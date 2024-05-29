Что Бог послал. Семь неожиданных открытий, сделанных монахами

Изысканная еда, лучшие спиртные напитки, самые увлекательные игры и передовая наука — все это было придумано людьми, отрекшимися от мирской жизни.
В современном мире бытует представление о монахах как о людях, целиком и полностью погруженных в духовную жизнь, и далеких от мирских забот.
Между тем, на протяжении столетий, монахи, помимо вознесения молитв, занимались наукой, образованием, медициной, изобретали технические новшества и создавали кулинарные рецепты.
Многие привычные сегодня вещи появились благодаря членам монашеских братств.
Музыкальные ноты
Сегодня уже трудно представить, что когда-то не существовало способов записывать музыку при помощи знаков на бумаге. Впервые об этом задумались в XI веке. Церковные богослужения сопровождал орган, и для тех, кто на нем играл, нужна была запись того, как правильно должна звучать музыка.
Монах Гвидо Аретинский, в миру бывший музыкантом, взялся решить эту проблему. Он ввел звукоряд из шести ступеней, слоговые обозначения ut, rе, mi, fa, sol, la которых были заимствованы из начальных слогов первых шести строк латинского гимна святому Иоанну Крестителю.
Седьмая ступень появилась почти на 500 лет позже, и была названа si — сокращенно от латинского «святой Иоанн» (Sanctus Ioann).
Шампанское
В XVII веке в старинном аббатстве Овилле близ Эперне обязанности келаря исполнял монах Пьер Периньон. Главным богатством аббатства были обширные виноградники, а келарь очень много времени уделял изготовлению вина самого высокого качества. В процессе этой деятельности монах обратил внимание на удивительные качества игристого вина, став его активным пропагандистом. Самые дотошные исследователи настаивают — Пьер Периньон не был изобретателем шампанского. Однако он открыл секреты купажирования, соединения соков разных сортов винограда, и стал разливать вина в бутылки, что позволяло удерживать углекислый газ, доселе взрывавший бочки.
Именно после творческой работы келаря аббатства Овилле, при котором производство вина удвоилось, шампанское стало набирать популярность и со временем покорило весь мир.
Очки
Как уже говорилось, монахи в течение столетий занимались научной деятельностью. Также они вели летописи и создавали книги. До изобретения книгопечатания новые экземпляры произведений приходилось просто переписывать. Это работа, требующая очень много времени и внимания, и от нее в первую очередь страдает зрение. Неудивительно, что в монастырях раньше других задумались над тем, как помочь тем, у кого оно ухудшилось.
В середине XIII века монах-доминиканец Джордано да Риальто, являвшийся хранителем монастырской библиотеки, изобрел первые очки.
Бухгалтерия
Вопросы ведения хозяйственной деятельности, подсчета доходов и убытков для монастырей были весьма актуальны. Во второй половине XV века систематизацией правил в этой отрасли занялся монах-францисканец Лука Пачоли.
Страсть к математике, особенно к алгебре, у Луки проявилась еще до пострига, но активной научной деятельностью он занялся уже в статусе монаха. Лука Пачоли стал одним из виднейших математиков своего времени.
Одновременно он вывел современные принципы бухгалтерии, придумал ведение двойного учета финансовых операций — актива и пассива.
Сыр пармезан
В своих всевозможных изысканиях монахи сумели придумать не только изысканный алкоголь, но и не менее интересную закуску.
Примерно в XII — XIII веках монахи-бенедектинцы, стремясь больше времени уделять молитвам, стали искать способ создания еды, которая долго хранится и на приготовление которой не нужно отвлекаться ежедневно. Путем экспериментов они разработали твердый сорт сыра, который впоследствии получил название по имени итальянского региона, в котором впервые появился — пармезан.
Монахи, создававшие, по их разумению, пищу грубую, заставляющую отказаться от греха чревоугодия, и подумать не могли, что изобрели деликатес.
Теннис
Как ни странно, но игра, сделавшая богатыми и знаменитыми Серену Уильямс и Марию Шарапову, тоже была придумана монахами.
В XI — XII веках во французских монастырях монахи развлекали себя игрой в жё-де-пом (в буквальном переводе «игра ладонью»).
Играли в эту игру в помещениях, мяч перебивался через сетку или верёвку сначала просто ладонями, а потом ракетками. Играть могли как один на один, так и целыми командами по 12 человек.
Со временем развлечение монахов подхватили представители французского дворянства, да так, что в одном Париже насчитывалось больше 200 залов для игры в жё-де-пом. Игра перекочевала и в другие страны и, в конечном счете, дала рождение современному большому теннису.
Генетика
Наука генетика, в советские времена в нашей стране пережившая серьезные гонения за «буржуазное происхождение», сегодня находится на передовой прогресса. Генетики уже не только конструируют новые виды культурных растений и выводят новые породы домашних животных, но взялись и за усовершенствование недостатков человеческой природы.
Невероятно, но у истоков этой науки тоже стоял монах. Основы генетики заложил монах-августинец, аббат Грегор Иоганн Мендель. В середине XIX века, экспериментируя с горохом в монастырском саду, он вывел закономерности наследования моногенных признаков, известные сегодня как «законы Менделя».
Работы Менделя, в течение нескольких десятилетий остававшиеся малоизвестными, были признаны в начале XX века, когда в качестве отдельно дисциплины и сформировалась классическая генетика.
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