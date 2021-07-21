Бытовая народная мудрость

Вкусно, полезно, весело…
Хотя «денежное дерево» на самом деле не приносит денег, а рассыпанная соль не обязательно приведет к скандалу, многие народные приметы на самом деле «работают». Учёные доказали, что далеко не все народные поверья – сказка. И к их мнению стоит прислушаться хотя бы для того, чтобы собственная жизнь стала комфортнее.
1. Яблоко
Яблоки — залог здоровья.
Согласно научным исследованиям, проведенным Университетом Западной Австралии, употребление всего 100 граммов яблок каждый день может значительно увеличить продолжительность жизни. В частности, яблочная кожура обладает высокими уровнями флавоноидов – растительных соединений, которые помогают предотвратить повреждение клеток, снижают риск развития рака и помогают поддерживать здоровый вес.
2. Банан
Хочешь родить мальчика — ешь бананы.
Естественно, это ничего не гарантирует, но на самом деле увеличивает шансы. Известно, что в бананах много калия, что является ключом к зачатию мальчика. Было обнаружено, что женщины, которые регулярно употребляют бананы, в 56% рожают мальчиков, а те, которые нет — в 45%.
3. Полная Луна
Полная Луна меняет поведение.
Да, это может быть правдой. По результатам нескольких исследованиях было доказано, что количество преступлений, поступлений пациентов в отделения скорой помощи, хирургических ошибок и других необычных событий происходят чаще по ночам в полнолуние, чем в другие ночи.
4. Морковь
Морковь улучшает зрение.
Морковь богата бета-каротином, красным пигментом, который помогает вырабатывать витамин А – ключевой ингредиент для здоровья глаз. Также этот витамин способен предотвратить возникновение катаракты и немного улучшить ночное видение. Но нельзя переусердствовать – переизбыток витамина А может вызвать негативные побочные эффекты.
5. Куриный суп
Куриный суп излечивает простуду.
Ученые считают, что миска куриного супа может фактически уменьшить воспаление легких. Считается, что куриный суп замедляет активность лейкоцитов, которые могут вызвать воспаление.
6. Стекло и газета
Окна лучше всего чистить газетами.
Газеты изготовлены из плотных волокон, которые не содержат твердых, царапающих материалов. По сравнению с бумажными полотенцами, газетные волокна более жесткие и не будут отслаиваться и налипать на стекло. Более того, в большинстве газет теперь используют чернила на основе соевых масел, которые делают газеты еще более хорошими очистителями для стекла.
7. Рыба
Рыба – пища для мозга.
Исследователи из Rush Medical Center в Чикаго доказали, что употребление рыбы действительно полезно для мозга. У тех, кто регулярно ел рыбу, значительно реже наблюдалась болезнь Альцгеймера. Хотя в некоторой рыбе наблюдается повышенное содержание ртути, что может иметь негативные последствия для здоровья, преимущества включения рыбы в рацион легко перевешивают риски.
8. Шоколад
Шоколад помогает избавиться от предменструальных судорог.
Известно, что темный шоколад содержит питательные вещества и антиоксиданты, такие как анандамид, которые, как полагают ученые, оказывают успокаивающее действие. Поэтому употребление шоколада до менструации действительно может помочь.
9. Старики-синоптики
Старики могут прогнозировать погоду.
Пожилые люди иногда говорят, что это будет дождь, потому что у них «ломит кости на погоду». Это утверждение может быть правдой. Ненастью предшествует падение давления воздуха, которое вызывает боль в суставах тех, кто страдает от артрита.
10. Мед
Мед избавляет от боли и першения в горле.
Несколько чайных ложек меда, добавленных в горячий чай или воду с лимоном, это действительно поможет успокоить боль в горле. Однако, ожидать, что это вылечит инфекцию, не стоит.
11. Грецкие орехи
Грецкие орехи и мебель.
Хотя подобная идея может показаться попросту сумасшедшей, царапины в мебели можно «замазать» грецким орехом. Орех, с его текстурой и цветом, идеально подойдет для того, чтобы заполнить царапину на дереве.
12. Ванны и фертильность
Горячие ванны могут снизить мужскую фертильность.
Это заявление было подтверждено трехлетним научным исследованием. Сперма 5 из 11 мужчин с проблемами фертильности, стала «плодовитее» на 491% после того, как эти мужчины прекратили принимать горячие ванны в течение нескольких месяцев. Тепло от ноутбуков и плотного нижнего белья может оказывать такое же отрицательное влияние на количество сперматозоидов.
13. Сыр
Сыр вызывает плохие сны.
Сыр, как и другие молочные продукты, содержит триптофан, который служит в качестве прекурсора, индуцирующего выработку гормона сна серотонина. Однако участники исследования, которые употребляли молочные продукты (включая сыр) перед сном, сообщили о том, что им чаще снились кошмары.
14. Лук
Лук снимает боль от укуса пчелы.
На самом деле, это так, причем не только от укуса пчел, но и ос, шмелей и некоторых других насекомых. Просто потерев укус кусочком лука, можно предотвратить образование опухоли, поскольку ферменты растительного происхождения разрушают токсины от укуса.
15. «Жаворонки»
Рано ложись и рано вставай – будешь здоровым, богатым и мудрым.
Несколько научных исследований доказали, что люди, которые просыпаются рано утром, как правило, более здоровые и счастливые, более настойчивые, добросовестные и активные. Также они лучше справляются с негативом и стрессом.
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