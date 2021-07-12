Как снимали «Неуловимые мстители»

Уже прошло 50 лет, как этот фильм вышел на экраны. История создания «Неуловимых мстителей» началась с успеха в советском прокате фильма «Великолепная семёрка». Кому-то из мосфильмовского начальства пришла идея снять свой вестерн. За основу было решено взять повесть Павла Бляхина «Красные дьяволята», которую уже экранизировали в 1923 году.









Права на экранизацию повести были выкуплены у вдовы писателя за тысячу рублей и в марте 1963 года сценаристу Николаю Эрдману было поручено сочинить новый сюжет про «красных дьяволят» на основе повести. Режиссёром этого фильма планировалось назначить Александра Митту. Но Митта отказался снимать истерн в пользу современного фильма про подростков («Звонят, открой дверь»). Именно тогда в проекте появился молодой режиссёр Эдмонд Кеосаян, который очень хотел снять «наш, советский вестерн».







В это время из проекта выпал Эрдман — в течение года у него не получилось придумать новую версию приключений подростков. В итоге за сценарий сел сам Кеосаян в соавторстве со сценаристом Сергеем Ермолинским. 29 сентября 1964 года в сценарно-редакционной коллегии творческого объединения «Юность» принимается заявка на сценарий под названием «Знак четырех».

Переработав кучу литературы по истории махновского движения, в начале 1965 года они закончили, перерабатывать повесть.

Завязка сюжета была оставлена — Мишка с сестрой и друзьями пробираются к будёновцам, чтобы вступить в отряд и отомстить за смерть отца, убитого махновцами. Главных героев стало не трое, а четверо — к Мишке и Дуняше Недоле добавился Валерка, сын питерского рабочего тоже погибшего на фронте. Ну и китайца (которого в первом фильме сделали негром) решили заменить цыганёнком — и аполитично, и романтично (мол, колорит, песни, танцы). Вот только Яшка-цыган в этом сценарии в конце погибал. Отсылок к вестернам в сценарии было немало. К примеру, Валерка (самый образованный в четвёрке) был помешан на книжках про индейцев, махновцев он называл «бледнолицыми собаками», а Мишку частенько называл «Неустрашимым Следопытом Сценарий под названием «Новые приключения красных дьяволят» после нескольких доработок был рекомендован для запуска в режиссерскую разработку и после окончания съёмок фильма «Стряпуха» Кеосаян взялся за «дьяволят». Из сценария пропал Нестор Махно, изменились имена главных героев и много других доработок.На главные роли в фильм режиссёр планировал взять студентов ВГИКа, выглядевших как подростки. Но таких найти не удалось — все выглядели старше чем нужно. И тогда ассистенты принялись искать четвёрку по школам.Виктора Косых нашли сразу, на Мосфильме, где работал его отец Иван Косых. За спиной Виктора к этому времени было уже 3 фильма.Он же помог найти и второго актёра — Михаила Метелкина, с которым он снимался в фильме «Мимо окон идут поезда».Сложнее было с ролью Ксанки. «Красивых ярких девочек в московских школах было полно. Но нам нужно было найти ту, которая действительно может остановить за крыло самолет», — вспоминает оператор фильма Добронравов. Валю Кудюкову нашли в спортшколе , где она занималась многоборьем.Дольше всего искали цыгана. Съемочная группа ездила по цыганским таборам, там говорили, что проблем с пацаненком, который танцует, поет и скачет верхом, нет: берите любого, но только вместе с табором. Взять на себя целый табор никто не рискнул . Стали уже подумывать о замене цыгана на грузина, когда на студии вдруг появились два цыганёнка. Один, лет 15-ти играл на гитаре и пел, а второй, помладше, танцевал. Они пришли по объявлению в газете. Старший приглянулся киношникам, хоть и не сильно вписывался в придуманный образ — длинноватый нос и в придачу лысый, что было и замечено вслух. Когда ребят повели на пробы, он вдруг куда-то исчез, а когда появился, он уже был с длинными закрученными локонами. По пути он заскочил в соседний павильон, где снимали «Ромео и Джульетту», и украл парик Ромео. Так в группе появился четвёртый актёр — Василий Васильев.Роль атамана Бурнаша сначала хотели отдать Ролану Быкову, а Ефим Копелян пробовался на роль Лютого. Но после отказа Быкова, переиграли — атаманом стал Копелян, а на роль Лютого пригласили более молодого актера Владимира Трещалова.Роль Бубы Касторского сначала отдали Эммануилу Геллеру. Но однажды в Доме кино Кеосаян столкнулся с Борисом Сичкиным. «Эдик, говорят, у тебя есть для меня интересная роль?» — сказал Сичкин с налёту. «Как ты кстати! Есть роль и только для тебя! Никаких проб! Ты в фильме!» Так Борис Михайлович получил роль, сделавшую его суперпопулярным. По сценарию Буба Касторский, должен был появиться в кадре лишь один раз с объявлением номера. Но Сичкин на съёмках начал импровизировать и в итоге существенно расширил роль.На одном из худсоветов по фильму было высказано пожелание, чтобы в фильме было побольше юмора. Кеосаян учел это и в качестве главного «создателя юмора» в картине пригласил актера Савелия Крамарова.Во время работы над фильмом изменилось и итоговое название фильма. Долго выбирали между «Неуловимые из Гуляй-Поля» и «Мстителями из Гуляй-Поля», пока Косых и Метёлкин не предложили просто объединить эти названия.Все натурные съёмки проходили летом 1966 года в Херсонской области. Практически все трюки актёры делали сами. Четвёрку молодых актёров почти три месяца усиленно тренировали: верховая езда, самбо, плаванье. Дублёры у них конечно были, но они чаще играли «бурнашей». Но не смотря на подготовку, не обходилось без травм. «В сцене, когда Данька останавливает бешено мчавшихся лошадей, — рассказывал Виктор Косых, — я тогда неудачно выскочил на дорогу, и лошади взяли в сторону. Оглоблей меня сбило с ног, и вся тачанка проехала по мне. Трудно в это сейчас поверить даже мне самому, но тогда я самостоятельно встал на ноги. Ни перелома, все зубы на месте…»А рассказ Виктора Косых о съёмках эпизода, когда Данька гонится за Лютым больше похож на байку:«Эпизод надо было снять очень динамично. И вот очередной дубль. Мы стоим на крыше, звучит команда: пошли!.. Прыгает Лютый — все хорошо. Прыгаю я, и в это время конь отходит в сторону. Так что сигаю мимо седла… Еще дубль. Мы опять бежим по крыше. На сей раз непонятно почему, но уже обе лошади стремительно срываются с места. Мы об этом, естественно, не догадываемся. Лютый прыгает на землю, а я… ему на плечи. Хорошо, что Лютый (актер Владимир Трещалов) обладал богатым чувством юмора. С криком „И-го-го!“ он проскакал со мной на плечах своеобразный „круг почета“…Однако эпизод-то снимать надо. Стали думать, как сделать, чтобы лошади не слышали нашего топота по крыше. И Кеосаян придумал. Он обратился к собравшимся ребятишкам, чтобы они громко закричали и тем самым заглушили наш топот. Один раз лошадей обмануть удалось. Стали снимать дубль, лошади пугались уже крика. Схитрили по-другому: намешали в бочке сахарный сироп и намазали им стенки сарая. Только после этого дубль сняли…»Тяжело проходили съёмки горящего моста. Успеет ли состав проехать по нему. Для эксперимента рядом построили точно такой же мост и подожгли его, чтобы засечь время горения. 34 минуты. Решили что успеют снять. Но режиссёр решил не рисковать возрастным актёром Кашириным (машинист поезда) и сменил его на время съёмок эпизода. Погоняв паровой несколько часов туда-сюда, Кеосаян дал команду «Мотор!» Но не смотря на всю подготовку, всем было очень страшно — вдруг мост рухнет раньше чем было на макете? Но всё прошло успешно.Не обошлось без вырезанных сцен. В основном конечно это были монтажные срезки, типа «Ксанка, получив записку от Даньки, спешит в балку, к ожидающим ее друзьям» или «Данька крадется по крыше трактира». Но были и более серьёзные сцены.Например, Данька, после того как его выпорол Лютый, лежит в артистической повозке, за ним ухаживают белокурая Жази и Касторский, в бреду Данька произносит: «Не уйдешь. Мы еще свидимся»Или существенно укороченная речь атамана Бурнаша. В фильм вошла только концовка. Вот фраза из неё, которую убедительно посоветовал вырезать худсовет: «Революция в огне своем все старое спалит! Сбудется вековая мечта лучших умов человечества — вождей рабов Рима, коммунаров Парижских баррикад, всех борцов за идеи свободы! И я клянусь не выпускать из рук святое знамя анархизма, пока стучит мое сердце и бьется в жилах кровь! Да здравствует свобода!»Но больше всего оператор фильма Федор Добронравов жалеет сцену, которую вырезали с формулировкой «Не надо нашим мальчикам показывать голых девочек». Речь идёт о сцене купания Ксанки в реке, нечаянно подсмотренную Яшкой. Дело в том, что изначально планировалось, что никто кроме Даньки не знает что Ксанка девочка. Все считали её мальчишкой Стёпкой. Тайна раскрылась именно во время купания.Премьера фильма состоялась 29 апреля 1967 года. Это был триумф. Говорят, что когда «неуловимые» после окончания сеанса вышли на сцену, толпа восторженных зрителей подняла их на руки. За первые два месяца фильм посмотрели около 30 млн. зрителей. Успех фильма был такой, что Госкино заказало продолжение фильма. На одной из творческих встреч Кеосаян обрадовал зрителей: он заявил, что начал подготовку к съемкам второй части приключений неуловимых мстителей. Но это уже другая история…Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)