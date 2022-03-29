Миллионы туристов ежегодно приезжают во Францию, чтобы полюбоваться потрясающей красотой Парижа и отдохнуть на французских пляжах с бокальчиком французского вина. Вот список того, что вы обязательно должны сделать во Франции.
Почувствуйте себе частью королевской семьи в замке Шато-де-Сюлли-сюр-Луар.
Обязательно покатайтесь на лошади в Камарг. Именно там можно встретить французских ковбоев.
Отведайте рагу из моллюсков.
Хрустящий багет, пахучий сыр и хорошее вино – и можно отправляться на пикничок под Эйфелевой башней.
Полюбуйтесь величием скал Этрета в Нормандии.
Там же, в Нормандии, искупайтесь и наловите моллюсков.
А вот эти кувшинки очень любил Моне.
Отправляемся назад в прошлое, зайдя в пещеры Ласко и взглянув на наскальные рисунки, которым более 17 тысяч лет.
Отправьтесь в поход по ущелью Вердон. Открывающиеся виды просто потрясающие.
Посетите залив Мон-Сен-Мишель, когда наступает время отлива.
Вы наверняка видели красивые фото полей лаванды. Увидеть их можно в Провансе.
Совершите тур по каналу дю Миди, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и простирается от Тулузы до самого Средиземного моря.
Покатайтесь на лыжах или просто насладитесь атмосферой в деревне Шамони.
Погуляйте по садам Версаля, в которых легко заблудиться.
Найдите уединение на пляжах Корсики.
Узнайте, какое на вкус настоящее шампанское в регионе Шампань.
Посетите один из ресторанов, отмеченный звездой Мишлен.
Покорите лыжные склоны Куршавеля или Валь д’Изер.
Почувствуйте себя в средневековье посетив Каркассон.
Узнайте, где рождаются ароматы, на парфюмерной фабрике в Грассе.
Не вздумайте уезжать без фирменного каннского загара.
Прикоснитесь к древности посетив уины римского амфитеатра в Ниме.
Завершите путешествие на соборе Сакре-Кьур на Монмартре, откуда виден весь Париж.
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Список дел для туриста во Франции
Миллионы туристов ежегодно приезжают во Францию, чтобы полюбоваться потрясающей красотой Парижа и отдохнуть на французских пляжах с бокальчиком французского вина. Вот список того, что вы обязательно должны сделать во Франции.
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