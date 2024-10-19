Ночные прогулки отменяются

Исследования показывают, что кошки, одиночные ночные охотники, являются одной из самых серь`зных причин смертности птиц во всём мире.

Элегантные убийцы

Коты - это серийные убийцы.

Исландия — кошачий рай

Коты привыкли жить бок о бок с людьми.

Морские птицы, такие как мэнские буревестники, гнездятся на мысах и скалах исландского архипелага Вестманских островов.

Прочные ооцисты паразита Toxoplasma gondii — яйца, легко перемещаются в пресной воде и открытом океане.

Международная проблема

Празднование Рождества в исландском городе Рейкьявик включает в себя гигантскую кошку, которая плохо относится к детям.

Город Хусавик на севере Исландии, известный своей главной ролью в фильме «Евровидение: Сага об огне», в 2008 году запретил ввоз кошек.

Как же быть

Домашние кошки никогда не теряли черты «элегантного убийцы» своих диких предков.

Японский манэки-нэко — кот, поднявший одну лапу и «машущий» — символизирует удачу.