Интересная идея из старого полотенца

Не спешите отправлять в тряпки старые полотенца. Из них может получиться отличный мягкий коврик, к тому же с ворсом. Практичный, не лишенный изюминки, он сделает обстановку более уютной и комфортной.При желании можно собрать коврик из нескольких полотенец со сходной текстурой, в таком случае он будет уже цветным, а не однотонным.Избавившись от фрагментов на которых махра отсутствует, нарезаем полотенце на широкие полосы нужной длины, а затем скручиваем каждую из полос трубочкой. Для лучшей фиксации край приметываем по всей длине трубочки.Следующая задача — обвязка. В начале и конце каждого ряда делается по 2 дополнительных воздушных петли, что обеспечивает лучшую фиксацию. По сути все сводится к набору петель.Разница состоит в том, что петли формируются вокруг трубочки, а между ними провязывается по одной воздушной петле.Дойдя до края, переворачиваем работу и присоединяем следующую трубочку. При формировании петель крючок вводим под воздушную петлю предыдущего ряда. При необходимости цвет нити всегда меняем в начале ряда.Набрав нужный размер, затягиваем узелок и обрезаем нить. По сути коврик готов, осталось лишь облагородить края трубочек.Для обвязки края используем сложенную вдвое нить, так ворс будет более пышным.Обвязку выполняем обычным полустолбиком, присоединяясь под сделанные в начале и конце ряда протяжки из 2-х воздушных петель. Чтобы ворс «улегся» и края трубочек со временем не оголились, делаем дополнительную прошивку.Больше подробностей, касающихся превращения старых полотенец в уютный коврик, в видео ниже: