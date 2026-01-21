Археологи обнаружили мегаполис каменного века, который доказал, что пещерные люди не были примитивны

Многих из нас учили, что каменный век — это волосатые пещерные люди, размахивающие деревянными дубинами и не отягощённые особым интеллектом. Многие современные археологические открытия раз за разом доказывают, что это совсем не так. Древний мегаполис обнаружили археологи в Дорсете. «Мега-хендж» Маунт-Плезант был построен больше четырёх с половиной тысяч лет назад.
Фактически, многочисленные холмы Англии свидетельствуют о строительных навыках людей эпохи неолита. Примерно в 2500 году до нашей эры, незадолго до прибытия европейцев в Британию, даже был большой строительный бум.
Раскопки Маунт-Плезант Хендж в 1970-х годах.
В южной Англии есть пять мега-хенджей, в том числе хендж на месте Маунт-Плезант недалеко от Дорчестера, Дорсет. Он был построен до Стоунхенджа и состоит из большого круга, выстроенного из огромных камней. В центре находится деревянное строение. Очевидно, там люди совершали религиозные ритуалы.
Поля Маунт-Плезант.
Согласно последним сведениям историков этот древний мегаполис возводился в спешке. Его строительство было завершено за пару десятилетий. Случилось это незадолго до того, как незваные гости из Европы навсегда изменили жизнь в Британии.
Строение невероятно впечатляет своими масштабами. По размеру Маунт-Плезант соответствует девяти футбольным полям и входит в число пяти мегаполисов, включая Даррингтон-Уоллс и Эйвбери в Уилтшире.
Марден Хендж.
Маунт-Плезант - один из пяти известных мега-хенджей на юге Англии того времени.один период времени. Деревянный частокол из крупных стволов деревьев окружал город, захватывая берег и защитный ров вокруг. Размер круглого концентрического хенджа огромен, почти шесть тысяч квадратных метров. Самое интересное то, что он был полностью построен людьми, использовавшими оленьи рога в качестве инструментов для копания.
На раскопках Маунт-Плезант найдена кирка из рогов каменного века.
Участок эпохи неолита Маунт-Плезант был впервые раскопан в начале 1970-х годов. Исследователи полагают, что этот мега-хендж был возведён за тридцать пять лет. Сьюзан Грини из Школы истории, археологии и религии Кардиффского университета отметила: «Строительство Маунт-Плезант потребовало бы огромного количества людей, выкапывающих огромные канавы с помощью простых инструментов, таких как кирки из рогов. Это было в самом конце каменного века, незадолго до того, как с континента пришли люди с металлическими изделиями, новыми типами керамики, новыми стилями захоронения и так далее…»
На переднем плане - южная стена Даррингтонских стен доисторического места недалеко от Даррингтона в Уилтшире. На заднем плане изображения - западная стена участка.
Поскольку датирование объектов в 1970 году было далеко не таким эффективным, археологи провели современные исследования, использовав радиоуглеродный анализ. Специалисты пришли к выводу, что Маунт-Плезант был построен, вероятно, в 26 веке до нашей эры. Это можно считать последним бумом каменного века. Потом с континента прибыли пришельцы, которые принесли с собой новые технологии, культуру и верования.
Местные видели грядущие изменения и решили им сопротивляться. Возможно, они считали, что им не нужны никакие перемены. Древние британцы решили строить большие и лучшие памятники своим богам. Они решили уступить, но придерживаться того, что знали сами.
Среди других мегаполисов на юге Англии - Марден Хендж, крупнейший из обнаруженных на сегодняшний день. Он окружён забором из высоких стволов деревьев. Там были обнаружены такие артефакты, как захоронение раннего бронзового века, наконечники стрел и останки более тринадцати свиней. Судя по всему они были там приготовлены и съедены. Захоронение, которому около четырёх тысяч лет, принадлежало подростку. На шее мальчика было янтарное ожерелье.
Согласно недавнему исследованию, современные британцы почти не имеют отношения к гениальным фермерам эпохи неолита, построившим мега-хендж 5 000 лет назад. Вместо этого они связаны с народом, который приехал из современной Голландии и почти уничтожил создателей хенджа. По словам археолога Барри Канлиффа, почётного профессора Оксфордского университета, полученные данные «просто потрясающие».
Стоунхендж.
Многие эксперты полагали ранее, что в Британию между 4400 и 4700 лет назад были экспортированы лишь технологии и культура, а не сами люди. Но новые доказательства говорят о том, что пришельцы заменили 90 процентов крестьян эпохи неолита, которые построили эти уникальные памятники и жили здесь 1500 лет. Доктор Майк Паркер Пирсон, соавтор исследования и профессор британской истории в Университете Лондона, сказал: «Большинство из нас думали, что люди, построившие Стоунхендж, были нашими прямыми предками, но на самом деле это исследование показывает, что они лишь отдаленно связаны с нами, если такая связь вообще существует. Теперь мы понимаем, что эти древние люди полностью исчезли».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии