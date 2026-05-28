Для чего в асфальте делают загадочные круглые отверстия



Каждому водителю и многим пешеходам хотя бы раз приходилось видеть в асфальте вот такие загадочные отверстия. Вокруг их природы ходит огромное количество спекуляций самого разного толка. Некоторые догадки на счет того, что же это такое на самом деле, и вовсе нельзя слушать без улыбки. Следовательно, пришло время наконец разобраться в этом вопросе и получить конкретный ответ чем же таким являются странные лунки.


Лунки - это следы вырезания кернов. |Фото: progorodsamara.ru.

 

Лунки в асфальте – это последствие вырезания из него цилиндрических столбиков, которые принято называть керны. Реже керны выглядят как обычные прямоугольники. Как правило, вырезают их в нескольких местах. Вокруг процедуры и цели забора фрагментов асфальта сложилась целая плеяда мифов и заблуждений, имеющих крайне мало общего с суровой действительностью.
Извлекаются специальным инструментом. |Фото:Twitter.

 

Так, одни верят в то, что вырезаются керны для компенсации теплового расширения асфальта. Другие убеждены в том, что это элемент системы слива воды. Некоторые в своих размышления и вовсе доходят до откровенно конспирологических версий. На самом деле с кернами все достаточно просто и даже банально.
Это пробы для лаборатории. |Фото: Яндекс.Карты.

 

Отбираются керны в течение нескольких суток после завершения укладки асфальта. Вырезаются они при помощи специального бура или пилы для жестких материалов. Собранные образцы запаковываются в надежную емкость и отправляются в лабораторию, где керны используются для определения качеств созданного дорожного полотна. Необходимо это для контроля асфальта на предмет его соответствия ГОСТу.
Инспекция такого рода позволяет определить, не обманул ли подрядчик государство. Оставшиеся после забора образцов отверстия никто не заделывает за ненадобностью.
Нужны для определения качества покрытия. ¦Фото: bezformata.com.

 

Видеоматериал:

источник

