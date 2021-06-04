Учёные раскрыли тайну самой древней египетской пирамиды

Самая древняя пирамида Египта.

Ветер пустыни давно затупил острые грани пирамиды.

Величественные колонны гробницы фараона Джосера.

Шесть ступеней пирамиды для того, чтобы фараон поднялся на небо.

Раскопки пирамиды Джосера.

Реставрация стен пирамиды.

Величественное строение среди песков Египта - самая первая пирамида.

По материалам thevintagenews.com