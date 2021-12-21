Супернадежный нож, который поможет выжить в самых сложных условиях

Супер надежный нож, который не даст сгинуть.
Путешественники часто задаются вопросом: «Какие вещи нужно всегда иметь с собой, если во время похода всё пошло не так, как планировалось?». Помочь в выживании может огромное количество гаджетов, однако в действительности нужен всего один надежный и проверенный инструмент – нож, но не простой, а для выживания. Например, такой, о котором пойдёт речь в этом обзоре.
Невероятно удобный.
Никогда не знаешь, когда и самое главное где, попадешь в трудную, непредвиденную ситуацию. Хуже всего, наверное, застрять где-нибудь в дикой местности. Без навыков выживания все может кончиться крайне печально, а без подходящего снаряжения, бессильны могут оказаться и ценнейшие навыки. Иными словами такой инструмент как нож, следует иметь при себе в каждой вылазке на природу. Сегодня на рынке можно найти огромное количество интересных образцов, в том числе и профильных ножей для выживания. Однако, сегодня речь пойдет о таком образце, как «Bushcraft Survival Black».
Поможет в любой ситуации.
Первое без чего нельзя обойтись на природе – это огонь. Огонь позволяет готовить еду, пугать зверей и самое главное – он позволяет элементарно не замерзнуть насмерть. Зажигалки слишком ненадежны, спички могут промокнуть. Добыча огня иными средствами – тот еще вызов. И именно эту проблему решает Bushcraft Survival Black. Все дело в том, что в наборе есть своя собственная зажигалка, позволяющая высечь искру! Минимум усилий и магия – огонь уже полыхает вовсю. Хватит запала на 7 тысяч использований. Температура высекаемой искры достигает 3 тысяч градусов!
Превосходный инструмент.
Вторая проблема, связанная с любым ножом заключается в том, что он тупиться в результате использования и под действием негативных факторов окружающей среды. Для ножа Bushcraft Survival Black и эта проблема – не проблема, так как на чехле имеется небольшой алмазный точильный камень, позволяющий поддерживать инструмент всегда острым и готовым к использованию. Кстати, ножны можно закрепить на любой предмет одежды или элемент походного снаряжения.
Легко высечет искру.
Что же касается непосредственно ножа, то сделан Bushcraft Survival Black был в Швеции. Длина ножа составляет 232 мм из которых 109 мм – лезвие. Весит нож 154 грамма. Легкий и практичный, его клинок сделан из высококачественной стали и покрыт антикоррозийным составом для большей защищенности. Нож легко чиститься и не требуют особого ухода в походных условиях.
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