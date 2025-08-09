«Пенная» ностальгия: занимательных фактов о советском пиве

В Советском Союзе алкоголь был куда доступнее, чем для современного человека - его можно было купить буквально на улице, потому что продавалось оно как квас, в бочках. Конечно, если речь идёт о пиве, которое сегодня является одним из своеобразных «вкусовых» символов СССР. Многие из тех, кто жил в эту эпоху, до сих пор с ностальгией вспоминает о «том самом» напитке, потому что сегодня он уже не такой, как был раньше. А ведь его история в эпоху СССР не менее интересна - вашему вниманию занимательных фактов о советском пиве.
1. Об истории становления советской пивной промышленности
Советское пиво началось в период НЭПа. /Фото: worldofhistory.ru
Мало кто знает, что изготовление пива в промышленных масштабах в СССР началось ещё в период НЭПа. Справедливости ради, этот напиток был известен и в ранние годы, однако именно после введения в 1922 году акциза на ряд слабоалкогольных напитков, быстро подсуетились первые нэпманы и даже сумели разработать собственные, уникальные сорта пива. Само собой, что такой товар стремительно завоевал популярность в народе. И хотя через несколько лет новая экономическая политика была закончена и нэпманы канули в лету, само пиво и технология изготовления сохранились.
2. Об ассортименте пива в СССР
В СССР было достаточно сортов пива, но разной доступности. /Фото: livejournal.com
Многим людям, не жившим в СССР, может показаться, что тогда существовало только два типа пива - «Жигулевское» и «Ленинградское». А всё потому, что именно эти марки помнят лучше всего. Но на самом деле количества сортов исчислялось десятками. А проблема их малой узнаваемости сегодня состоит в том, что далеко не все рецептуры были доступны во всех уголках большой страны. Одни были просто дефицитом, например тёмное пиво «Рижское», а вот другие производились сравнительно небольшими партиями и распространялись только рядом с местом изготовления, а в другие места попросту не доставлялись.
3. О существовании советского «крафтового» пива
Пиво в СССР готовили не только по ГОСТу. /Фото: rbth.ru
Кажется, что понятие «крафтового» пива является чем-то современным, а в реальности аналоги таких сегодняшних напитков существовали в СССР. Оказывается, советский ГОСТ, который подразумевал лишь четыре сорта напитка, был обязателен к исполнению только на крупных производствах. А вот изготовители поменьше были не настолько скованы стандартами, поэтому варьировали рецептуры, чем по сути, и создавали крафтовое пиво.
4. О попытке ввести пиво в банках
Баночное советское пиво всё-таки было, но мало. /Фото: pikabu.ru
Существует распространённое мнение, что Советский Союз не располагал в своих магазинах пивом в жестяных банках. Но в действительности в СССР однажды пытались внедрить такую тару. Случилось это в семидесятых годах прошлого века, причём уже было закуплено нужное оборудование из страны Восходяшего Солнца, что позволило в 1977-1978 годах даже выпустить мелкие партии баночного пива. Вот только оно не прижилось тогда - если одни покупатели отмечали хороший вкус пива из банки, то другие наоборот - ругали его за испорченный аромат. Поэтому вплоть до девяностых годов и распада Союза баночное пиво было настоящей, но непопулярной редкостью.
5. Об отношении иностранцев к пиву из СССР
Иностранцы советское пиво не очень жаловали. /Фото: souspark.ru
Когда в Советский Союз приезжали гости из-за граници, то пиво они тоже пробовали. И оно им не сильно нравилось, потому что они его считались недостаточно насыщенным и с сладковатым прикусом. С другой стороны, некоторые иностранцы всё-таки отмечали советское пиво как хороший напиток. Однако власти подсуетились, пойдя по проторенному пути, чтобы удовлетворить желания интуристов: они завозили в отели для иностранцев импортные сорта, которые рядовым гражданам были недоступны.
