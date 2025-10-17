Trabant - история легенды

История Трабанта полностью повторяет историю других автопроизводителей ГДР, проекты новых автомобилей которых в 1970-х блокировали решением партии, а прототипы, на разработку которых уходили десятилетия и огромные деньги, просто уничтожали. Если бы не социалистическая модель экономики, навязанная восточным немцам оккупационной властью, сегодня восточногерманский автопром имел бы совершенно другой вид и не исчез бы вместе с ГДР в 1991 году.

Но в таком случае про Трабант модели 1964 года уже давно бы все забыли и он не обрел бы новую жизнь в качестве культового автомобиля и любимца коллекционеров и тюнинговых мастерских.



Трабант - единственный автомобиль в истории, ставший символом целого государства, такого же архаичного, неэффективного, но в котором прошла молодость миллионов людей и потому память о тех временах им дорога, как дорог знакомый облик массовой народной малолитражки, до сих пор не исчезающий с дорог восточной Германии.

21 мая на производственных мощностях завода, где собирали новый Трабант, началось производство VW Polo II. Завод был выкуплен концерном VW и сегодня тут производят такие модели концерна как VW Golf и VW Passat. В 2010 году завод VW в Цвикау установил производственный рекорд - 250 000 выпущенных автомобилей в год. Помимо выпуска готовых автомобилей, в Цвикау также изготавливают кузова для люксовых автомобилей концерна - VW Phaeton и Bentley Continental.51. Дедушка и внук в дрезденском музее ГДР. Предок Трабанта - IFA F8 и Trabant 1.1 из последней партии "Edition 444"."Edition 444" - так назвали партию из 444 автомобилей Трабант 1.1 с кузовом универсал, которые были отправлены на экспорт в Турцию в 1991 году, но по причине банкротства фирмы-импортера, все автомобили простояли несколько лет в порту под открытым небом и затем вернулись назад в Цвикау. После небольшой доработки, их пытались в 1994 году продать коллекционерам, как последнюю партию автомобиля-легенды. Изначально цена была установлена на уровне 20 000 марок, но желающих купить раритет по цене нового западного автомобиля не нашлось, тогда цену снизили до 10 000 марок, что все равно не способствовало оживлению спроса. Один автомобиль из этой серии сейчас представлен в дрезденском музее ГДР.Рассказ об истории легендарного автомобиля был бы не полным без упоминания прототипов, которые должны были сменить на конвейере устаревшую 601-ю модель.52. На фото одна из версий новой внешности Трабанта, созданная самыми знаменитыми промышленными дизайнерами ГДР Клаусом Дитером и Луцом Рудольфом в 1979 году. Выставлена в индустриальном музее Хемница.Как я уже упоминал, 601-й трабант планировали производить всего четыре года, после чего в 1968 году его должна была сменить новая машина, разработка которой вовсю шла в конструкторском бюро VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Автомобиль получил индекс 603 и имел прогрессивную для своего времени внешность. Были построены несколько прототипов, которые проходили тестовые испытания с различными моторами, в том числе и с роторно-поршневыми, которые тогда рассматривались как технология будущего, благодаря своей компактности в сочетании с мощностью.В 1966 году по решению политбюро разработки были прекращены, а все прототипы уничтожены.53. До наших дней сохранились лишь немногочисленные фотографии, дающие представление о том, как могло бы выглядеть новое поколение трабантов уже в 1968 году. На фото прототип P603.В 1973 году в кооперации с заводами Automobilwerk Eisenach и Škoda была начата разработка нового прототипа компактного семейного автомобиля, получившего индекс P610, позже переименованный в P 1100/1300. Прототип оснащался 4-х цилиндровым четырехтактником, развивавшим мощность 45 л.с., что позволяло легкой машине разгонятся до скорости 125 км/ч. В развитие проекта было вложено 35 миллионов марок, несколько построенных прототипов успешно проходили дорожные испытания. Производство машины было запланировано на 1984 год, но в 1979 году по решению партии проект был закрыт.54. Один из сохранившихся прототипов Trabant P1100 в одном из немецких музеев.55. P670 - еще один из вариантов внешности будущего семейного автомобиля, разработанный совместно со Шкодой в 1975 году.В завершении этого поста десяток фотографий с Трабантами, встреченными мною на дорогах Саксонии.56. 601-й с еще ГДР-овскими номерами на улицах Дрездена.57. Как будто только с конвейера. 601-й Трабант в идеальном заводском состоянии, встреченный мною в Морицбурге.58. Эта рабочая лошадка повстречалась мне в саксонской провинции в одном из дрезденских пригородов.59. Во дворах частных хозяйств в восточногерманской провинции нередко можно увидеть подобную картину.60. В восточной Германии Трабантами, установленными на крыши гаражей, нередко обозначают расположение автомастерских.61.62.63. Используют в качестве декоративных элементов в оформлении.64.65. Трабант 601 возле студенческого общежития в Дрездене.66. Особенно гармонично Трабанты смотрятся на парковках рядом с гдр-овскими панельными домами.67. По большинству Трабантов из тех, что используются немцами в качестве повседневного автомобиля, видно, что автомобили действительно любимы своими хозяевами. Владелец этого 601-го даже заблокировал рулевое колесо противоугонной системой.68. Несмотря на то, что количество Трабантов на немецких дорогах каждый год неуклонно снижается (в 2014 году было зарегистрировано 32 311 автомобилей этой марки), они еще долгие годы будут радовать глаз любителей ретро и остальгии своим видом на дорогах восточной Германии.