Как сделать из маленькой однушки удобную и просторную квартиру

Иногда количество накопленных денег не позволяет купить большую квартиру, и тогда приходится ограничиваться маленькой жилплощадью. Однако это не повод расстраиваться. При грамотном подходе даже крохотную квартиру можно превратить в настоящие хоромы.



Прием 1: Многофункциональная мебель

Прием 2: Качественное освещение

Прием 3: Правильная цветовая гамма

Прием 4: Глянцевые и отражающие поверхности

Прием 5: Зонирование

Кровать с ящиками и пуф с нишей внутриЧтобы решить вопрос тесноты совсем необязательно сносить стены.Иногда достаточно приобрести многофункциональную мебель, которая сэкономит место без ущерба вашему комфорту. Какие варианты идеально подойдут для маленькой квартиры?• Диван, который превращается в кровать. Может служить как дополнительным спальным местом на случай приезда родственников, так и основным, если не хватает места для полноценной кровати.• Кровать с ящиками внизу. Туда можно будет складывать постельное белье, запасной текстиль, сезонную одежду и обувь, прочитанные книги, детские игрушки.• Пуфы и банкетки с откидывающейся крышкой и пространством для хранения внутри. Особенно полезными они станут для интерьера прихожей, площадь которой редко превышает три квадратных метра.• Раздвижные кухонные столы. Если площадь кухни не позволяет разместить большой стол, способный вместить всю семью или гостей, купите раскладной и корректируйте его размер в зависимости от ситуации.• Подиум с встроенными полками, ящиками и другими отсеками. Он не только поможет качественно организовать хранение, но также подойдет для зонирования комнаты. Разместите на подиуме кровать, диван с телевизором или рабочий стол.Используйте локальные источники светаЕще один эффективный прием для визуального увеличения пространство – это грамотно продуманное освещение.Старайтесь использовать его потенциал по максимуму, а не ограничиваться одной люстрой по центру потолка.• Натуральный свет. Откажитесь от плотных тяжелых штор, которые препятствуют проникновению солнечного света в комнату. Отдавайте предпочтение римским или рулонным шторам, а также легким полупрозрачным занавескам, которые пропускают натуральный свет в полном объеме. Также можно вообще отказаться от штор. Так делают скандинавы, для которых солнечный свет – это большая редкость, поэтому они пользуются любой возможностью впустить его в дом. Если у вас открывается красивый вид из окна, можете воспользоваться этим приемом.• Искусственное освещение. Раньше считалось, что одного потолочного светильника вполне достаточно для комнаты. Но в последние годы мнение кардинально изменилось. Теперь кроме общего света важно предусмотреть еще и локальные источники. Это могут быть бра, торшеры, настольные лампы, led-ленты и даже гирлянды. Так вы сможете создать в квартире нужную атмосферу и подсветить все углы.• Мягкое освещение. Рассеянный свет делает пространство более объемным, не позволяет стенам давить на вас. Если направить его вверх, получится зрительно приподнять потолок, а если на темные углы – исчезнет ощущение тесноты.Светлые цвета – всегда выигрышное решение.Наверняка вы знаете о том, что светлая цветовая гамма – лучший друг маленьких квартир, так как она наполняет комнаты светом, простором, делает их более легкими и воздушными. Это не значит, что нужно выкрашивать стены в стерильно белый, подбирать мебель и текстиль в тон. Отлично работают молочные, серо-бежевые, пастельные оттенки, вроде нежно-розового, небесно-голубого или мятного.Чтобы интерьер не казался слишком плоским, обязательно добавляйте яркие акценты или контрастные детали. Это может быть мебель, текстиль, декор или даже фурнитура. Некоторые идут еще дальше и красят в яркий цвет стену или дверь. Выбирайте вариант, который подойдет конкретно вашей квартире.Глянцевые фасады и стеклянные дверцыВизуально увеличить площадь квартиры можно с помощью глянцевых и отражающих поверхностей. Здесь есть масса вариантов. Самый популярный – глянцевые фасады шкафов, комодов, кухонного гарнитура, прозрачные вставки на дверях, зеркальные участки на шкафах, сервантах. Раньше модно было делать еще и глянцевый потолок, но в последнее время от такого приема отказываются. В потолке отражается вся комната и это напрягает глаза, лишает комфорта.Также дизайнеры советуют активно использовать зеркала. Можно купить одно большое, установить зеркальные дверцы на шкафах или создать оригинальное панно над диваном. Отличный прием – установить зеркало напротив окна. Тогда комната будет казаться в два раза больше.Стеклянные перегородки, прозрачные двери, витражные элементы тоже отлично впишутся в дизайн однушки или студии. Они выглядят легко и не перегружают пространство.Используйте ковры и разные напольные покрытияДаже в самой маленькой квартире, где негде развернуться, можно создать ощущение, что комнат несколько. Для этого нужно выделить функциональные зоны и проработать их. Вместо физического зонирования, вроде глухих перегородок, используйте более легкие варианты, которые не перегрузят пространство.Например, можно придумать разное освещение: в зоне отдыха поставить торшер, над обеденным столом разместить подвесной светильник, над рабочей столешницей – led-ленту. Также часто используют несколько напольных покрытий: в кухонной зоне – плитку, в гостиной – ламинат. Отделить одну зону от другой помогает ковер. Чтобы он очертил зону гостиной, подберите размер так, чтобы передними ножками на ковер заходила вся мебель: диван, кресло, ТВ-тумба и пр.