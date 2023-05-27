Большое путешествие по Сербии

Одиночное путешествие по Сербии в самом конце ноября-начале декабря 2014 года было попыткой открыть страну, информации про которую на туристических и фотопорталах незаслуженно мало. И этот отчёт на данный момент будет являться наиболее содержательным из всего, что вы сможете найти в Рунете по Сербии — обещаю. Я надеюсь, что в наступившем году в сети станут появляться новые восторженные отзывы о поездках в эту страну. Давайте открывать Сербию вместе!











Скажу сразу — лучше не повторяйте мой опыт. Худшего времени для путешествия по Сербии трудно было придумать. Конец ноября-начало декабря — это тот мрачный период, когда листва недавно облетела, а снег еще не выпал. Впрочем, если в списке ваших целей есть пункт почувствовать себя всеми забытым путником, блуждающим среди тумана — то это ваш вариант!



Сербия встретила меня густыми туманами. Я не успел на золотую осень, она закончилась буквально за неделю до моего приезда, о чём красноречиво говорили кучки грязно-жёлтых листьев по обочинам дороги.











Национальный парк Фрушка-гора

Дороги Сербии. 1 000 км удовольствия

Парк Тара и Мокра-гора

Златибор. Этнографический музей «Старо Село» и водопад Гостиле

День фиаско. Каньон Увац и горнолыжный курорт Копаоник