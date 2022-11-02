Как правильно хранить лук

Хранение лука, еще недавно находившегося на грядке — это не такая уж очевидная задача и зависит. от огромного количества нюансов.

Для того чтобы заготовки пролежали всю зиму, и не испортились от плесневых и грибковых отложений, хозяевам дачи придется приложить значительные усилия. На то, как долго овощи будут сохранять вкус и качественный вид, влияет абсолютно все — от сушки и сортировки до заданной температуры и выбранного уровня влажности в помещении.









Правильно убираем луковицы с грядки

Организуем сушку

Сортируем и обрезаем

Задаем верные условия хранения

Отправляем в погреб или подвал

Размещаем в квартире

Избавляемся от влажности внутри хранилища

Заботимся о периодическом осмотре

Соблюдаем правила овощного соседства

Приобретаем биопрепараты

Подведем итоги

По стандартным агротехническим регламентам, лук, посаженный в мае, должен быть убран с грядок уже в конце июля. Ранний урожай поможет освободить ценное пространство для новых скороспелых растений.Кроме того, с продуктом не успеют познакомиться мухи, и другие вредоносные насекомые. Впоследствии он будет храниться намного дольше, как минимум, из-за отсутствия лишних патогенных микроорганизмов внутри.Далее лук необходимо качественно просушить. Для этого овощи рассыпаются на хорошо проветриваемую поверхность, которая позволит разложить все луковицы в один ряд. Желательно, чтобы подложка находилась под солнцем. Луковицы оставляются в таком положении на 1,5-2 недели.Причем хозяевам нужно регулярно переворачивать их с одного бока на другой, заботясь о равномерном прогреве.В череду подготовительных процессов входит не только классическая сушка. Дело в том, что в каждом мешке лука, покупного или дачного, обязательно найдется хотя бы один некачественный плод. Именно поэтому растительность следует перебирать, чтобы гнильца не проникла внутрь будущего хранилища.Заказать мягкие окна – любые размеры. ПВХ окна для террас, кафе, беседок и автомоек.Узнать большеКроме того, у всех луковичек нужно отрезать перья, так как они имеют свойство намокать с течением времени. Лишняя влага становится источником патогенных бактерий и вредоносных микроорганизмов.Оптимальные условия для хранения лука описаны в любой профильной агротехнической или сельскохозяйственной литературе. Температурный режим должен варьироваться в промежутке от -1 до -2 °C. При таком «морозе» гниль, донца, бактериоз и голубая плесень размножаться попросту не способна.Показатель влажности воздуха не может перешагивать за планку в 70-75%. Лишняя вода является источником опасности, и от нее следует избавляться, в том числе и при помощи качественной вентиляции.Нередко владельцы классических квартир в домах на пять или девять этажей получают ключи от подвалов, расположенных ниже уровня земли. Такие локации превращаются в отличные места для хранения овощей и разнообразных баночных заготовок.Правда, помещения приходится подготавливать — производить качественную уборку и известковать стенные перекрытия. В виде тары можно использовать, например, деревянные ящики или коробки из плотного картона. Луковицы засыпаются туда битком, после того, как в днище и крышках были проделаны небольшие отверстия. Дырочки обеспечат нужную степень циркуляции воздуха.Лук может храниться и в самых обыкновенных квартирах. Конечно, для его размещения нужно подобрать подходящее место — застекленный и утепленный балкон, большая кухня, кладовка, огромный стенной гардеробный шкаф и так далее.Заготовки выкладываются в небольшие ящички, сетчатые мешки и классические советские авоськи. Если в помещении слишком влажно — в коробки засыпается небольшое количество обыкновенного мела, растертого в порошок.Как уже говорилось ранее, любая влага — это враг процесса длительного и правильного хранения овощей. Вода с легкостью превращается в источник патогенных микробов, провоцирующих возникновение плесени и гнили.Именно поэтому в комнате, в которой будет располагаться лук, показатель влажности не должен перешагивать за черту в 75%. Соблюсти данное правило очень легко — нужно наладить хорошую вентиляцию, и периодически осматривать продукты на предмет наличия заражений.Вообще, процедура систематического осмотра — чуть ли не главный элемент процесса качественного и надлежащего хранения. Даже в самых лучших условиях, при соблюдении всех нормативов и правил, какой-либо овощ может пострадать от заражения, и испортить своих «соседей».Для того чтобы избежать подобных неприятностей, владельцу заготовок следует посещать соответствующее помещение, как минимум, раз в 1,5-2 недели. При необходимости луковица с гнильцой попросту выкидывается, а остальные инспектируются на предмет наличия очагов грибка и плесени.В разных агротехнических документах представлен один и тот же, крайне интересный и правильный совет. Лук нельзя раскладывать рядом со свеклой и картофелем. Указанные корнеплоды нуждаются в повышенной влажности, и сами становятся источником ее распространения. Луковицам лишняя вода не нужна, и поэтому заготовки должны храниться в разных местах.На полках современных профильных магазинов получится отыскать огромное количество биопрепаратов — химических консервантов, замедляющих процессы гниения. Они засыпаются прямо в мешки с предварительно очищенным и высушенным луком.Процесс хранения лука зимой не обладает какими-либо особенно сложными нюансами. Человеку, желающему питаться качественными и практически свежими овощами круглый год, придется:организовать правильную сушку и сортировку;позаботиться о температурном режиме и уровне влажности;подыскать подходящее место — погреб или застекленный балкон;приобрести парочку биопрепаратов и химических консервантов;провести череду проверок для заготовок — как минимум, раз в 1,5-2 недели.При соблюдении всех перечисленных правил мешки с луком останутся в порядке.