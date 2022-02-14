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Интересная идея из старого полотенца

Интересная идея из старого полотенца

Не спешите отправлять в тряпки старые полотенца. Из них может получиться отличный мягкий коврик, к тому же с ворсом. Практичный, не лишенный изюминки, он сделает обстановку более уютной и комфортной.
При желании можно собрать коврик из нескольких полотенец со сходной текстурой, в таком случае он будет уже цветным, а не однотонным.
Интересная идея из старого полотенцаИзбавившись от фрагментов на которых махра отсутствует, нарезаем полотенце на широкие полосы нужной длины, а затем скручиваем каждую из полос трубочкой. Для лучшей фиксации край приметываем по всей длине трубочки.
Интересная идея из старого полотенца
Следующая задача — обвязка. В начале и конце каждого ряда делается по 2 дополнительных воздушных петли, что обеспечивает лучшую фиксацию. По сути все сводится к набору петель.
Интересная идея из старого полотенца
Разница состоит в том, что петли формируются вокруг трубочки, а между ними провязывается по одной воздушной петле.
Интересная идея из старого полотенца
Дойдя до края, переворачиваем работу и присоединяем следующую трубочку. При формировании петель крючок вводим под воздушную петлю предыдущего ряда. При необходимости цвет нити всегда меняем в начале ряда.
Интересная идея из старого полотенца
Набрав нужный размер, затягиваем узелок и обрезаем нить. По сути коврик готов, осталось лишь облагородить края трубочек.

Интересная идея из старого полотенца
Для обвязки края используем сложенную вдвое нить, так ворс будет более пышным.
Обвязку выполняем обычным полустолбиком, присоединяясь под сделанные в начале и конце ряда протяжки из 2-х воздушных петель. Чтобы ворс «улегся» и края трубочек со временем не оголились, делаем дополнительную прошивку.
Интересная идея из старого полотенца
Больше подробностей, касающихся превращения старых полотенец в уютный коврик, в видео ниже:

 

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