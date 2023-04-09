Как фанера над Парижем: трагическая история выражения

«Лететь, как фанера над Парижем» — терпеть грандиозную неудачу. Выражение довольно молодое, возникло оно в конце XIX века. Но, несмотря на его молодость, определить источник, который подарил миру «фанерный» фразеологизм, сложно.
Главная теория — жуткая катастрофа. Однако не всё в этой гипотезе ясно. Какие аргументы приводят противники и защитники этой теории, и сколько версий происхождения фразы на самом деле существует?
Трагедия Фаньера
Жил-был в Париже французский авиатор по фамилии Фаньер. Его главной страстью была сборка странных летательных аппаратов. В 1908 году один такой «самолёт» врезался в Эйфелеву башню. Сам Фаньер был на борту и погиб. Меньшевики превратили фамилию авиатора в имя нарицательное и использовали в своих целях. «Царский режим летит, словно Фаньер над Парижем», — говорили революционеры.
В подлинности теории заставляют сомневаться несколько фактов. Во-первых, в официальных архивах авиатора с фамилией Фаньер нет. Во-вторых, в начале XX века жутких катастроф с участием Эйфелевой башни зарегистрировано не было.
Не самолёт, а дирижабль?
Другая теория также говорит о катастрофе, но уже целого дирижабля. Согласно этой версии, в небе Парижа потерпел крушение аппарат «Фленер». Газеты подхватили сообщение о трагедии, и название дирижабля стало нарицательным. Позже фраза попала и в русскую речь.
Дирижабли начала XX века, можно сказать, были на счету. Все катастрофы, которые когда-либо случались с участием этих аппаратов, история помнит. Например, в документах и газетах зарегистрировано падение «Гиденбурга», «Акрона», «Мейкона». Никакого «Фленера» никогда в помине не было. Советский Союз, кстати, к середине XX века был одной из передовых стран дирижаблестроения.
Никакого крушения не было
Третья версия говорит о том, что крушение потерпел не летательный аппарат, а репутация Армана Фальера — президента Франции. Политик был влюблён в авиацию и тратил на развитие отрасли огромные деньги. В 1909 году с его помощью открылась первая международная авиационная выставка. Газеты восприняли это событие с юмором, присущим жёлтой прессе. На следующий день издания напечатали карикатуры, на которых Фальер был изображён верхом на горящем самолёте из фанеры.
Инициативу подхватили русские газеты. Фальер, которые стал впоследствии «фанерой», прославился в России как символ гибели царского режима. Версия, хоть и основана на реальных событиях, имеет массу неточностей. Почему, например, карикатура во французских газетах настолько заинтересовала русские революционно настроенные издания, которые в то время были ещё и подпольными?
Не фанера, а анекдот
Если выражение не имеет никакого отношения к реальной авиации, возможно, истоки лучше искать в другом месте. Например, в советских анекдотах. Вполне вероятно, что фраза действительно произошла от знаменитого и популярного в середине XX века анекдота?
Обычный вечер в колхозе. Рабочие пришли на собрание. Председатель сообщает дурные вести:
— Половодье полностью погубило наши посевы…
Его речь прерывает бормотание старичка в углу:
— Фанеру надо бы… фанеру…
— Корм закончился, скот голодает…
— Фанеру бы… фанеру…
— Коровы дают меньше молока…
— Ой, фанеру надо…
— Михалыч, старый ты хрыч! Зачем тебе фанера?
— Я из фанеры ероплан сделаю и улечу в Парыж!
Вполне возможно, что выражение родилось благодаря авиации, но не имеет отношения к катастрофам. Франция — пионер воздухоплавания. Лететь на фанере — значит, лететь на самолёте из авиационной фанеры. И, скорее всего, такие аппараты довольно часто падали.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии