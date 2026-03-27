Мы привыкли воспринимать стиральную машину как данность. Загрузил белье, насыпал порошок, нажал кнопку и все. Можно смотреть сериальчики, пока одежда стирается. Жаль, что развешивать машинка одежду не умеет, но может и этому со временем научится. Но сейчас не об этом.







Мы редко вспоминаем, что технику тоже нужно обслуживать, ведь внутри скапливаются загрязнения, плесень, накипь… Хорошая новость: вернуть машине свежесть и продлить ей жизнь можно самостоятельно, без вызова мастера.

Откуда берутся накипь и плесень

Как понять, что машину пора чистить

Чистка от накипи: эффективные и безопасные способы

Удаление плесени и грязи: пошаговая обработка

Как ухаживать за стиральной машиной: профилактика

Разберемся, как это сделать грамотно и без вреда для техники.Накипь — это отложения солей жесткости, которые содержатся в водопроводной воде. При нагреве они оседают на трубчатом нагревательном элементе (ТЭНе) и со временем превращаются в твердую корку. Толстый слой накипи работает как теплоизолятор: воде требуется больше времени и энергии, чтобы нагреться до нужной температуры, а сам ТЭН перегревается и в конце концов выходит из строя. Замена нагревательного элемента — один из самых частых и дорогих ремонтов.Плесень и бактерии, напротив, любят прохладу и влажность. Частые стирки при низких температурах (30-40 °C) не убивают микроорганизмы, а лишь создают им комфортную среду для размножения. Идеальные места для колоний — складки резиновой манжеты на дверце, лоток для порошка и сливной шланг. Влага там задерживается надолго, а остатки моющих средств служат питательной средой.Кроме того, внутри скапливаются нитки, волосы, шерсть домашних животных, песок, мелкие предметы из карманов. Все это забивается в фильтры, оседает между барабаном и баком и начинает гнить, добавляя к букету проблем стойкий затхлый запах.Запах сырости от барабана и постиранных вещей — самый очевидный признак.Белесый налет на резиновых деталях и внутри барабана говорит о накоплении солей и остатков моющих средств. Если машина стала дольше стирать, плохо сливать воду или издавать нехарактерный шум при отжиме — скорее всего, забился фильтр или сливной шланг.Накипь на ТЭНе обычно никак себя не проявляет до момента поломки, поэтому профилактическая чистка здесь важнее всего.Солевые отложения лучше всего растворяются кислотами. Самый популярный домашний метод — лимонная кислота. Она работает мягко, не оставляет резкого запаха и есть на каждой кухне. Для профилактической чистки достаточно 100 г порошка, для удаления толстого слоя накипи — 200 г. Кислоту засыпают в лоток для порошка или прямо в барабан, затем запускают пустую машину на программе с температурой 60-90 °C. После завершения цикла желательно включить дополнительное полоскание, чтобы смыть остатки лимонки, и протереть барабан и резиновый уплотнитель сухой тряпкой.Уксус — еще один кислотный помощник. 200-250 мл столового 9-% уксуса заливают в лоток или в барабан. Чтобы усилить эффект, можно сделать паузу в середине цикла, когда вода наберется в бак, и оставить раствор работать на час. Уксус эффективно растворяет накипь и убивает бактерии, но у него есть недостатки: резкий запах, который выветривается не сразу, и агрессивное воздействие на резиновые уплотнители при частом использовании. Поэтому уксус лучше применять как экстренную меру, а не как регулярный уход.Специализированные средства от накипи (порошки, гели, таблетки) разработаны специально для стиральных машин. В их составе сбалансированы кислоты и антикоррозийные добавки, они безопасны для деталей и удобны в использовании. Достаточно следовать инструкции на упаковке, обычно это засыпать средство в лоток и запустить пустую стирку при высокой температуре.ВАЖНО! Нельзя одновременно использовать несколько средств, особенно смешивать кислоты с хлорсодержащими отбеливателями. Такие комбинации могут выделять опасные для здоровья пары.Начать стоит с резинового уплотнителя. Это самое уязвимое место: в его складках постоянно задерживается вода и остатки пены. Для чистки понадобятся перчатки, старая зубная щетка и раствор медного купороса (50 г на 5 л воды). Медный купорос — эффективный противогрибковый препарат, но он ядовит, поэтому работать нужно в перчатках и избегать попадания на кожу. Зубной щеткой, смоченной в растворе, тщательно обрабатывают все складки манжеты. После этого остатки средства смывают влажной тряпкой.Вместо медного купороса можно использовать пищевую соду. Ее смешивают с небольшим количеством воды до состояния пасты, наносят на загрязненные участки, оставляют на 20-30 минут, затем счищают щеткой и промывают. Сода не так агрессивна, но и менее эффективна против застарелой плесени.Лоток для порошка и кондиционера нужно вынуть и вымыть под проточной водой с любым моющим средством. Если в труднодоступных местах остался налет, его оттирают зубной щеткой или замачивают лоток в горячей воде с содой или уксусом на несколько часов.Фильтр сливного насоса — еще один накопитель грязи. Он обычно расположен спереди внизу за круглой или прямоугольной крышкой. Перед тем как его открыть, подстелите на пол тряпку, из отверстия может вытечь остатки воды. Фильтр откручивают, очищают от волос, ниток, пуговиц и прочего мусора, промывают под проточной водой и возвращают на место.Сливной шланг тоже требует внимания. Его отсоединяют от машины, осматривают с помощью фонарика, при необходимости прочищают тонким тросом с мягким ершиком на конце, затем промывают водой.Завершает комплексную чистку дезинфицирующая стирка. В лоток засыпают 4 ст. л. лимонной кислоты или заливают специальное средство, запускают пустую машину на самой длительной программе с высокой температурой. После окончания цикла обязательно проводят дополнительное полоскание, чтобы смыть остатки химии.После каждой стирки оставляйте дверцу и лоток для порошка приоткрытыми. Влага должна испаряться естественным образом, не создавая среду для плесени. Резиновый уплотнитель протирайте сухой тряпкой, удаляя остатки воды и пены.Не перегружайте машину бельем. Превышение заявленной производителем нормы приводит к тому, что вещи хуже выполаскиваются, а излишки пены и грязи оседают на деталях. Точно так же не стоит злоупотреблять моющими средствами. Используйте ровно столько порошка и кондиционера, сколько рекомендовано для вашего объема белья и степени жесткости воды.Раз в месяц запускайте пустую стирку при высокой температуре (60-90 °C). Это термическая дезинфекция, которая убивает большинство бактерий. Раз в 3 месяца вместо обычного порошка засыпайте в лоток лимонную кислоту или используйте специальное средство для чистки.Фильтр сливного насоса очищайте каждые 3 месяца.Если в доме есть домашние животные или вы часто стираете сильно загрязненные вещи, делайте это чаще.Не храните грязное белье в барабане. Для этого есть корзины или мешки. Внутри стиральной машины без доступа воздуха грязь начинает разлагаться быстрее, а неприятный запах впитывается в детали.Если вода в вашем регионе жесткая, используйте средства для смягчения воды или установите магнитный фильтр на входной шланг. Это значительно снизит скорость образования накипи на ТЭНе.