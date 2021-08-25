Как приготовить курицу с хрустящей корочкой и еще 9 необычных способов использовать водку

1. Красота в вазе

Водка обладает потрясающими антибактериальными свойствами. /Фото: pp.vk.me

2. Невероятно хрустящая корочка

Водка делает курицу в панировке очень хрустящей. /Фото: zdorovakrasiva.com

3. Мгновенное средство от ядовитого плюща

Водка творит чудеса, прям как в фильмах про магическое исцеление. /Фото: img12.nnm.me

4. Идеально свежая одежда из стиральной машинки

Даже в холодные деньки белье будет без неприятных запахов. /Фото: images.singlehack.cbchintai.com

5. Вкуснейшее домашнее мороженое

Есть натуральное домашнее мороженое — истинное наслаждение в любое время года. /Фото: slavdelo.dn.ua

6. Самодельные освежители воздуха

Комната будет благоухать совсем не спиртами, а приятным ароматом. /Фото: navseruki.guru

7. Кристально чистые и сияющие окна

Водка заставит стекла сверкать на солнце. /Фото: remontbp.com

8. Защита от укусов насекомых

Водка в путешествии самый нужный напиток. Поможет от десятка проблем. /Фото: i0.wp.com

9. Свежее дыхание

Нет-нет, не перегар, а свежее дыхание. /Фото: dneprovec.by

10. Основа для большинства домашних алкогольных напитков

Из водки можно сделать отличный самодельный алкоголь на любой вкус и цвет. /Фото: static.1000.menu