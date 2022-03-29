Список дел для туриста во Франции

Миллионы туристов ежегодно приезжают во Францию, чтобы полюбоваться потрясающей красотой Парижа и отдохнуть на французских пляжах с бокальчиком французского вина. Вот список того, что вы обязательно должны сделать во Франции.







Почувствуйте себе частью королевской семьи в замке Шато-де-Сюлли-сюр-Луар.







Обязательно покатайтесь на лошади в Камарг. Именно там можно встретить французских ковбоев.







Отведайте рагу из моллюсков.







Хрустящий багет, пахучий сыр и хорошее вино – и можно отправляться на пикничок под Эйфелевой башней.







Полюбуйтесь величием скал Этрета в Нормандии.







Там же, в Нормандии, искупайтесь и наловите моллюсков.







А вот эти кувшинки очень любил Моне.







Отправляемся назад в прошлое, зайдя в пещеры Ласко и взглянув на наскальные рисунки, которым более 17 тысяч лет.







Отправьтесь в поход по ущелью Вердон. Открывающиеся виды просто потрясающие.







Посетите залив Мон-Сен-Мишель, когда наступает время отлива.







Вы наверняка видели красивые фото полей лаванды. Увидеть их можно в Провансе.







Совершите тур по каналу дю Миди, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и простирается от Тулузы до самого Средиземного моря.







Покатайтесь на лыжах или просто насладитесь атмосферой в деревне Шамони.







Погуляйте по садам Версаля, в которых легко заблудиться.







Найдите уединение на пляжах Корсики.







Узнайте, какое на вкус настоящее шампанское в регионе Шампань.







Посетите один из ресторанов, отмеченный звездой Мишлен.







Покорите лыжные склоны Куршавеля или Валь д’Изер.







Почувствуйте себя в средневековье посетив Каркассон.







Узнайте, где рождаются ароматы, на парфюмерной фабрике в Грассе.







Не вздумайте уезжать без фирменного каннского загара.







Прикоснитесь к древности посетив уины римского амфитеатра в Ниме.







Завершите путешествие на соборе Сакре-Кьур на Монмартре, откуда виден весь Париж.



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