Идеи для декора интерьера, которые можно сделать своими руками за день

Часто хочется, чтобы интерьер в доме радовал глаз. Но не всегда финансы позволяют осуществить желаемое преображение.

Мы собрали 9 креативных идей, которые помогут сделать очаровательный декор своими руками, не затрачивая много времени.

1. Старый – новый комод

Старый – новый комод.

Для начала понадобится сам комод, клей, старый тюль с узорами, наждачную бумагу, краска любая (подойдет баллончик краски), немного фантазии и терпения. Берем наждачную бумагу и начинаем легкими движениями шкурить его поверхность. Как только вы закончите с этим, переходите ко второму этапу и наверно самому интересному. Обклеиваем комод тюлем и начинаем распылять краску из баллончика. Как только вы закончите это делать, снимите аккуратно тюль, и ваш комод будет на глазах преобразится и заиграет совсем новыми красками. Теперь у вас не старый комод, а новый очень интересный и совсем необычный предмет мебели.

2. Красивый коврик своими руками

Для этого понадобится любая ткань, главное чтобы она была влагоустойчивая и совсем не прихотливая в уборке.

Здесь ваша фантазия может работать на все 100 % чтобы придать ковру ту форму, которую вы задумали, она может быть абсолютно любой вплоть до формы убитого зверя или даже большого и красивого цветка.

3. Новая жизнь старым подушкам из ткани

Трафарет найдите в интернете либо нарисуйте самим на ткани, и совсем не стоит переживать, что у вас не получится четких линий, здесь важна фантазия. Как только вы определитесь с формой коврика, дальше уже дело техники. Нарисуйте и вырежьте то, что у вас получилось, положите на пол и посмотрите все ли вас в нем устраивает, если да, то приступайте к его покраске, если нет, то подкорректируйте до того момента пока он не будет для вас идеальным. Раскрасьте красками в любимые цвета, и чем ярче, тем насыщеннее будет у вас комната и настроение при виде его.

Что может быть проще, чем это.

Для этого понадобятся подушки, любая ткань, которая найдется дома. Или же это может быть старый свитер, покрывало, простынь, платье, да все что угодно. Измерьте каждую подушку и запишите ее параметры на лист бумаги, а потом все эти параметры перенесите на ткань, вырежьте и сшейте новую наволочку. Все очень просто и красиво. А самое главное легко.

4. Римские шторы — быстро, дешево и сердито

Создание римских штор своими руками.

Если вам надоели обычные белые жалюзи, не переживайте и не расстраивайтесь, мы дадим им новую жизнь. Вам всего лишь понадобится ткань и клей. Измерьте жалюзи и все эти параметры перенесите на ткань, вырежьте и приклейте на жалюзи. И вот у вас уже не белые скучные жалюзи, а новые римские шторы, сделанные своими руками.

5. Абажур своими руками

Здесь вы можете не бояться экспериментировать, у вас все получится.

Возьмите абажур для светильника, вы можете его обклеить фотографиями с родными, а можете вовсе обтянуть тюлем или неплотной тканью. Он подарит вам спокойствие и умиротворение, что так необходимо после тяжелого рабочего дня.

6. Одежда для кружки

Интересная идея декора и креативный подарок.

Если вы умеете вязать, то большого труда не составит сделать "одежду" для кружки. Измерьте диаметр вашей кружки, подберите клубок нитей для вязания любого понравившегося цвета и приступайте к делу.

7. Интерьер холодильника своими руками

Интерьер холодильника своими руками.

Нужно купить самоклеющуюся бумагу, желательно под мрамор или которая подходит к интерьеру, и полностью обклеить ею холодильник. Очень оригинальная и совсем простая идея для декора.

8. Необычное зеркало, декорированное одноразовыми пластиковыми ложечками

Результат вас удивит и приятно порадует.

Вам понадобится зеркало любой формы, одноразовые пластиковые ложки, жидкие гвозди, краска и немного фантазии. Для начала надо из ложечек сделать лепесточки цветка. Для этого у ложки отрезать ручки и приклеить ее в определенном порядке.

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