную крепость для всех настоек на ягодах и фруктах, коньяка, ликеров и т.п. А также гарантирует тонкий аромат и приятный вкус.
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