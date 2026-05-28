Для чего в асфальте делают загадочные круглые отверстия

Каждому водителю и многим пешеходам хотя бы раз приходилось видеть в асфальте вот такие загадочные отверстия. Вокруг их природы ходит огромное количество спекуляций самого разного толка. Некоторые догадки на счет того, что же это такое на самом деле, и вовсе нельзя слушать без улыбки. Следовательно, пришло время наконец разобраться в этом вопросе и получить конкретный ответ чем же таким являются странные лунки.
Лунки - это следы вырезания кернов. |Фото: progorodsamara.ru.
Лунки в асфальте – это последствие вырезания из него цилиндрических столбиков, которые принято называть керны. Реже керны выглядят как обычные прямоугольники. Как правило, вырезают их в нескольких местах. Вокруг процедуры и цели забора фрагментов асфальта сложилась целая плеяда мифов и заблуждений, имеющих крайне мало общего с суровой действительностью.
Извлекаются специальным инструментом. |Фото:Twitter.
Так, одни верят в то, что вырезаются керны для компенсации теплового расширения асфальта. Другие убеждены в том, что это элемент системы слива воды. Некоторые в своих размышления и вовсе доходят до откровенно конспирологических версий. На самом деле с кернами все достаточно просто и даже банально.
Это пробы для лаборатории. |Фото: Яндекс.Карты.
Отбираются керны в течение нескольких суток после завершения укладки асфальта. Вырезаются они при помощи специального бура или пилы для жестких материалов. Собранные образцы запаковываются в надежную емкость и отправляются в лабораторию, где керны используются для определения качеств созданного дорожного полотна. Необходимо это для контроля асфальта на предмет его соответствия ГОСТу.
Нужны для определения качества покрытия. ¦Фото: bezformata.com.
