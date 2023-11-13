Какие словари и энциклопедии необходимы, чтобы разобраться в истории Средневековья и Нового времени

Научная информация устаревает, и статьи в энциклопедиях и словарях держатся 10 – 15 лет. В эпоху Википедии справочная литература стала нужна и того меньше. Однако Википедия, хоть и обновляется быстрее, но она неровная. Бывают хорошие статьи, а бывают слабые. И все же, что у нас сегодня есть по Средневековью и Раннему Новому времени?
1. Средневековый мир в терминах, именах и названиях. — Минск: Беларусь. Е. Д. Смирнова Л. П. Сушкевич В. А. Федосик. 1999.
Издание белорусских историков – полезное, прежде всего, для тех, кто учится. Словарь небольшой с исключительно сжатой справочной информацией. Иногда после статей имеется кратчайшая библиография. Периодизация классическая – V – XV века. Но тут есть и имена, и термины, и названия. Так что если вы уже или еще не отличаете аллода от феода, Карла Злого от Карла Смелого, не помните даты правления всех основных европейских династий, в частности путаете Альморавидов с Альмохадами, то милости просим – вам сюда.
В вузе мы сдавали по Средним векам отдельный устный терминологический зачет, и без данного издания это было бы совершенно невозможно. Наш преподаватель специально этот словарь посоветовал. Зачет был длинный и довольно страшный, и хотя я сдал его успешно, воспоминания до сих пор сложные. Я думаю, некоторые мои однокурсники эту милую книжку тоже помнят и искренне ненавидят, а зря. Она неплохая. Советую.
2. Словарь Средневековой культуры под общей редакцией А. Я. Гуревича. М. 2003.
Это издание, пожалуй, с научной точки зрения самое ценное среди всех, о которых мы говорим сегодня. Хронологический период Средневековья определяется в нем в целом классически как V – XV века. География тоже – Западная Европа. Понятие же культуры, напротив, трактуется не ортодоксально, как совокупность духовных и связанных с ними материальных ценностей, созданных в Средние века, а более широко – в русле школы исторической антропологии, к которой принадлежат создатели этой книги. Что имеется в виду? Дело в том, что антропологи, изучая «примитивные» общества, обратили внимание на то, что в этих социумах все стороны жизни теснейшим образом взаимосвязаны, и нельзя, например, отдельно изучать хозяйство некоего племени в отрыве от мировоззрения этих людей. Таким образом, понятие культуры стало включать в себя «все устойчивые формы поведения индивида в коллективе, равно как и поведение малых групп в контексте более обширных социальных образований» (стр. 6). Этот комплексный подход оказал влияние на историков – прежде всего медиевистов, в частности основателей знаменитой школы «Анналов» Марка Блока и Люсьена Февра, а затем на их последователей.
Так родилось научное направление историческая антропология, оказавшее колоссальное влияние на развитие исторической науки в XX веке. Появилась «новая историческая наука»: новая экономическая история, новая политическая история, новая социальная история, история ментальности, история идей и т. д. На момент издания (реально работа завершена в 1999 году, хотя книга вышла лишь 2003 году) книга была уникальна не только для российской, но и для мировой медиевистики. Одновременно с ней на Западе вышло похожее издание под редакцией Жака Ле Гоффа и Жана Клода Шмитта.
Нужно отметить, что это именно словарь средневековых понятий и реалий, а не энциклопедия. Здесь в частности нет специальных статей о людях. В книге есть отличное предисловие главного редактора А. Я. Гуревича, в котором, помимо выше сказанного, освещается понятие феодализма и некоторые другие общие категории европейского Средневековья. Для примера возьмем первую статью словаря – «Автобиография». Статья рассказывает об отличии этого жанра от автобиографии Нового времени, прежде всего, XIX века, об особенностях эволюции автобиографических текстов от «Исповеди» Св. Августина до текстов эпохи Ренессанса.
Даже для человека с историческим образованием информация в большинстве своем новая и чрезвычайно любопытная. После статьи есть ценная библиография. Я всем очень советую эту книгу. Это чтение не развлекательное, но очень интересное и полезное.
3. Исторический Лексикон. История в лицах и событиях. V–XIII вв. Том 1-2. М. 2006. / Исторический лексикон. История в лицах и событиях. XIV –XVI вв. Том 1-2. М.2006. / Исторический Лексикон. История в лицах и событиях. XVII в. М. 2006.
Это энциклопедии для школьников. В идеале надо, конечно, иметь всю серию «Исторический лексикон», но это уже непросто. Вашему покорному слуге в свое время был нужен том по XVII веку (понадобилась информация о пирате Генри Моргане), а до других он так и не добрался.
Как ясно из названия, речь идет об энциклопедических словарях – биографии и основные события. Охвачена не только Европа, но и весь мир. Тексты сгруппированы в алфавитном порядке. Стиль научно-популярный – напоминает эссе, однако тексты основаны на хорошем материале и написаны серьезными авторами.
Это тот случай, когда вроде бы справочную литературу приятно и легко читать насквозь, а не только когда нужны конкретные данные. Очень советую и не только детям.
4. История Средневековья: энциклопедия Умберто Эко. М.2015. / Цивилизация Средневековья. Энциклопедия под редакцией Умберто Эко. М. 2016.
Начну с грустного. Книги новые, достать их пока не очень сложно, но это очень недешевые книги. Я лично не позволил себе их пока купить. Точнее, на деньги, отложенные на одну из них, я купил четыре монографии. Однако немного полистать их мне удалось. Издания очень красивые и вполне содержательные для научно-популярной литературы.
Первая книга посвящена, в основном, политической истории Средневековья. Вторая – всему спектру особенностей Средневековья как цивилизации от развития общества и экономики до повседневной жизни и духовных исканий. Эти два тома энциклопедии – часть проекта итальянских ученых под руководством Умберто Эко по созданию многотомной энциклопедии Средневековья. Особенно интересно, что это книги итальянских исследователей, а они относительно мало издаются в России.
В том, что начинание серьезное, меня убеждает имя главного редактора. Умберто Эко, увы, покинувший этот мир в 2016 году, знаменитый писатель, чьи романы и эссе я всячески рекомендую как прекрасную литературу. Но он еще выдающийся филолог и медиевист, специалист по средневековой эстетике и не только. Именно поэтому его литературные тексты находятся на таком высоком научном и интеллектуальном уровне, что читать их иногда непросто. Фигура такого масштаба, я надеюсь, гарантирует качество, но все же надо понимать, что, как всякие богато изданные энциклопедии, это во многом развлекательные книги. Рекомендую хоть отчасти и заочно. Помимо всего прочего это отличные подарки.
Автор: Георгий Татосян
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