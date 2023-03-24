Куда пропали «дети цветов», или Почему угасла мега-популярная в 1970-х культура хиппи

Контркультура хиппи, зародившаяся в 1960-х годах в США была бурным периодом истории. Это было не просто социальное движение, это был образ жизни, философия, основанная на пацифизме и всеобщей любви. Молодые люди отходили от ограничений западного общества и искали чего-то большего. Их называли «дети цветов». Свободная любовь, дурман и рок-н-ролл – эта максима стала их лозунгом. Многие путешествовали в поисках самопознания и нашли его на тропе хиппи. В середине 1970-х движение начало терять свою популярность, и к концу десятилетия угасло. Почему так произошло, далее в обзоре.
Кто такие хиппи
Протесты против войны во Вьетнаме. Кадр из фильма «Хиппи Хиппи Шейк», 2007 год.
Впервые слово «хиппи» прозвучало в передаче одного из нью-йоркских телеканалов. Этим словом журналисты назвали группу молодых длинноволосых людей, одетых в майки и джинсы. Они протестовали против вьетнамской войны. В то время было очень популярно сленговое выражение «to be hip». Оно буквально значило нечто вроде «быть в курсе». Сторонников контркультуры из Гринвич-Виллиджа называли «hips». В данном случае слово hippie использовали в уничижительном смысле. Телевизионщики таким образом намекали на «необоснованные» претензии плохо одетых демонстрантов, пришедших из пригородов Нью-Йорка, быть hips.
Хиппи в 60-е годы.
Основным принципом новоиспечённой субкультуры стало отрицание насилия в любом виде. Хиппи носили длинные волосы, слушали рок-н-ролл, жили в коммунах, путешествовали автостопом, увлекались медитацией, эзотерикой, восточной мистикой и религиями. Они в основном увлекались дзэн-буддизмом, индуизмом и даосизмом. Многие хиппи становились убеждёнными вегетарианцами. Последователи движения любили вплетать в волосы цветы, раздавать их всем встречным прохожим, а также вставлять их в оружейные дула полицейских и солдат. Они использовали лозунг «Flower Power» («сила», или «власть цветов»). За это их стали называть «детьми цветов».
Женщина с цветком. Эллисон Краузе. Одна из самых известных фотографий хиппи. Фото: llbeagle.wordpress.com.
Тропа хиппи
Тропа хиппи стала идеальным решением для тех, кто хотел сбежать от идеалов, навязываемых западным миром. Она пересекала Европу и Южную Азию, проходя через Стамбул и Тегеран, доходя до Дели и Катманду. Это были чудесные каникулы для тех, кто окончил школу, был безработным и хотел найти себя.
Тропа хиппи. Фото: ru.wikipedia.org.
Существовало два маршрута, по которым можно было путешествовать. Самый популярный простирался на север и проходил через Тегеран, Герат, Кандагар и Кабул, идя на Индию и Юго-Восточную Азию. Вторичный маршрут отклонялся от основного в Стамбуле, проходя через Турцию, Сирию и Иран. Оказавшись в Индии, можно было переехать в Шри-Ланку, Таиланд и даже Австралию.
Дорога хиппи была самым дешёвым способом путешествовать. Многие начинали своё путешествие в таких городах, как Лондон и Париж, с рюкзаком и несколькими долларами в кармане. Оттуда они могли продолжить свой путь любым рентабельным способом: автостопом, пешком, в специализированных фургонах, на автобусе или на поезде. Большинство никогда не знали своего конечного пункта назначения, путешествуя наобум. Хиппи часто селились в дешёвых отелях и хостелах.
Любимый транспорт хиппи. Фото: Getty Images.
Увлечение контркультуры восточными религиями и философией способствовало росту популярности тропы хиппи. Это способствовало развитию экономики и инфраструктуры по всему маршруту. Местные жители начали открывать недорогие отели, организовывать автобусные парки. Всё, чем могли воспользоваться хиппи, путешествующие по региону. Даже религиозные лидеры решили стать специалистами по трансцендентному пробуждению иностранцев.
Из-за своего стремления к самореализации многие из этих молодых людей активно вступали в отношения с местными жителями. Им нравилось общаться и знакомиться с разными культурами на своих условиях, без гида и расписания.
Это было идеально для желающих увидеть мир.
Закат тропы хиппи
По различным экспертным оценкам, в период с 1961 по 1979 год по тропе хиппи прошли сотни тысяч человек. Когда-то она была шумным и популярным местом для путешествий, но в 1970-х годах популярность её резко пошла на спад. Причина этого кроется в нескольких не зависящих друг от друга факторах.
Причин упадка движения хиппи было несколько. Кадр из фильма «Jesus Revolution».
Основная из них заключалась в упадке движения хиппи на его родине. Экономика США в то время вошла в затяжное пике. Она начала замедляться. Это вынудило многих вернуться к обычному образу жизни. Люди вышли на работу, где им приходилось поддерживать определённый имидж, который в корне противоречил их прежнему.
Тем временем, к хиппи стали негативно относиться и те, кто жил в городах вдоль тропы. Многие осуждали их за неопрятность, неразборчивость в связях, любовь к различным дурманящим растениям, обильно произрастающим в этом регионе.
Памятник тропе хиппи.Фото: Джон Хилл.
Беспорядки на Ближнем Востоке
Иная причина упадка движения связана с беспорядками, охватившими Ближний Восток. В регионе вспыхивали многочисленные военные конфликты. Тропа хиппи стала небезопасной для путешественников. Особенно очевидно это стало с началом гражданской войны в Ливане в 1975 году. Она усугубила все существующие проблемы туристов. Большая часть маршрута стала фактически недоступной. Некогда гостеприимные страны перестали быть таковыми. С риском для жизни в путь решали отправиться лишь немногие.
Цены на бензин
Неожиданным фактором, добившим движение «детей цветов» стал мировой нефтяной кризис. Иностранная нефть, которую потребляли и Европа, и Америка стремительно росла в цене. Этому способствовали конфликты, которые продолжались на Ближнем Востоке. Последним гвоздём в гроб стал кризис конца 1970-х. Он положил конец экономической экспансии многих стран после Второй мировой войны.
Решения Организации стран-экспортёров нефти и Организации арабских стран-экспортёров нефти привели к нехватке топлива и стремительному росту цен на протяжении всего десятилетия. Несмотря на то, что в США строго соблюдались правила, в Европе они носили более спорадический характер. Большинство стран предпочитали решать эту ситуацию по-своему. Таким решением стали ограничения на владение автомобилем и вождение. Чтобы снизить потребление топлива были снижены ограничения скорости во многих странах. Несмотря на все эти усилия, цены на бензин неуклонно ползли вверх.
Машины выстраиваются в очередь на заправочной станции в Берлине во время нефтяного кризиса.
В результате сочетания всех этих факторов желание путешествовать по миру у многих отпало. «Тропа хиппи» была окончательно заброшена. Само движение угасло. Однако до сих пор в мире есть отдельные его представители и даже общины. Кроме этого, хиппи оказали огромное влияние на человеческую культуру в целом. Их идеи прочно проросли в обществе. Не говоря уже о стиле одежды, аксессуарах и украшениях.
Много было у хиппи негативного: беспорядочные любовные связи, употребление различных запрещённых веществ и прочее. Но если взять основные идеи этой контркультуры, то разве это плохо? Утопия - идеальный мир, где нет войн и царит любовь, это ли не прекрасно? Разве это не то, к чему должно стремиться человечество?
Мир во всё мире - это же не плохо. Фото: sub-cult.ru.
Не даром одно из великих христианских пробуждений связано как раз с хиппи. Оно известно как Jesus People Movement. Тысячи подростков и молодых людей стали приходить к Богу, оставляя позади свою греховную и беспорядочную жизнь. Это было настолько массовым и радикальным на то время явлением, что многие американские историки называют его последним великим пробуждением Америки.
Великое христианское пробуждение в среде хиппи. Фото: christian.by.
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