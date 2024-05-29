Что Бог послал. Семь неожиданных открытий, сделанных монахами

Изысканная еда, лучшие спиртные напитки, самые увлекательные игры и передовая наука — все это было придумано людьми, отрекшимися от мирской жизни.







В современном мире бытует представление о монахах как о людях, целиком и полностью погруженных в духовную жизнь, и далеких от мирских забот.

Между тем, на протяжении столетий, монахи, помимо вознесения молитв, занимались наукой, образованием, медициной, изобретали технические новшества и создавали кулинарные рецепты.

Музыкальные ноты

Шампанское

Очки

Бухгалтерия

Сыр пармезан

Теннис

Генетика