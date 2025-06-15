Как продлить молодость, красоту и здоровье: продукты питания долгожителей из разных уголков мира

Для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым нужен не только крепкий сон, а и полезная еда. Рассказываем о том, как при помощи правильно сбалансированного питания, а также ряда продуктов выглядеть свежо и молодо на протяжении жизни.
У каждого народа свои традиции и культ еды. Поэтому рацион разительно отличается от региона к региону, тем не менее, существует тенденция здорового питания, которой стараются придерживаться жители тех, или иных стран.
1. Японский рацион
Японский рацион включает рис, морепродукты, овощи. \ Фото: nippon.com.
Япония — островное государство в Восточной Азии, расположенное в Тихом океане. Оно состоит из цепи скалистых островов с населением более ста двадцати миллионов человек. Страна восходящего солнца известна своей богатой культурой, традициями, культом еды и историей, в которой уникальным образом сочетаются традиционные и современные влияния. К числу наиболее известных достопримечательностей Японии относятся Токио, гора Фудзи и древний город Киото. Япония имеет долгую и сложную историю, в двадцатом веке она пережила период быстрой индустриализации и модернизации. Сегодня она является крупной экономической державой и лидером в области технологий и инноваций, а также рекордсменом среди долгожителей.
Так в чём же главный секрет тех, кто живёт до ста и свыше лет? Ответ прост – рацион, в котором особое внимание уделяется свежим и простым ингредиентам, а также сбалансированности и умеренности.
2. Средиземноморский рацион
Средиземноморский рацион - изобилие фруктов, овощей, рыбы, цельных злаков. \ Фото: heart.org.
Средиземноморский регион — это географическая область, расположенная в Южной Европе, Северной Африке и Западной Азии, которая омывается Средиземным морем. Этот регион известен своим тёплым, сухим летом и мягкой, влажной зимой, разнообразным культурным и историческим наследием, а также богатой и разнообразной кухней. Средиземноморский регион является родиной нескольких стран, включая Италию, Испанию, Францию, Грецию, Турцию и многие другие. Средиземноморская диета — одна из самых известных диет в мире. Она славится своей пользой для здоровья и включает в себя свежие продукты, такие как фрукты, овощи, цельные злаки, рыбу, бобовые и полезные жиры.
3. Южнокорейский рацион
Южнокорейский рацион славится изобилием овощей, тофу, морепродуктами, рисом, мясом. \ Фото: i0.wp.com.
Южная Корея (официально РК — Республика Корея) — страна, расположенная в Восточной Азии и занимающая южную часть Корейского полуострова. На северо-востоке она граничит с Северной Кореей, а на северо-западе - с Китаем и омывается Восточным и Жёлтым морями. Южная Корея известна своими технологическими достижениями, так как является родиной многих мировых компаний в этой сфере деятельности, таких как Samsung и LG. Страна также знаменита своей культурой, включая музыкальную, кино- и телевизионную индустрию, и, конечно же, изобилием еды и блюд.
Южнокорейская диета представляет собой смесь традиционной корейской кухни и западного влияния. В ней особое внимание уделяется свежести, разнообразию и сбалансированности, с акцентом на рис, овощи, мясо и морепродукты. Корейские блюда традиционно содержат разнообразные небольшие гарниры, известные как банчан, часто включающие кимчи, острое блюдо из квашеной капусты. Другие основные блюда корейской кухни — это тофу, разновидность бобового творога, и доенджанг, паста, приготовленная из ферментированных соевых бобов. Популярными блюдами также являются булгоги, разновидность говядины для барбекю, и бибимбап, блюдо из риса.
4. Австралийский рацион
Австралийский рацион включает в себя мясо птицы и кенгруру, овощи, зелень, фрукты и морепродукты. \ фото: medibank.com.au.
Австралия — это страна, расположенная в южном полушарии и шестая по величине в мире. Она состоит из материковой части Австралийского континента, острова Тасмания и множества других небольших островов. Австралия известна своей уникальной дикой природой, в том числе такими животными, как кенгуру и коалы, а также разнообразными ландшафтами, включая пустыни, тропические леса и коралловые рифы. Культурное разнообразие страны, в котором сочетаются культуры коренных народов и европейское влияние, также является отличительной чертой. Впрочем, культ еды также играет далеко не последнюю роль. Австралийская диета основана на сочетании блюд британской, европейской и азиатской кухонь с акцентом на свежие местные ингредиенты. Некоторые популярные продукты питания включают мясо птицы и кенгуру, а также морепродукты, которыми изобилуют прибрежные районы страны. Австралийцы также наслаждаются разнообразием свежих фруктов и овощей, а также бобовыми. Не последнюю роль играет и приготовление пищи (на гриле и пару). Ко всему прочему, австралийцы обычно стараются придерживаться сбалансированного питания без каких-либо модных диет и крайностей.
5. Эфиопский рацион
Эфиопский рацион также богат овощами, фруктами, зерновыми лепёшками, бобовыми. \ Фото: saveur.com.
Эфиопия, располагается на Африканском Роге, и считается второй по численности страной на Африканском континенте. Она славится долгой богатой культурной историей, а также известна своей древней цивилизацией, уникальными культурными традициями и едой. Эфиопия также является родиной разнообразного населения, в котором проживают несколько этнических групп, говорящих на нескольких языках. Эфиопская диета известна тем, что в ней основное внимание уделяется зерновым, бобовым и овощам. Тефф, зерно, произрастающее в Эфиопии, является основным продуктом питания в стране и используется для приготовления инджеры — лепёшки на закваске, которая является основным гарниром практически ко всем эфиопским блюдам. Также эфиопы не исключат свежие овощи и фрукты, а также зелень и травы.
6. Шведский рацион
Шведский рацион также славится сбалансированностью и разнообразием продуктов. \ Фото: cdn.mos.cms.futurecdn.net.
Швеция — страна, расположенная в Северной Европе, известная своей природной красотой, современными городами, высоким уровнем жизни и национальными блюдами, а также полезным рационом. Швеция омывается Балтийским и Северным морями, а также Ботническим заливом. Это высокоразвитая страна, в которой работают многие мировые компании, в том числе Volvo, H&M и IKEA. Шведская диета, как правило, богата полезными цельными злаками, овощами, рыбой, кисломолочными продуктами, свеклой, картофелем, бататом, зеленью, чесноком и сельдереем. Некоторые популярные шведские блюда включают гравлакс (вяленый лосось), кеттбуллар (фрикадельки), мясное ассорти и маринованные огурцы.
P.S.
Питаться правильно и вести здоровый образ жизнь можно независимо от места проживания. \ Фото: usatoday.com.
Стоит отметить тот факт, что во многих странах с самой высокой продолжительностью активной жизни, таких как Япония и Италия, рацион питания характеризуется потреблением свежих цельных продуктов, а именно фрукты, овощи и рыба, а также ограниченным потреблением обработанных и вредных для здоровья продуктов. Многие диетологи и специалисты в области питания и здравоохранения, придерживаются мнения, что такой тип питания, наряду с другими факторами образа жизни, такими как регулярная физическая активность и низкий уровень стресса, способствует долголетию этих групп населения. Впрочем, если придерживаться всех этих правил, то достичь желаемого результата можем независимо от места обитания. Ведь как говорится: «Мы есть то, что мы едим».
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