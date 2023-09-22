12 способов изменить жизнь, даже если совершенно нет сил

Если вы делаете то, что делали всегда, получите то, что всегда получали.
Генри Форд
Многим знакомо подобное чувство: всего 10 часов утра, выпита третья чашка кофе, но в голове все равно каша. Физический и эмоциональный запал на нуле, и кажется, будто жизнь и вовсе перестала приносить радость. Эмоциональное выгорание — очень частая причина подобного состояния и важнейший симптом того, что пора немного притормозить.
Возможно, еще одна кружка кофе или дополнительный слой консилера на круги под глазами помогут чуточку освежиться, но будет ли от них польза? Чтобы по-настоящему изменить жизненный уклад, потребуется куда больше времени, однако такие перемены станут инвестициями в ваше самочувствие.
Вот 12 эффективных способов, которые помогут снова почувствовать вкус к жизни.
1. Спать вдоволь.
Наше тело — это красивая, безумно сложная машина, которая нуждается в заботе и отдыхе. Исследования показывают, что полноценный сон буквально очищает мозг от токсинов, которые скапливаются в течение дня, поэтому 7-8 часов сна невероятно важны для физического и психологического благополучия организма. Постарайтесь ложиться хотя бы на 30 минут пораньше, чем обычно, — ведь это не так сложно, но очень полезно.
2. Задуматься о питании.
Осознанное питание требует практики — особенно у тех, кто привык перекусывать на ходу и пропускать обед. Это своеобразный вызов, который помогает задуматься над тем, что вы едите и какую пользу та или иная пища приносит организму. Такой подход поможет построить здоровые отношения с едой. Кстати, результаты исследований показывают, что осмысленное питание поднимает настроение, уменьшает стресс, а также способствует потере веса и улучшает пищеварение.
3. Пить меньше кофе.
Кофеин — стимулятор, раздражающий центральную нервную систему, к тому же увиличивающий сердцебиение. Если вы взвинчены и раздражены, двойная порция эспрессо вряд ли подарит прилив энергии и сил. Куда эффективнее могут оказаться физические упражнения или небольшая разминка.
Если же вы не можете представить свое утро без ежедневной чашечки бодрящего напитка, попробуйте превратить это в некий ритуал, наслаждаясь вкусом и ароматом напитка. Возможно, со временем окажется, что это для вас куда важнее, чем очередная порция кофе как такового.
4. Начать вести активный образ жизни.
Движение — не только мощный инструмент против стресса, который улучшает настроение, но и доказанный способ повышения мыслительной активности. Неважно, что вы выберете: катание на велосипеде, несколько минут йоги, легкий бег, — это будет отличный способ противостоять стрессу и раздражительности. Попробуйте начать заниматься хотя бы по 10 минут в день, постепенно увеличивая до рекомендуемого получаса.
5. Побыть немного в тишине.
Да-да, редкая статья об изменении жизни обходится без упоминания о медитации. Все потому, что это действительно работает. Всего 5 минут в тишине и расслаблении помогают снизить уровень стресса, повышают иммунитет и улучшают сон. К тому же регулярно медитирующие люди мыслят рациональнее и куда менее тревожны, когда сталкиваются с проблемами.
6. Ухаживать за кожей.
Счастлива кожа — счастливы вы. Ежедневный уход за кожей следует превратить в привычку, для закрепления которой, конечно же, требуется время. Дополнительный слой тонального крема скроет недостатки в два счета, но регулярный уход способствует куда более эффективным изменениям. Подберите подходящие для вас продукты и не ленитесь повторять процедуры утром и вечером — вот увидите, спустя некоторое время кожа засияет здоровьем и подарит хорошее настроение.
7. Питать душу, а не эго.
Все просто: делайте то, что вас радует. Не все достижения наполняют нас радостью. Постоянные переработки могут быть весьма полезны, но стоят ли они эмоционального выгорания и истощения организма? Порадуйте себя: купите наконец туфли, о которых давно мечтали, или проведите весь день за просмотром любимых фильмов. Что бы вы ни выбрали, существует одна главная причина: это приносит вам радость. Оставьте в стороне список дел и уделите уже себе время!
8. Прислушиваться к интуиции.
Наше тело часто подсказывает, что нам нужно, еще до того, как мы это осознали. Научитесь прислушиваться к себе: возьмите перерыв, если чувствуете, что устали, отправьтесь в путешествие, если так и хочется рвануть куда-нибудь. Отвлекитесь от хлопот и ответьте честно, что вы чувствуете. Вероятнее всего, вы прекрасно знаете, чего хотите, — стоит только услышать себя.
9. Пробовать новое.
Ежедневная рутина и одинаковые будни кого угодно превратят в ленивое и безрадостное существо. Поставьте себе задачу пробовать что-нибудь новое: выберите другой маршрут на работу, сходите в кафе, в котором еще ни разу не были. Даже такие простые, но все-таки новые впечатления оживляют восприятие и делают нас капельку счастливее.
10. Проанализировать собственное окружение.
Создание здоровых отношений начинается с понимания того, какими людьми вы окружены. Отравляющие жизнь отношения нелегко превратить в комфортные, особенно когда дело касается семьи, работы или друзей. Проанализируйте все свои связи и задумайтесь: какие эмоции приносят люди в вашу жизнь и что они несут. Окружение оказывает огромное влияние на наше эмоциональное состояние — постарайтесь проводить как можно больше времени с теми, с кем вам по-настоящему комфортно.
11. Научиться чему-нибудь.
Учиться чему-нибудь новому не только интересно и полезно — этот процесс также позволяет сделать жизнь насыщеннее. В сети можно найти множество обучающих роликов, благодаря которым легко научиться различным вещам, не придется даже вставать с дивана. Если вы нацелены на большее — еще лучше, можно отправиться на курсы или взять частные уроки. Что бы вы ни выбрали, мозг в любом случае будет вам благодарен.
12. Завести дневник.
Снизить стресс, повысить внимание, развить творческие способности — вот как может помочь ведение личного дневника. Не принуждайте себя — важен сам процесс написания. Можно сделать себе «подсказку» и поделиться мыслями на конкретную тему, а затем записать все, что пришло в голову. Во-первых, когда вы делитесь мыслями, наступает некоторое облегчение, будто бы вы выговорились лучшей подруге, а во-вторых, иногда полезно перечитать собственные откровения и проанализировать ситуацию.
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