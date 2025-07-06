Какие спиртные напитки на прилавках магазинов в СССР считались экзотикой

Если сегодня кто-то думает, что кроме водки, пива и вина в Советском Союзе не продавалось никакого другого спиртного, то он заблуждается. Так или иначе в СССР продавалась фактически вся номенклатура наиболее популярных горячительных напитков. Что-то производилось в самой стране Советов. Что-то экспортировали из других государств, в первую очередь стран социалистического лагеря.
1. Бальзам
Советские бальзамы. /Фото: fotostrana.ru.
Сегодня бальзамы не пользуются большим спросом, а в годы Советского Союза эти горячительные напитки переживали настоящий пик популярности. Одним из самых известных напитков подобного толка был «Рижский бальзам», продававшийся с характерной глиняной бутылке. Еще одной весьма популярной разновидностью был бальзам «Абу-Симбел» египетского производства. Стоил такой, к слову, недешево. За бутылку нужно было отдать 15 рублей! Другой популярный в те годы напиток – «Свадебный». Что интересно, в СССР бальзамы практически не пили как любой другой алкогольный напиток. Как правило, употребляли их в небольших «оздоровительных» количествах всего по 15-30 грамм.
2. Вермут
Отличные были напитки. /Фото: korandovod.ru.
Что такое вермут? По сути, это разновидность крепленого вина с пряными добавками, ароматическими травами, в частности большим количеством полыни (как правило). Первыми вермут придумали итальянские виноделы. Хотя собственный вермут производился и в СССР, в память гражданам в первую очередь врезались импортные напитки этого вида.горячительное ввозилось в Союз из Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии и еще некоторых других стран. Одним из самых популярных напитков этого вида оставался венгерский «Кечкемет». В разное время бутылка такого стоила от 1.5 до 2.5 рублей. При этом даже советские вермуты имели неплохое качество и достаточно хорошо расходились с прилавков.
3. Ром
Отличный напиток был. /Фото: danden.ru.
В отличие от вермута, ром отечественного производства чаще всего оставлял желать лучшего, а потому какой-то особой популярностью не пользовался. Хотя покупали и его. Тем не менее советский ром по всем параметрам уступал тому напитку, что привозили с Кубы. Завозили в СССР сразу несколько марок: «Negro» (исп. Черный), «Black», «Havana Club» и, конечно же, знаменитый «Isla Del Tesoro» (исп. Остров Сокровищ), поставлявшийся в оригинальном кувшине. Стоил кубинский ром не дешево. В среднем 1 литр такого напитка обходился советскому покупателю в 8 рублей. Заморская продукция в отличие от отечественной действительно имела пряный приятный сладкий вкус с нотками специй, шоколада и фруктов.
4. Ликер
Были и различные ликеры. /Фото: ya.ru.
Что касается ликеров, то и они продавались уже в советское время. Причем присутствовали на рынке как импортные напитки, так и отечественные. Последние, к слову, были отнюдь не плохие. «Яичный», «Шартрез» и «Лимонный» стоили в 1980-е годы от 3.5 до 5 рублей за бутылку. Особой популярностью пользовался «Старый Таллин» эстонского производства. Как было отмечено, присутствовали на рынке и ликеры иностранного производства. В первую очередь это были кубинские «Havana Club Banana» и «Cacao», а также французский «Benedictine». Последний, к слову, выпускался в последствии по лицензии и в самом Союзе, продаваясь под маркой «Бенедиктин». Стоили иностранные ликеры в среднем 6-8 рублей.
5. Виски
Был и импортный виски. /Фото: Pinterest.
Ряд граждан считает, что виски впервые попали на отечественный рынок только после падения СССР. На самом деле это не так. Достать напиток иностранного производства было не просто, тем не менее на территории страны он продавался. Чаще всего импортный виски можно было отыскать в «Березке». Например, там продавался шотландский «Teacher». Стоил он баснословных денег по советским меркам – 20 рублей за 0.75 литра! Встречался виски и в других специализированных магазинах. Были там и другие известные марки, например, «White Horse» и «Club99». Очень редко появлялся и знаменитый американский «Jack Daniel's». Впрочем, не одним лишь импортом был жив отечественный рынок! Начиная с 1960-х годов собственный виски делали и в СССР. Марок было ровным счетом две: «Советское Виски» и «Виски-73».
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