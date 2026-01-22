Где можно получать деньги за проживание

Хотели бы вы жить в другой стране, да ещё и за деньги? Не многие знают, что существуют страны, которые нуждаются в постоянных жильцах, и готовы ради них на многое. Если вы давно мечтали уехать в другую страну, то этот пост для вас!
Город Детройт, штат Мичиган, США
«Париж Запада», «Автомобильная столица США»… Практически опустевший город потерял эти славные титулы во второй половине XX века.
Аляска, США
Если вы любите зиму, снежные пейзажи и неторопливый темп жизни и вас не пугают низкие температуры, тогда жизнь на Аляске может оказаться для вас идеальной. Специальный правительственный фонд платит специалистам, которые согласятся работать в регионах, где численность населения неуклонно падает. Единственное условие — нужно жить на Аляске минимум один год.
Провинция Саскачеван, Канада
Канадская провинция предлагает недавно окончившим вузы специалистам, которые еще не решили, что им дальше делать в жизни, потрясающую возможность. Молодым энтузиастам заплатят 20 тысяч канадских долларов за работу и проживание в провинции в течение семи лет.
Ниагарский водопад, США
Еще одна фантастическая возможность, которая кажется слишком невероятной, чтобы быть правдой, — жить в одном из самых красивых мест на планете и получать за это еще и деньги. Власти предлагают 7 тысяч долларов выпускникам университетов в качестве стимулирующего фактора для работы на местных предприятиях в течение двух лет.
Понга, Астурия, Испания
Эта восхитительная маленькая деревушка на заповедных территориях северо-востока Испании является одной из старейших в стране. Для привлечения молодых жителей и усиления экономики местные власти предлагают 3 тысячи евро каждой молодой паре, которая переедет туда жить. Плюс к этому за каждого рожденного ребенка в деревне также выплачивают 3 тысячи евро. Это отличная возможность жить в невероятно красивом месте с чистой экологией
Утрехт, Нидерланды
Нидерланды известны всему миру своим глубоким изучением гуманитарных и социальных наук. И вот один из их социальных экспериментов: что произойдет, если все живущие в одном городе будут получать 1 тысячу долларов?
Кертис, Небраска, США
Каждый из нас наверняка жаловался, что местные власти не делают для города ничего существенного. Американский городок Кертис предложил решение — любой может получить участок бесплатно, если предложит действительно стоящую идею по улучшению городской инфраструктуры или культуры.
Нью-Хейвен, Коннектикут
Нью-Хейвен – это государственная программа, созданная для увеличения интереса к городу. Если вы впервые покупаете тут дом, вам дадут ссуду в 10 тысяч долларов без процентов. Если вы проживаете в доме более пяти лет, то кредит полностью списывается. Вы также можете получить 30 тысяч долларов для обустройства вашего дома новыми энергосберегающими функциями. Если вы проживаете в нем 10 лет, деньги можете не возвращать.
Балтимор, Мэриленд
Это седьмой самый опасный город в Америке, но он очень хочет измениться, а потому дает приезжим 5 тысяч долларов на покупку дома в любом месте города. Если эта сумма вас не впечатляет, вы можете её удвоить, купив заброшенный дом – да, пустой и нежилой дом, требующий ремонта, но фактически бесплатно.
Большая часть штата Канзас
Канзас готов заплатить вам, если вы переедете. Город Линкольн (население 3500 человек), например, даст вам бесплатную землю для строительства дома. Если Линкольн слишком огромен для вас, вы можете получить землю в городе Маркетт, где всего 600 жителей. Кроме того, вас освободят от подоходного налога на 5 лет или погасят кредит на обучение в вузе в размере до 15 тысяч долларов
Пайпстоун, Манитоба
В канадском городе Пайпстоун не раздают землю бесплатно, но они предлагают крутые скидки, если вы строите на участке в течение года. Помимо этого, если вы хотите начать бизнес, город предлагает гранты до 32 тысяч канадских долларов (24 тысячи долларов США).
Остров Матсайкер, Тасмания
Если США или Канада вас не вдохновляют, тогда как насчет Тасмании? На острове Матсайкер у побережья Тасмании дают рабочие места и жилье. Предпочтение семьям, которые будут обслуживать маяк, предоставлять метеорологические сводки, следить за землей и строениями. Если они, конечно, согласятся на жизнь в относительной изоляции. Жить в маяке на краю земли – разве это не мечта?
Мисима, Япония
Вы одиноки? Тогда вас ждет японское поселение Мисима (не путать с городом Мисима). Деревня находится на трех небольших островах, а население составляет всего около 400 человек, и в основном это пенсионеры. Мисима предлагает японцам 100 тысяч йен (около 840 долларов), чтобы покрыть расходы на переезд, и ежемесячное пособие в первые три года проживания в этой деревне. Здесь вы можете арендовать дом с тремя спальнями за 23 тысячи йен (207 долларов) в месяц. И последнее – они дают вам корову. Одну бесплатную корову!
Остров Питкэрн, южная часть Тихого океана
Если вы жаждете жить на одном из самых отдаленных островов в мире, остров Питкэрн для вас. Здесь всего 50 человек, потому каждый иммигрант получает бесплатную землю в этом островном раю. Увы, но с 2015 года туда переехал только один человек. Может быть, потому, что на острове есть один-единственный магазин, который открыт только три дня в неделю, и все нужно заказывать заранее из Новой Зеландии? Но если вам нравится пляжи и уединение, вы можете стать вторым переехавшим туда человеком.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии