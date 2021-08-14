Ловкость рук: как открыть консервную банку без открывашки

В жизни могут случаться разные казусы и происшествия. Иногда случается такое, что нужно каким-то образом открыть консервную банку, а подходящего инструмента под рукой нет от слова вообще. Впрочем, сделать это можно в том числе и голыми руками. Более того, провернуть такой трюк не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд.
Сгибаем банку. /Фото: youtube.com.
Итак, перед нами стоит консервная банка и ее нужно открыть, но никаких специальных приспособлений для этого под рукой нет. Отчаиваться не стоит, так как существует одна действенная методика открывания. Сначала необходимо избавить банку от этикетки (если таковая имеется). После этого ставим банку плашмя и давим пальцами в центр. После этого складываем пальцы в замок и сжимаем банку так, чтобы получился еще более внушительный прогиб.
Сдавливаем двумя руками. /Фото: youtube.com.
Переворачиваем банку обратной стороной и последовательно повторяем все тоже самое. Значительно улучшив изгиб, берем банку двумя руками и начинаем ее «ломать» в разные стороны. Продолжаем делать это до тех самых пор, пока металл не сдастся и не лопнет. В результате емкость для хранения порвется строго посередине и можно будет получить доступ к лакомству внутри.
Берем на излом. /Фото: youtube.com.
Использование данного способа требует определенной сноровки и осторожности. Ломать банку следует аккуратно, чтобы не поранится об острые края металла, когда она порвется. Конечно, сама по себе методика является крайне специфической и даже экстремальной. Впрочем, и предназначен данный способ для случаев, когда ничего другого больше не остается. Уж лучше сломать банку, чем голодать.
Вот и все. /Фото: youtube.com.
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