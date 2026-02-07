7 трюков с посудой, выручающих в повседневной жизни!

Гарь на кастрюлях и сковороде, въевшийся жир на плите и стенах, а также кухонный чайник в непонятном черном налете… Чтобы облегчить себе жизнь, воспользуйтесь этими советами!





Нагар на сковороде

Потемневшее серебро

Средство для чистки стекол

Накипь в металлическом чайнике

Вытирание посуды

Очищение посуды из нержавейки

Если нет места для чистой посуды

Этот метод очищения посуды пришел к нам из советских времен. Чтобы избавиться от загрязнений, нужно налить в большую кастрюлю ведро воды и добавить в воду 200 граммов стружки хозяйственного мыла.Затем нужно смешать полкилограмма кальцинированной соды и 100 граммов силикатного клея. Полученную кашицу следует растворить в мыльной воде.В готовую смесь нужно поместить грязную посуду: сковородки, кастрюли и жаровни. После получасового томления кухонной утвари в кипящей жидкости весь нагар легко отстанет.Чтобы вернуть первозданный блеск старинной посуде, достаточно окунуть ее на 15 минут в кетчуп, а затем смыть «очищающее средство» теплой водой. Да, звучит довольно странно, но метод работает! Кислота, которая содержится в томатах, очень хорошо очищает потемневшее серебро.Не стоит расстраиваться, если профессиональное средство для очистки стекол внезапно закончилось. Очистить стеклянные шкафчики на кухне поможет натуральный спрей! Для этого необходимо налить в бутылку с распылителем 200 граммов воды и 50 граммов лимонного сока.Очистить подобное загрязнение можно без химических средств! Для этого достаточно влить в чайник 1 литр воды и 100 миллилитров белого уксуса. Смесь необходимо прокипятить в течение 15 минут. После такой процедуры вся накипь отстанет от металла.Опытные хозяйки не любят тратить зря время на пустые дела.Поэтому, чтобы не вытирать лишний раз чашки, многие женщины специально покупают посуду с небольшой выемкой на дне. Таким образом вода сама стекает со дна чашки в поддон.Чтобы избавиться от темного налета на вилках и ложках из нержавейки, достаточно приготовить специальный раствор. Для этого в 1 литре кипятка необходимо растворить 100 граммов соды и 50 граммов силикатного клея. В полученную смесь нужно поместить загрязненную посуду и прокипятить в течение 5 минут.Если в определенный момент ты обнаружила, что в сушке для посуды недостаточно места, не стоит расстраиваться! Просто положи решетку из духовки на раковину.