Как фанера над Парижем: трагическая история выражения

« Лететь, как фанера над Парижем » — терпеть грандиозную неудачу. Выражение довольно молодое, возникло оно в конце XIX века. Но, несмотря на его молодость, определить источник, который подарил миру «фанерный» фразеологизм, сложно.



Главная теория — жуткая катастрофа. Однако не всё в этой гипотезе ясно. Какие аргументы приводят противники и защитники этой теории, и сколько версий происхождения фразы на самом деле существует?











Трагедия Фаньера

Жил-был в Париже французский авиатор по фамилии Фаньер. Его главной страстью была сборка странных летательных аппаратов. В 1908 году один такой «самолёт» врезался в Эйфелеву башню. Сам Фаньер был на борту и погиб. Меньшевики превратили



В подлинности теории заставляют сомневаться несколько фактов. Во-первых, в официальных архивах авиатора с фамилией Фаньер нет. Во-вторых, в начале XX века жутких катастроф с участием Эйфелевой башни зарегистрировано не было.

Не самолёт, а дирижабль?

Другая теория также говорит о катастрофе, но уже целого дирижабля. Согласно



Дирижабли начала XX века, можно сказать, были на счету. Все катастрофы, которые когда-либо случались с участием этих аппаратов, история помнит. Например, в документах и газетах зарегистрировано падение «Гиденбурга», «Акрона», «Мейкона». Никакого «Фленера» никогда в помине не было. Советский Союз, кстати, к середине XX века был одной из передовых стран дирижаблестроения.

Никакого крушения не было







Третья версия говорит о том, что крушение потерпел не летательный аппарат, а репутация Армана Фальера — президента Франции. Политик был влюблён в авиацию и тратил на развитие отрасли огромные деньги. В 1909 году с его помощью открылась первая международная авиационная выставка. Газеты восприняли это событие с юмором,



Инициативу подхватили русские газеты. Фальер, которые стал впоследствии «фанерой», прославился в России как символ гибели царского режима. Версия, хоть и основана на реальных событиях, имеет массу неточностей. Почему, например, карикатура во французских газетах настолько заинтересовала русские революционно настроенные издания, которые в то время были ещё и подпольными?

Не фанера, а анекдот

Если выражение не имеет никакого отношения к реальной авиации, возможно, истоки лучше искать в другом месте. Например, в советских анекдотах. Вполне вероятно, что фраза действительно произошла от знаменитого и популярного в середине XX века анекдота?

Обычный вечер в колхозе. Рабочие пришли на собрание. Председатель сообщает дурные вести:

— Половодье полностью погубило наши посевы…

Его речь прерывает бормотание старичка в углу:

— Фанеру надо бы… фанеру…

— Корм закончился, скот голодает…

— Фанеру бы… фанеру…

— Коровы дают меньше молока…

— Ой, фанеру надо…

— Михалыч, старый ты хрыч! Зачем тебе фанера?

— Я из фанеры ероплан сделаю и улечу в Парыж!

Вполне возможно, что выражение родилось благодаря авиации, но не имеет отношения к катастрофам. Франция — пионер воздухоплавания. Лететь на фанере — значит



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Подписаться на мой Instagram Жил-был в Париже французский авиатор по фамилии Фаньер. Его главной страстью была сборка странных летательных аппаратов. В 1908 году один такой «самолёт» врезался в Эйфелеву башню. Сам Фаньер был на борту и погиб. Меньшевики превратили фамилию авиатора в имя нарицательное и использовали в своих целях. «Царский режим летит, словно Фаньер над Парижем», — говорили революционеры.В подлинности теории заставляют сомневаться несколько фактов. Во-первых, в официальных архивах авиатора с фамилией Фаньер нет. Во-вторых, в начале XX века жутких катастроф с участием Эйфелевой башни зарегистрировано не было.Другая теория также говорит о катастрофе, но уже целого дирижабля. Согласно этой версии, в небе Парижа потерпел крушение аппарат «Фленер». Газеты подхватили сообщение о трагедии, и название дирижабля стало нарицательным. Позже фраза попала и в русскую речь.Дирижабли начала XX века, можно сказать, были на счету. Все катастрофы, которые когда-либо случались с участием этих аппаратов, история помнит. Например, в документах и газетах зарегистрировано падение «Гиденбурга», «Акрона», «Мейкона». Никакого «Фленера» никогда в помине не было. Советский Союз, кстати, к середине XX века был одной из передовых стран дирижаблестроения.Третья версия говорит о том, что крушение потерпел не летательный аппарат, а репутация Армана Фальера — президента Франции. Политик был влюблён в авиацию и тратил на развитие отрасли огромные деньги. В 1909 году с его помощью открылась первая международная авиационная выставка. Газеты восприняли это событие с юмором, присущим жёлтой прессе. На следующий день издания напечатали карикатуры, на которых Фальер был изображён верхом на горящем самолёте из фанеры.Инициативу подхватили русские газеты. Фальер, которые стал впоследствии «фанерой», прославился в России как символ гибели царского режима. Версия, хоть и основана на реальных событиях, имеет массу неточностей. Почему, например, карикатура во французских газетах настолько заинтересовала русские революционно настроенные издания, которые в то время были ещё и подпольными?Если выражение не имеет никакого отношения к реальной авиации, возможно, истоки лучше искать в другом месте. Например, в советских анекдотах. Вполне вероятно, что фраза действительно произошла от знаменитого и популярного в середине XX века анекдота?Вполне возможно, что выражение родилось благодаря авиации, но не имеет отношения к катастрофам. Франция — пионер воздухоплавания. Лететь на фанере — значит , лететь на самолёте из авиационной фанеры. И, скорее всего, такие аппараты довольно часто падали.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: