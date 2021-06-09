12 способов, как сделать горшочки для рассады своими руками

Посев семян на рассаду – дело, требующее подготовки, но вовсе не обязательно идти в магазин или на рынок и тратить деньги на специальные контейнеры. Достаточно воспользоваться нашими советами и смастерить стаканчики для рассады самостоятельно.

Большую часть описываемых ниже самодельных горшочков для рассады можно сделать из натуральных, а значит, полезных для развития растений материалов. Несомненный плюс каждого из этих способов – возможность лишний раз сэкономить.

1. Кожура цитрусовых

Если вы любите выжимать сок из цитрусовых (апельсина, грейпфрута, лимона, помело и др.) при помощи соковыжималки, то наверняка у вас остается много половинок кожуры этих фруктов. Почему бы не использовать их в качестве стаканчиков для рассады?

В половинке очищенного от мякоти фрукта (в дне) сделайте небольшое отверстие для оттока влаги, затем заполните кожуру грунтом для рассады и посейте по 1-2 семени на "горшочек" в зависимости от "габаритов" будущего растения и размеров кожуры цитрусового. Впоследствии саженец можно высадить с открытый грунт прямо с "горшочком".

2. Яичная скорлупа

Скорлупа от яиц – отличный вариант самодельной емкости для небольшой рассады либо для выращивания сеянцев до перевалки в емкости большего объема.

Возьмите скорлупу и проделайте снизу отверстие. Для этого можно использовать канцелярскую кнопку или толстую иголку. Каждую скорлупку заполните грунтом до половины и посейте семена. Яичные "горшочки" с сеянцами поставьте в пластиковый контейнер для яиц. Для создания парникового эффекта закройте крышку контейнера. Когда придет время пересадки или перевалки, высаживайте подросшую рассаду вместе со скорлупой.

3. Лотки от яиц

Лоток от яиц также используют в качестве тары для рассады. Такие емкости удобно располагать на подоконниках. Для начала в дне каждой ячейки контейнера проделывают отверстие (если лоток пластиковый, можно нагреть шило и проколоть с его помощью). Затем ячейки заполняют грунтом и высевают семена.

Спустя некоторое время корни растения оплетут земляной ком, и для дальнейшей пикировки достаточно будет аккуратно вынуть сеянец с комом вилкой.

4. Горшочки из газеты

Старые газеты могут стать отличным материалом для изготовления емкости для рассады. Для этого вам понадобятся газетные листы (лучше отдать предпочтение черно-белым страницам), цилиндрический предмет (бутылка, узкая консервная банка), мука и вода.

Предлагаем посетить страничку с нашим мастер-классом по изготовлению стаканчиков для рассады из старых газет или бумаги.

Высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт можно прямо в стаканчиках, но при желании можно разрезать или разорвать "горшочек".

5. Пластиковые бутылки

Из пластиковой бутылки можно сделать не просто емкость для рассады, а функциональный горшок с системой автополива и парниковым эффектом. Чистую пластиковую бутылку разрежьте пополам, крышку не снимайте, а проделайте в ней несколько отверстий с помощью все тех же нагретого шила, иглы или гвоздя. Сквозь нижнее отверстие протяните синтетический шнур (это будет фитиль).

Верхнюю часть с горлышком переверните и вставьте во вторую половину бутылки. Всыпьте грунт, посейте семена. Выньте половинку бутылки с грунтом из поддона, влейте воду в нижнюю часть "горшка", затем вставьте половинку с растением назад в поддон. Возьмите другую бутылку такого же размера, отрежьте от нее половину и используйте как крышку для такого рассадного "горшочка".

Можно сделать и по-другому: с бутылки (прекрасно подойдет пластиковая бутыль квадратной формы емкостью 5 л, например, от питьевой воды) срезать боковую часть, а оставшуюся большую часть использовать как контейнер для рассады.

6. Пластиковые стаканчики

Отличные емкости для рассады получаются из стаканчиков от йогурта или сметаны, одноразовых пластиковых и бумажных стаканчиков из-под кофе. Чтобы сделать горшочки, сначала как следует вымойте эти емкости, а затем вырежьте в их дне отверстие для стока лишней воды. Если отверстие получилось слишком большого диаметра, на дно стакана положите картонный кружок. Для удобства можно написать на стаканчике фломастером или маркером название культуры и сорта, которые собираетесь выращивать.

Емкости с посеянными в них семенами составьте в ящик или на поднос – так их удобнее хранить. Преимущество таких самодельных горшочков заключается в удобном извлечении земляного кома при высадке сеянцев в открытый грунт – достаточно слегка надавить на нижнюю часть стаканчика и ком с легкостью достается, оставаясь целым.

7. Фильтр-пакеты для кофемашины

Если вы варите кофе в кофеварке, не выбрасывайте использованные бумажные фильтры – они могут стать прекрасными стаканчиками для рассады.

Наполните каждый фильтр-пакет грунтом наполовину и поставьте в пластиковый ящик либо поддон с высокими бортами, чтобы придать "стаканчикам" устойчивость. Они будут стоять плотно друг к другу, а значит, не упадут. Посейте семена и поставьте ящик с кофейными "горшочками" на подоконник.

8. Втулки от туалетной бумаги

Картонные трубки, оставшиеся от рулонов туалетной бумаги, легко превращаются в биоразлагаемые стаканчики для рассады. Также можно использовать втулки от бумажных полотенец.

Если нужен невысокий стаканчик, разрежьте втулку поперек на две части. Далее с каждой частью проделайте следующее: сложите вдоль и ножницами сделайте надрезы примерно на 1/3 высоты трубки таким образом, чтобы получилось 4 лопасти. Затем выпрямите заготовку и сложите лопасти одна на другую, загибая их, как это делают с картонными коробками, чтобы получилось дно.

На постоянное место рассаду можно высаживать, не вынимая из стаканчиков, поскольку бумага и картон – биоразлагаемые материалы.

9. Ненужная бумага и картон

Чтобы сделать такие горшочки, нужно мысленно вернуться в школьные годы и вспомнить о всем знакомой, но слегка подзабытой технологии папье-маше. Итак, вам понадобятся бумага или картон, вода и форма. В качестве формы можно использовать стеклянные стаканы, но удобнее всего, если у вас есть металлическая форма для кексов на несколько ячеек.

Порвите бумагу на мелкие кусочки и положите в емкость с водой, оставьте размокать. Затем полученной массой облепите форму: если у вас стаканы, то с внешней стороны, если форма для выпечки – с внутренней. Заготовку нужно оставить подсыхать на сутки, после чего использовать как обычный стаканчик для рассады.

10. Контейнеры для льда

Ненужный лоток (форма) для льда может стать отличной емкостью для выращивания рассады до пикировки и послужить в этой роли не один год. В каждой ячейке сделайте дренажное отверстие (если пластик прочный, воспользуйтесь дрелью), возьмите подходящий поддон и поставьте контейнер в него.

Далее заполните ячейки грунтом и посейте семена. Через некоторое время распикируйте рассаду в емкости большего размера. Так же, как и в случае с яичной скорлупой, в такой емкости лучше выращивать растения с небольшой корневой системой, поскольку им может стать тесно в маленьких ячейках.

11. Тетра Пак пакеты

Наверное, один из самых популярных вариантов среди hand-made емкостей для рассады – это пакеты Тетра Пак. От бумажных и картонных пакетов этот многокомпонентный материал отличают повышенная прочность и долговечность.

Тетра Пак используют для упаковки сока, молочных продуктов, в его состав кроме картона входят фольга и полиэтилен. Подготовить такие пакеты для посева рассады очень просто – разрежьте их на 2 части и стаканчики готовы! Также можно сделать лоток для рассады, разрезав пакет не поперек, а вдоль.

Не забудьте тщательно вымыть емкости перед использованием.

12. Чайные пакетики

Оригинальный способ выращивания рассады в использованных чайных пакетиках по эффективности может посоревноваться с выращиванием в торфяных таблетках, поскольку чай благотворно влияет на развитие растения.

У каждого пакетика срезают верхнюю часть, затем ложкой накладывают внутрь грунт для рассады и высевают семена. Такие "горшочки" лучше поставить в поддон, например, контейнер с невысокими бортиками. При высадке в открытый грунт пакетик не снимают.

О том, как еще можно использовать спитый чай в хозяйстве, читайте в нашем материале:

Немного смекалки – и приспособить под рассадные горшки можно практически что угодно. Главное – обеспечить отток излишков воды при поливе рассады в стаканчиках и использовать для сбора жидкости поддон.