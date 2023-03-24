Куда пропали «дети цветов», или Почему угасла мега-популярная в 1970-х культура хиппи

Кто такие хиппи

Протесты против войны во Вьетнаме. Кадр из фильма «Хиппи Хиппи Шейк», 2007 год.

Хиппи в 60-е годы.

Женщина с цветком. Эллисон Краузе. Одна из самых известных фотографий хиппи. Фото: llbeagle.wordpress.com.

Тропа хиппи

Тропа хиппи. Фото: ru.wikipedia.org.

Любимый транспорт хиппи. Фото: Getty Images.

Это было идеально для желающих увидеть мир.

Закат тропы хиппи

Причин упадка движения хиппи было несколько. Кадр из фильма «Jesus Revolution».

Памятник тропе хиппи.Фото: Джон Хилл.

Беспорядки на Ближнем Востоке

Цены на бензин

Машины выстраиваются в очередь на заправочной станции в Берлине во время нефтяного кризиса.

Мир во всё мире - это же не плохо. Фото: sub-cult.ru.

Великое христианское пробуждение в среде хиппи. Фото: christian.by.