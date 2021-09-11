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Завораживающая архитектура иранских мечетей

Завораживающая архитектура иранских мечетей

Историческая архитектура Ближнего Востока всегда славилась своей красотой и неповторимостью. Если у вас еще не было шанса, чтобы убедиться в этом сами, фотограф Instagram с ником m1rasoulifard будет вашим виртуальным гидом в завораживающий мир мечетей и дворцов Ирана. Он показывает самые выдающиеся и неповторимые детали иранской архитектуры в своих потрясающих снимках.

В своих работах фотограф показывает самые старые мечети Ирана, которые еще сохранились. Особенно много внимания фотограф уделяет потолкам мечетей, которые по внешнему виду напоминают красочный калейдоскоп.

Следует отметить, что большинство исторических мечетей и дворцов являются памятниками архитектуры и у многих есть запрет на съемку внутри. Поэтому данные фото следует оценивать, как настоящий вклад и возможность лицезреть красоту Востока.

Завораживающая архитектура иранских мечетей

Мавзолей Фатимы Масуме в Куме, Иран. Многие современные тенденции дизайна интерьера пришли к нам с Востока, например, натяжные потолки резные во многом повторяют своды мечетей по своей идеи. Но, конечно, не в таких масштабах.

Завораживающая архитектура иранских мечетей

Мечеть шейха Лотфоллы в Исфахане, Иран. Этой мечети 400 лет. Историческая архитектура Ближнего Востока всегда славилась своей красотой и неповторимостью.

Завораживающая архитектура иранских мечетей

Мавзолей Фатимы Масуме в Куме, Иран.
Если у вас еще не было шанса, чтобы убедиться в этом сами, фотограф Instagram с ником m1rasoulifard будет вашим виртуальным гидом в завораживающий мир мечетей и дворцов Ирана.

Завораживающая архитектура иранских мечетей

Мечеть Джами в Исфахане, Иран. Этой мечети 900 лет. Фотограф показывает самые выдающиеся и неповторимые детали иранской архитектуры в своих потрясающих снимках.

Завораживающая архитектура иранских мечетей

Школа Чахар-Бага в Исфахане, Иран. В своих работах фотограф показывает самые старые мечети Ирана, которые еще сохранились.

Завораживающая архитектура иранских мечетей

Мечеть шейха Лотфоллы в Исфахане, Иран. Особенно много внимания фотограф уделяет потолкам мечетей, которые по внешнему виду напоминают красочный калейдоскоп.

Завораживающая архитектура иранских мечетей

Дворец Шаха Аббаса Сафави, Иран. Дворцу 400 лет. Следует отметить, что большинство исторических мечетей и дворцов являются памятниками архитектуры и у многих есть запрет на съемку внутри.

Завораживающая архитектура иранских мечетей

Мечеть Шах Чераг в Ширазе, Иран. Данные фото следует оценивать, как настоящий вклад и возможность лицезреть красоту Востока.

Завораживающая архитектура иранских мечетей

Гробница Хафеза в Ширазе, Фарс, Иран.

Завораживающая архитектура иранских мечетей

Мечеть шейха Лотфоллы в Исфахане, Иран.

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