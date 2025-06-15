Как продлить молодость, красоту и здоровье: продукты питания долгожителей из разных уголков мира

У каждого народа свои традиции и культ еды. \ Фото: assets.clevelandclinic.org.

1. Японский рацион

Японский рацион включает рис, морепродукты, овощи. \ Фото: nippon.com.

2. Средиземноморский рацион

Средиземноморский рацион - изобилие фруктов, овощей, рыбы, цельных злаков. \ Фото: heart.org.

3. Южнокорейский рацион

Южнокорейский рацион славится изобилием овощей, тофу, морепродуктами, рисом, мясом. \ Фото: i0.wp.com.

4. Австралийский рацион

Австралийский рацион включает в себя мясо птицы и кенгруру, овощи, зелень, фрукты и морепродукты. \ фото: medibank.com.au.

5. Эфиопский рацион

Эфиопский рацион также богат овощами, фруктами, зерновыми лепёшками, бобовыми. \ Фото: saveur.com.

6. Шведский рацион

Шведский рацион также славится сбалансированностью и разнообразием продуктов. \ Фото: cdn.mos.cms.futurecdn.net.

P.S.

Питаться правильно и вести здоровый образ жизнь можно независимо от места проживания. \ Фото: usatoday.com.