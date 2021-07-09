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Заброшенные иконы американской мечты

Есть такое выражение: «Американская мечта». Оно часто употребляется для обозначения жизненных идеалов жителей США как в материальном, так и в духовном смысле.

Розовый Эдсел 1950-х годов, заброшенные стации техобслуживания, устрашающий мотель вдали от цивилизации — это лишь немногие образы той самой американской мечты, собранные в новой книге «Забытая Америка» фотографа и исследователя Джонни Джу.

Заброшенные иконы американской мечты

Заброшенная станция техобслуживания.

Заброшенные иконы американской мечты

Заброшенный мотель на северном побережье штата Огайо. Зайдем внутрь.

Заброшенные иконы американской мечты

Интерьеры.

Заброшенные иконы американской мечты

Фотограф Джонни Джу был очарован заброшенными объектами еще в детстве.

«Фраза „Американская мечта“ вызывает в воображении образы огромных автомобилей 1950-х годов, белые заборы, кафе и забегаловки с музыкой Чака Берри. Эти артефакты вызывают ностальгию у тех, кто жил ещё тогда, и кажутся кучей мусора для других, молодых.»

Эффектно ржавеющий вагон-ресторан бывшего поезда.

Заброшенные иконы американской мечты

Ржавеющий грузовик в штате Орегон.

Заброшенные иконы американской мечты

Заброшенный летний курорт 1950-х годов в Огайо.

Заброшенные иконы американской мечты

Закусочная.

Заброшенные иконы американской мечты

Ржавеющий Крайслер, штат Орегон.

Заброшенные иконы американской мечты

Дом, в котором не жили несколько десятилетий.

Заброшенные иконы американской мечты

Кровати 1940—1950-хх годов и костюм на стене. Кто-то ушел и уже не вернулся. Бардак был устроен, скорее всего, позднее.

Заброшенные иконы американской мечты

Оригинальное почтовое отделение в штате Орегон, которое открылось в 1891 году.



Заброшенные иконы американской мечты

Заброшенный дом в Огайо.

Заброшенные иконы американской мечты

Заброшенный район в Пенсильвании.

Заброшенные иконы американской мечты

Ресторан.

Заброшенные иконы американской мечты

Глазастый Шевроле.

Заброшенные иконы американской мечты

Брошенный автомобиль в сельской местности в Огайо.

Заброшенные иконы американской мечты

Заснувший на природе в Западной Вирджинии.

Заброшенные иконы американской мечты

Мечта и её крушение. Розовый Эдсел 1950-х годов. Запуск Edsel (дочерняя марка и самостоятельное подразделение Ford Motor Company) — один из крупнейших провалов в истории автомобилестроения, считающийся одним из классических примеров маркетинговой ошибки. В Соединённых Штатах слово «Эдсел» стало нарицательным и совершенно однозначно ассоциируется с полным провалом.

Заброшенные иконы американской мечты

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