Заброшенные иконы американской мечты

Есть такое выражение: «Американская мечта». Оно часто употребляется для обозначения жизненных идеалов жителей США как в материальном, так и в духовном смысле.
Розовый Эдсел 1950-х годов, заброшенные стации техобслуживания, устрашающий мотель вдали от цивилизации — это лишь немногие образы той самой американской мечты, собранные в новой книге «Забытая Америка» фотографа и исследователя Джонни Джу.
Заброшенная станция техобслуживания.
Заброшенный мотель на северном побережье штата Огайо. Зайдем внутрь.
Интерьеры.
Фотограф Джонни Джу был очарован заброшенными объектами еще в детстве.
«Фраза „Американская мечта“ вызывает в воображении образы огромных автомобилей 1950-х годов, белые заборы, кафе и забегаловки с музыкой Чака Берри. Эти артефакты вызывают ностальгию у тех, кто жил ещё тогда, и кажутся кучей мусора для других, молодых.»
Эффектно ржавеющий вагон-ресторан бывшего поезда.
Ржавеющий грузовик в штате Орегон.
Заброшенный летний курорт 1950-х годов в Огайо.
Закусочная.
Ржавеющий Крайслер, штат Орегон.
Дом, в котором не жили несколько десятилетий.
Кровати 1940—1950-хх годов и костюм на стене. Кто-то ушел и уже не вернулся. Бардак был устроен, скорее всего, позднее.
Оригинальное почтовое отделение в штате Орегон, которое открылось в 1891 году.
Заброшенный дом в Огайо.
Заброшенный район в Пенсильвании.
Ресторан.
Глазастый Шевроле.
Брошенный автомобиль в сельской местности в Огайо.
Заснувший на природе в Западной Вирджинии.
Мечта и её крушение. Розовый Эдсел 1950-х годов. Запуск Edsel (дочерняя марка и самостоятельное подразделение Ford Motor Company) — один из крупнейших провалов в истории автомобилестроения, считающийся одним из классических примеров маркетинговой ошибки. В Соединённых Штатах слово «Эдсел» стало нарицательным и совершенно однозначно ассоциируется с полным провалом.
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