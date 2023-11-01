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8 фантастических фильмов, которые стали настоящими пророчествами


Фантастические фильмы, ставшие пророческими.

Фантастические фильмы, ставшие пророческими.

 

Фантастические фильмы любят и взрослые и дети. Но среди огромного количества фильмов на эту тему есть и такие, предсказания которых сбылись практически полностью, пускай и через много лет. И сегодня остаётся только с замиранием сердца смотреть современную фантастику, гадая, когда же сбудутся пророчества.

1. «Путешествие на Луну»



«Путешествие на Луну».

 

Режиссер: Жорж Мельес
Год выхода фильма: 1902
Когда случилось предсказанное: 1969

В чем были правы создатели фильма: фантастическое путешествие людей на Луну все же произошло, хотя это случилось в 1969 году, а не в 2002.

В чем ошибались: ракету не выстрелили из пушки и она не попала Человеку на Луне в глаз.

2. «2001: Космическая Одиссея»



«2001: Космическая Одиссея»


Режиссер: Стэнли Кубрик
Год выхода фильма: 1968
Когда начало сбываться предсказанное: 2001

В чем были правы создатели фильма: говорящие компьютеры, видеоконференции, айпады и сублимированные продукты питания.

В чем ошибались: до сих пор не начались коммерческие космические полеты и десятиминутный звонок с Луны на Землю, скорее всего, будет стоить больше, чем $ 1,90.

3. «1984»


Кадр из фильма «1984»

Кадр из фильма «1984»

 

Режиссер: Майкл Рэдфорд
Год выхода фильма: 1956
Когда начало сбываться предсказанное: 1984

В чем были правы создатели фильма: книга, написанная Джорджем Оруэллом в 1949 году и последующий фильм обрисовали мрачный мир тотального государственного надзора и вечных войн.

В чем ошибались: пока еще любовь не является государственным преступлением.

4. «Побег из Лос-Анджелеса»



«Побег из Лос-Анджелеса».

 


Режиссер: Джон Карпентер
Год выхода фильма: 1996
Когда случилось предсказанное: 2013

В чем были правы создатели фильма: у Снейка был голографический проектор, который он использовал, чтобы спасти себя от убийства. Сегодня знаменитые исполнители уже используют подобные проекторы на сцене в реальной жизни.

В чем фильм ошибался: не существует спутника «Дамоклов меч», который может привести к разрушению энергосистемы.

5. «Космическая одиссея 2010 года»



«Космическая одиссея 2010 года»

 

Режиссер: Питер Хайамс
Год выхода фильма: 1984
Когда случилось предсказанное: 2008

В чем были правы создатели фильма: на удивление точно было предсказано, что Олимпийские Игры в 2008 году пройдут в Пекине.

В чем фильм ошибался: все остальное.

6. «Аэроплан II: Продолжение»



«Аэроплан II: Продолжение»

 


Режиссер: Кен Финклман
Год выхода фильма: 1982
Когда начало сбываться предсказанное: конец XX века

В чем были правы создатели фильма: сканеры тел в аэропортах, бесконечные продолжения фильма «Рокки».

В чем фильм ошибался: программа космических шаттлов была законсервирована, а также люди не колонизировали Луну.

7. «Завоевание планеты обезьян»



«Завоевание планеты обезьян»

 

Режиссер: Джей Ли Томпсон
Год выхода фильма: 1972
Когда начало сбываться предсказанное: 1991

В чем были правы создатели фильма: жестокость полиции, правительственное наблюдение, пытки.

В чем фильм ошибался: обезьяны не заменили собак и кошек в качестве домашних животных.

8. «Когда наступит конец света»



«Когда наступит конец света».

 


Режиссер: Вим Вендерс
Год выхода фильма: 1991
Когда начало сбываться предсказанное: 1999

В чем были правы создатели фильма: спутниковое слежение GPS, очки Google, одержимость мобильными телефонами.

В чем фильм ошибался: спутник с ядерным грузом не упал на Землю и не был уничтожен электромагнитным импульсом.

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