Зачем обжаривать лук вместе с содой: 7 советов от советских хозяек

В Советском Союзе был дефицит многих продуктов и вещей, в том числе бытовой химии. К счастью, на кухне всегда имелась сода, которую хозяйки активно использовали для решения самых разных бытовых проблем, начиная от стирки и заканчивая мойкой посуды. Novate.ru делится лишь несколькими лайфхаками, чтобы вы поняли, насколько полезной и незаменимой в хозяйстве является сода.
Лайфхак 1: Чтобы вернуть мягкость полотенцам
Стирайте махровые полотенца вместе с содой. / Изображение: дзен-канал technotion
Советских хозяек не пугал тот факт, что махровые полотенца с временем теряли свою мягкость, ведь женщины знали, как исправить ситуацию. Для этого они смешивали 30 граммов соды и 70 граммов натертого на терке хозяйственного мыла, после чего добавляли средство в миску с водой и замачивали на некоторое время полотенца.
В наше время все еще проще – готовую мыльно-содовую смесь нужно высыпать прямо в барабан стиральной машины, где лежат полотенца, и запустить обычный цикл стирки с температурой 60 градусов. После того, как текстиль постирается и высохнет, вы заметите, что он стал гораздо мягче и нежнее. Обратите внимание, что это прекрасный способ сэкономить семейный бюджет, ведь средства для стирки дешевле не становятся, а сода всегда стоит копейки.
Лайфхак 2: Чтобы быстро отмыть противень
Насыпьте соду на противень и залейте водой. / Фото: santehkrug.ru
Предметом гордости каждой хозяйки в Советском Союзе была плита, ведь именно на ней создавались все кулинарные шедевры, которыми потом радовали и членов семьи, и гостей на праздничных застольях. Очень популярными были блюда, приготовленные в духовке, начиная от выпечки, и заканчивая мясом или рыбой. Но если форму после пирога помыть было не сложно, то противень после запеченной курицы – проблематично. К счастью, сода помогала и здесь.
Хозяйки смешивали порошок с небольшим количеством воды, чтобы получалась густая кашица, обильно наносили ее на противень, оставляли на час-полтора, после чего терли губкой и смывали остатки теплой водой. В конце нужно было лишь высушить девайс и отправить его на свое законное место.
Советуем попробовать этот лайфхак и современным хозяйкам, ведь разрекламированная бытовая химия обходится недешево, а ее эффективность зачастую оставляет желать лучшего. Что касается соды, то она редко подводит в бытовых делах. В крайнем случае, даже если порошок полностью не очистит противень, вы сможете без убрать остатки загрязнений обычным моющим средством для посуды.
Лайфхак 3: Чтобы снять усталость с ног
Расслабляющая ванночка для ног с содой. / Фото: nvkz-tub.ru
Под конец рабочего дня ноги настолько сильно устают, что единственным желанием является прийти в квартиру, лечь на диван и расслабиться перед телевизором. И пусть бытовые дела подождут.
Наши мамы и бабушки тоже возвращались домой без сил, но не могли себе позволить отложить хозяйство на потом. Нужно было обязательно постирать, убрать, приготовить ужин, выучить с детьми уроки…Поэтому приходилось искать экспресс-средство, способное облегчить боль в ногах и снять усталость. И хозяйки его нашли!
Они брали тазик, наливали в него примерно три литра теплой воды, добавляли десять капель йода, столовую ложку измельченного хозяйственного мыла и столовую ложку соды. Конечно, такая ванночка не могла заменить полноценный массаж, но в СССР его, по сути, и не было.
В наше время возможностей намного больше, но самым простым способом устранить напряжение в ногах является все та же ванночка. Кстати, вместо хозяйственного смело можете использовать обычное жидкое мыло – результат будет не хуже. После процедуры вы почувствуете необычайную легкость в ногах и сможете заняться делами по дому.
Лайфхак 4: Чтобы убрать неприятный запах в холодильнике
Сода выступает хорошим нейтрализатором запахов. / Изображение: дзен-канал technotion
Появление неприятного запаха в холодильнике не всегда связано с тем, что мы редко в нем убираем. Иногда даже после генеральной чистки и ревизии продуктов все равно остается специфический аромат. Современные хозяйки обычно решают эту проблему дорогостоящей бытовой химией, а вот в Советском Союзе обходились исключительно содой. Советуем также отдать предпочтение этому средству, потому что оно является полностью экологичным и безопасным для еды, которая находится в холодильнике.
Итак, нужно налить в миску литр воды, добавить четыре столовых ложки соды, дождаться, пока она растворится, смочить тряпку и хорошо протереть полки и стенки в холодильнике. Затем необходимо насухо вытереть все поверхности и поставить к задней стенке небольшое блюдце, наполненное содой. Этот простой лайфхак избавит от неприятного запаха в холодильнике минимум на месяц. По истечении 30 дней советуем повторить процедуру.
Лайфхак 5: Чтобы очистить чугунную сковороду
Сода устранит даже застарелые загрязнения. / Фото: kitchendizajn.ru
В то время как современные хозяйки больше пользуются сковородами с антипригарным покрытием, в Советском Союзе отдавали предпочтение чугунным. Если вам досталась такая посуда от мамы или бабушки, во-первых, поблагодарите ее, потому что сейчас чугун подобного качества найти нереально, а во-вторых, возьмите на заметку средство для эффективной очистки.
Возьмите грязную сковороду, высыпьте в нее половину пачки соды, добавьте теплую воду, чтобы она заполнила емкость примерно на 1/3, и поставьте на плиту на средний огонь. Когда жидкость закипит, уберите сковороду и дождитесь полного остывания. В конце смойте содовую массу мыльным раствором. Вуаля – от застарелых пятен и нагара не останется даже следа! Но не забывайте, что после любых водных процедур чугунную посуду нужно вытирать насухо, иначе она покроется ржавчиной.
Лайфхак 6: Чтобы добиться золотистого цвета лука
Обжаривайте лук на сковороде вместе с содой. / Изображение: дзен-канал technotion
Хозяйки в Советском Союзе были известны своими кулинарными талантами, и во многом добиться идеального результата помогали именно сода. Например, благодаря ей получалось приготовить нереально вкусное блюдо, которое мы часто готовим и сейчас, – жареную картошку с луком и салом. Секрет его успеха заключался не столько в технологии обжаривания картофеля, сколько в ароматном золотистом луке. А секрет этого ингредиента был прост – хозяйки просто добавляли в процессе обжарки овоща немного соды.
Если хотите повторить их успех, поставьте на плиту сковороду, смазанную растительным маслом, дождитесь, пока она разогреется, и высыпьте измельченный лук. Обжаривайте его до тех пор, пока он не станет золотистым, а затем добавьте соду из расчета 1/3 чайной ложки на 300 граммов лука. Получится потрясающий результат!
Лайфхак 7: Чтобы убрать известковый налет в ванной
Сода очистит сантехнику от налета. / Изображение: дзен-канал technotion
Многие думают, что самой сложной в уборке является кухня, но известковый налет, который со временем появляется в ванной, пугает намного больше жирных пятен на фартуке или кухонной столешнице. Хозяйки постоянно ломают голову над тем, чем его убрать, и как избежать появления новых загрязнений. Вот так на полках появляются средства для очистки ванны, для очистки кафеля, для очистки раковины и смесителя, для очистки унитаза…продолжать можно вечно.
А ведь можно просто приготовить чистящее средство на основе соды и легко справиться со следами известкового налета в любой зоне. Для этого нужно смешать соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась консистенция густой пасты, нанести средство на загрязненные поверхности и потереть мягкой губкой. В конце остатки соды нужно убрать и вытереть все насухо тряпкой.
