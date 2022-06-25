10 стильных и практичных идей для маленького туалета
Как преобразить интерьер маленького санузла, сделать его удобным и уютным? Мы составили собственный список приёмов, которые помогут при оформлении небольшого туалета. С ними можно будет забыть о тесноте, недостаточной площади и отсутствии комфорта.
Геометрические узоры
Геометрические узоры
Отделка, на которой присутствуют геометрические узоры, годится для оформления любого маленького интерьера, особенно для санузла. В первую очередь, такой приём отвлекает от истинных размеров комнаты, во вторую, визуально ломает пространство.
Удобные органайзеры
Удобные органайзеры
Конечно, комната кажется больше и аккуратнее, если в ней царит порядок. В туалете также нужны системы хранения, как и в других комнатах, только в небольшом помещении не всегда находится место для оных. Поэтому стоит обратить внимание на компактные навесные органайзеры для хранения бумаги, журналов и полотенец.
Компактные системы хранения
Компактные системы хранения
В продолжение темы можно отдельно выделить компактные системы хранения. Их можно расположить по обе стороны от унитаза и оформить под небольшие шкафчики. Довольно функционально и аккуратно!
Открытые полки
Открытые полки
Ещё один вариант для небольшого санузла – открытые полки над унитазом. Они повлияют на зрительное расширение пространства, сделают интерьер более лёгким и практичным.
Мягкий коврик
Мягкий коврик
Конечно, атмосферы уюта не добиться без милых элементов декора, например, без мягкого и тёплого коврика. Это особенно актуально там, где полы всегда холодные, например, выложены керамической плиткой.
Стильное зеркало
Стильное зеркало
Зачем нужно зеркало в туалете? Так думают многие, и лишают себя возможности визуально увеличить небольшой интерьер. Зеркало не только уместно в маленьком санузле, оно там жизненно необходимо, чтобы помещение выглядело больше и просторнее, чем есть на самом деле.
Зеркала в интерьер санузла
Весёлые обои
Весёлые обои
Маленькая площадь – не причина для того, чтобы отказываться от забавных идей. Например, такую комнату смело можно оклеить обоями с весёлым сюжетом, чтобы они всегда поднимали настроение. Хорошо, если цветовая гамма будет холодной, что зрительно повлияет на интерьер в лучшую сторону.
Крутая перспектива
Крутая перспектива
Чего так не хватает в маленьком туалете? Пространства и перспективы, но благо, что сегодня их не сложно создать при помощи фотообоев. Да, такая иллюзия не прибавит квадратных метров физически, но в визуальном плане круто изменит пространство. Чтобы понять это, стоит разок попробовать!
Минимализм
Вот для каких пространств нужен стиль минимализм, так это для крошечных санузлов. Тут он смотрится очень гармонично и здорово разгружает интерьер. Чистые линии, светлые оттенки, минимум предметов, лаконичный дизайн – идеальное сочетание для маленького санузла.
Минимализм
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