Большое путешествие по Сербии

Одиночное путешествие по Сербии в самом конце ноября-начале декабря 2014 года было попыткой открыть страну, информации про которую на туристических и фотопорталах незаслуженно мало. И этот отчёт на данный момент будет являться наиболее содержательным из всего, что вы сможете найти в Рунете по Сербии — обещаю. Я надеюсь, что в наступившем году в сети станут появляться новые восторженные отзывы о поездках в эту страну. Давайте открывать Сербию вместе!
Скажу сразу — лучше не повторяйте мой опыт. Худшего времени для путешествия по Сербии трудно было придумать. Конец ноября-начало декабря — это тот мрачный период, когда листва недавно облетела, а снег еще не выпал. Впрочем, если в списке ваших целей есть пункт почувствовать себя всеми забытым путником, блуждающим среди тумана — то это ваш вариант!
Сербия встретила меня густыми туманами. Я не успел на золотую осень, она закончилась буквально за неделю до моего приезда, о чём красноречиво говорили кучки грязно-жёлтых листьев по обочинам дороги.
Национальный парк Фрушка-гора
Столь плотный туман по сути — облака, покрывающие в это время года Фрушку-Гору, национальный парк неподалеку от города Новый Сад. Гора сама по себе не представляет собой ничего примечательного (в плане фотографии), зато вся она изрезана многочисленными туристическим маршрутами и старинными монастырями.
В хорошую погоду с нее открываются виды на реку Дунай и деревушки, раскинувшиеся вокруг. Хотя мне, отъявленному интроверту и романтику, туманы неожиданно пришлись особенно по душе.
В столь плотной дымке окружающий мир сужается до 10 метров в диаметре, силуэты деревьев медленно выплывают из пелены, узенькие полузаброшенные дороги ведут в неизвестность, рождая приятное чувство тайны и сказочности окружающего мира.
Говорят, что Фрушка-Гора немного «фонит», ведь во время бомбардировок этой страны силами НАТО, по ней было выпущено несколько тысяч бомб и ракет, в том числе с запрещёнными наконечниками из обеднённого урана. А на Фрушке-горе располагалось большое количество как военных, так и государственно значимых объектов. В один из редких солнечных дней, наобум пойдя по одному из туристических маршрутов я наткнулся на руины большого бункера. Полагаю, их множество в этом районе.
По злой иронии, самая известная достопримечательность Фрушки-горы — разрушенная телебашня, памятник «миротворцам» из США, стоящая на вершине. По масштабам сопоставимая с нашей Останкинской телебашней. Вживую башня выглядит очень зловеще, благодаря своим размерам и по-всему свежим следам войны.
Дороги Сербии. 1 000 км удовольствия
Перемещался в поездке я исключительно на машине. Дороги Сербии в большинстве своем весьма неплохого качества. Если вы хотите быстро добраться до места — через всю страну проходит платный автобан отличного качества с ограничением скорости 130 км/ч.
Равнинная часть Сербии почему-то не может похвастаться столько же хорошим покрытием, вероятно, из-за того, что здесь регулярно катается сельхоз-техника. Страна аграрная и живёт за счет земледелия. Но неизменно глаз радует простор.
Практически все дома в Сербии покрыты черепичными крышами — это придает ощущение уюта и порядка. В каждом поселке как в старые времена архитектурная доминанта — церковь. Хотя в целом деревни местные по общему впечатлению весьма похожи на наши российские или западно-украинские. Сразу чувствуется — братский народ. Всё та же знакомая, и поэтому такая родная неустроенность на улицах.
Но самое интересное всегда кроется за пределами хороших дорог, и тут меня ждало открытие, которое, пожалуй, является чуть ли не самым ярким впечатлением от всей поездки! Это удовольствие от вождения по местным горным трассам. Я не думал, что большая часть страны гориста и холмиста. Дорога бесконечно огибает плавные холмы или резко делает виражи на подъеме в горы. И это 1 000 километров непрерывного удовольствия и красоты. Плюс в том, что ни людей ни встречных машин почти нет.
Из парка Фрушка-гора мой путь лежал к национальному парку Тара и заповеднику Мокра-гора. Эта горная часть Сербии была ключевым пунктом в моей поездке. Судя по тем картинкам, что мне удалось найти, парк Тара — потенциально очень интересное для фотографа место, и я окрылённый летел туда на всех парах. Навигатор проложил мне путь через дороги по вершинам гор. Уж не знаю, был ли путь более короткий. Подозреваю, что был. Но я уже не думал о том, как добраться быстрее и просто наслаждался видами из окна.
Порой, навигатор пытался завести меня в полудикие места, из которых мне приходилось искать выход. Таким стало это место неподалеку от города Валево.
По виду — недостроенная дамба, с которой открывается вид на долину, без признаков жизни. Эдакая сербская Долина смерти… Очень заманчивые дружелюбные места, неправда ли? Я бы не задумываясь отправился туда на машине, будь у меня хотя бы моя Сузуки Витара, а не малыш-Спарки.
Исправив ошибку навигатора, я стал подниматься выше в горы, где меня снова накрыло одеялом облаков, да таким плотным, что порой приходилось еле плестись, так как видимость была близкой к нулю.
Парк Тара и Мокра-гора
Парк Тара считается самым красивым парком Сербии. Но несмотря на это, красивых фотографий оттуда в сети почти нет. Мне предстояло выяснить этот вопрос.
В туристический сезон Тара предлагает огромный выбор мест, где можно остановиться на ночлег. Многочисленные гостевые дома, домашние отели, гостиницы… Но в конце ноября гостей никто не ждал. Приехав в ночи я долго блуждал среди тумана и сонных лошадей в поисках гостевого дома, найденного на booking.com, в конце концов выехав на огни огромного, ещё советских времён отеля «Оморика», где когда-то даже отдыхал Броз Тито, лидер Югославии. В это время года он, похоже, был единственным местом, где можно было остановиться на ночлег со всеми удобствами, включая WiFi и шведский стол.
С утра я посетил монастырь Рача, который, как и большинство монастырей, увиденных мною в Сербии, разочаровал современной пристройкой рядом со старинным храмом. Ну как так можно бездумно портить культурное наследие?
Ещё одна местная достопримечательность рядом с парком, в черте города Байна-Башта — домик на реке Дрина. Этот игрушечный дом на воде приобрел широкую известность после публикации пейзажа с ним в журнале National Geographic. Сюжет действительно очень романтичный и если приехать сюда в более удачное время года, можно сделать хорошие кадры. Обязательно занесу это место в список будущих планов в поездках по Сербии. Направляясь в парк Тара вы вряд ли проедете его мимо.
В этот день моей миссией было выяснить парадокс, почему парк Тара считается самым красивым парком Сербии, и почему я видел так мало красивых фотографий оттуда, несмотря на то, что судя по Гугл-картам места действительно красивые. Чтобы проехать в центр парка есть несколько официальных, и неофициальных путей. Догадайтесь, по какому поехал я… И сделал это не по собственному умыслу, а лишь потому, что в огромном парке практически полностью отсутствует система навигации по ключевым точкам. В сочетании с не асфальтированными горными дорогами я довольно быстро осознал причины непопулярности национальных парков Сербии у туристов.
От отеля «Оморика» наполовину по интуиции, наполовину по навигатору я добрался до озера Заовине, которое опять же в это время года не представляет для фотографов ценности. И далее мой путь лежал к ключевым видовым точкам парка «Баньска Стена» и если повезёт — потрясающему виду на каньон реки Дрина. Под изумлённые взгляды лесорубов и одобрительные комментарии моего навигатора, я съехал на своей белой букашке Шевроле-Спарк с асфальтированной дороги на лесную грунтовку. После 3 км в совершенном одиночестве по лесу у меня появилось подозрение, что возможно что-то идёт не так, но карта в навигаторе подтверждала, что направление верное. Никаких опознавательных табличек, ни колышков, ни отметок не было, способных успокоить заплутавшего туриста, что он едет в верном направлении.
Даже отъявленный интроверт-романтик внутри меня стал слегка переживать, так как преодолеть 8 км по горному лесу в гордом одиночестве было немного чересчур. И, о чудо, внезапно на одном из лесных перекрестков я вижу табличку с указанием, что ближайший «видиковац Сьеник» (видовая точка по-сербски или «viewpoint sjenic» по-английски) всего в паре километров езды. Не отмеченный ни на каких картах, эта видовая точка стала мне наградой за долгую дорогу. Потому что, во-первых, вид с нее открывается поистине впечатляющий, и во-вторых, нигде больше вы не найдете упоминания про эту видовую точку. Эксклюзив! :) Жаль, погода совсем испортилась и вся долина была затянута сильной дымкой.
Чуть проще оказалось добраться до видовой точки «Баньска стена». Видимо, ближе к центру парка местные власти разорились на установку указателей, по которым я уехал не в ту сторону, сделав крюк в 4 км. Поглядите сами… Вот на этой фотографии указатель говорит, что «Баньска стена» прямо…
Но через пару метров висит другой маленький указатель на дереве, что Банська стена, на самом деле, направо! Вот она, главная туристическая беда Сербии — отсутствие хорошей инфраструктуры и навигации. Аналогичные проблемы я встречал во всех других местах. Понятно, что рядовому туристу, привыкшему к комфорту, такой вариант отдыха мало подходит. Чтобы добраться до красивого места приходиться тратить очень много времени и нервов. В итоге до этой видовой точки я добрался только после захода солнца. Световой день в это время года очень короткий.
С Баньской стены открывается вид на каньон реки Дрины, по которой проходит граница Сербии и Боснии. Если вас заинтересовали эти места, не поленитесь, откройте Гугл-карты или сайт Panoramio, и тогда вы сможете увидеть, какие красоты таят в себе эти места. Но чтобы добраться до них надо выделить пару дней и приехать в другое время года. Например, каньон реки Дрина. Между прочим, этот каньон считается третьим по глубине в мире!
До других точек парка, по вышеописанным причинам, я уже не успевал добраться и поэтому ограничился обзорной поездкой вокруг парка Тара. А там тоже есть что поглядеть. Например, с одной из горных дорог открывается отличный вид на гидростанцию, которая стала причиной образования озера, во многом сформировавшего облик парка. И опять вас будет ждать головокружительный набор высоты и виды.
В летнее время к вашим услугам будут многочисленные предложения прогулок по реке, рыбалки… Но вот я бы хотел пожить пару дней в подобном доме на воде!
Со смешанными чувствами утром следующего дня я покидал парк Тара. Понятно, что места красивые, даже в такое неподходящее время года, но стоят ли они затраченных усилий? Хорошо бы вернуться сюда весной. А пока мой путь лежит в заповедник природы Мокра Гора через новую недостроенную дорогу, про которую мне рассказал местный житель. Опять же, в это время года природа не поражает яркостью красок и сюжетов. Но стоит не полениться и встать до восхода солнца, и скромная на первый взгляд красота окружающей природы заиграет в новом свете.
Я не знаю, ощущаете ли вы через фотографии свежесть воздуха и простор, но вы точно должны видеть, что вокруг ни души. Это было особенное состояние в течение всей поездки. Я действительно ощущал себя первооткрывателем новой страны, где пока никто не живёт. Я думаю, мало где можно окунуться в такую атмосферу на территории современной Европы.
Высота гор тут достигает 1 500 метров. Эти кадры сняты в районе вершины Гавран. И всё это уже находится на территории заповедника Мокра Гора.
Логическим завершением этой части поездки являются кадры этно-деревни, которую построил известный режиссёр Эмир Кустурица для съемок своего фильма «Жизнь как чудо» и железной дороги «Шарганска осмица», которая возит туристов до этой деревни, составляющей самый популярный экскурсионный маршрут в заповеднике Мокра Гора.
Информацию про эти места вы без проблем найдёте в сети, поэтому я не стал посвящать им много времени, ограничившись лишь общими видами со стороны. Для меня гораздо интереснее то, о чем не расскажут популярные путеводители.
Златибор. Этнографический музей «Старо Село» и водопад Гостиле
Этот день был просто подарком. Почти всё время светило солнце. И самый популярный у туристов регион Сербии — Златибор, стал для меня приятным открытием. Изначально при составлении маршрута я даже упустил его из виду, но благодаря подсказке местной жительницы я занёс его в маршрутный лист.
Край зовётся так в честь особо вида «золотых сосен», произрастающих только здесь, и считается особенно полезным для здоровья. Над курортом обычно «цветёт» особая роза ветров, делающая атмосферное давление исключительно благоприятным.
Сочетание горных и морских воздушных потоков создаёт специфический микроклимат, обладающий лечебными свойствами. Мне же он запомнился грандиозным простором, на котором перекатываются волнами золотистые холмы. Должно быть по весне эти луга ослепительно зелены и усыпаны яркими цветами!
Быстренько изучив интернет прямо на месте, я пришел к выводу, что самыми интересными точками в Златиборе для меня будут этнографический музей в деревне Сирогойно и водопад Гостиле. Музей «Старо Село» по сути очень напоминает этнографический музей «Пирогово» под Киевом. «Старо Село» гораздо меньше «Пирогово», но по качеству экспозиции ни капли не уступает. Окунуться в быт старой Сербии было очень увлекательно. Поэтому обязательно рекомендую это место к посещению.
И в самом конце дня я еле успел к водопаду. Солнце уже село. Я без особого энтузиазма ожидал с ним встречи. Потому что на фотографиях он меня совсем не впечатлил. Но вживую это оказался действительно большой водопад с несколькими живописными каскадами. Там явно есть что поснимать, и не с наскоку, а выбрав правильное время. В сети опять же я не нашёл ни одной приличной фотографии, способной отобразить красоту водопада. Мои фотографии тоже далеки от эталона, но всё же немного расскажут про это место.
Фотография долины лучше всего поможет оценить масштаб водопада. К нему проложена хорошая тропа, а плата за вход — порядка 100 рублей. На фото он выглядит жалким ручейком, поэтому скорее всего для его съёмки нужно брать с собой обнаженную модель — так и масштаб водопада будет лучше понятен, и зрительская аудитория возрастёт в 3 раза.
День фиаско. Каньон Увац и горнолыжный курорт Копаоник
Но самой-самой заветной мечтой в поездке, что изначально посеяло во мне желание посетить Сербию, был каньон реки Увац. Однажды увиденная в сети фотография белоголовых сипов, парящих над причудливо изогнувшейся в глубоком каньоне рекой, запала душу и не отпускала меня. Ради идеи увидеть это чудо природы вживую я проехал сотню километров по ночным горным дорогам, Google-карты заводили меня в такие места, где кроме грязи и темноты вокруг я не видел больше ничего, я остался ночевать в машине в надежде на хороший рассвет, прямо напротив въезда в заповедник Увац, найденному в кромешной тьме.
Но настало серое дождливое утро, крошечный участок асфальтированной дороги быстро сменился каменными валунами, грозящими пробить дно моей машины, и потом каменные валуны сменились на раскисшую от дождя грунтовку. До смотровой площадки оставалось ещё 7 км. Увы, моё авто при попытках дальнейшего штурма бездорожья, могло запросто остаться в той грязи. И мне пришлось отступить.
Обычная для Сербии история — отсутствие дорог и навигации в туристических местах, при том, что в целом шоссе общего пользования очень хорошего качества. Парадокс! Страна могла бы зарабатывать хорошие деньги за счёт туризма — тут есть что поглядеть. Так мечта осталось мечтой. В каньон Увац я обязательно приеду еще раз, вооружённый опытом и более проходимой машиной.
Итак, мои планы стремительно менялись. В надежде спастись от непогоды и снова увидеть солнце я решаю отправиться на самый высокогорный курорт Сербии — Копаоник. Этот курорт находится в той части Сербии, где проживают косовские албанцы и сербы, и именно здесь происходили самые драматические события югославской войны. В интернете есть предупреждения, что не стоит соваться на границу Сербии и Косово, без специального пропуска вас всё равно не пропустят.
Но день был явно не мой, и я уехал прямиком на приграничный КПП с Косово, где перекаченные Рэмбо в бронежилетах и обвешанные автоматами подозрительно покосились на мой фотоаппарат, забрали паспорт и минут 20 сохраняли интригу, т.к. я далеко не сразу понял, куда я попал. Виной такой нелепой ситуации опять стало отсутствие нормальной навигации на дорогах. Я просто не заметил маленького указателя на Копаоник, который по сути является «Красной поляной» для Сербии, т.е. главным горнолыжным курортом страны, и уехал на границу, до которой было всего 2-3 км. Но всё закончилось благополучно, со словами «Goodbay, my friend!» Рэмбо вернул документы с бумагой, что мне запрещён въезд в Косово без визы.
А Копаоник… он оказался так же затянут тучами, лишив меня надежды снять что-то интересное. На этом я решил закончить активную часть поездки и вернуться в цивилизацию.
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