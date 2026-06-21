Как сделать из маленькой однушки удобную и просторную квартиру

Иногда количество накопленных денег не позволяет купить большую квартиру, и тогда приходится ограничиваться маленькой жилплощадью. Однако это не повод расстраиваться. При грамотном подходе даже крохотную квартиру можно превратить в настоящие хоромы.
Прием 1: Многофункциональная мебель
Кровать с ящиками и пуф с нишей внутри
Чтобы решить вопрос тесноты совсем необязательно сносить стены.
• Диван, который превращается в кровать. Может служить как дополнительным спальным местом на случай приезда родственников, так и основным, если не хватает места для полноценной кровати.
• Кровать с ящиками внизу. Туда можно будет складывать постельное белье, запасной текстиль, сезонную одежду и обувь, прочитанные книги, детские игрушки.
• Пуфы и банкетки с откидывающейся крышкой и пространством для хранения внутри. Особенно полезными они станут для интерьера прихожей, площадь которой редко превышает три квадратных метра.
• Раздвижные кухонные столы. Если площадь кухни не позволяет разместить большой стол, способный вместить всю семью или гостей, купите раскладной и корректируйте его размер в зависимости от ситуации.
• Подиум с встроенными полками, ящиками и другими отсеками. Он не только поможет качественно организовать хранение, но также подойдет для зонирования комнаты. Разместите на подиуме кровать, диван с телевизором или рабочий стол.
Прием 2: Качественное освещение
Используйте локальные источники света
Еще один эффективный прием для визуального увеличения пространство – это грамотно продуманное освещение.
• Натуральный свет. Откажитесь от плотных тяжелых штор, которые препятствуют проникновению солнечного света в комнату. Отдавайте предпочтение римским или рулонным шторам, а также легким полупрозрачным занавескам, которые пропускают натуральный свет в полном объеме. Также можно вообще отказаться от штор. Так делают скандинавы, для которых солнечный свет – это большая редкость, поэтому они пользуются любой возможностью впустить его в дом. Если у вас открывается красивый вид из окна, можете воспользоваться этим приемом.
• Искусственное освещение. Раньше считалось, что одного потолочного светильника вполне достаточно для комнаты. Но в последние годы мнение кардинально изменилось. Теперь кроме общего света важно предусмотреть еще и локальные источники. Это могут быть бра, торшеры, настольные лампы, led-ленты и даже гирлянды. Так вы сможете создать в квартире нужную атмосферу и подсветить все углы.
• Мягкое освещение. Рассеянный свет делает пространство более объемным, не позволяет стенам давить на вас. Если направить его вверх, получится зрительно приподнять потолок, а если на темные углы – исчезнет ощущение тесноты.
Прием 3: Правильная цветовая гамма
Светлые цвета – всегда выигрышное решение.
Наверняка вы знаете о том, что светлая цветовая гамма – лучший друг маленьких квартир, так как она наполняет комнаты светом, простором, делает их более легкими и воздушными. Это не значит, что нужно выкрашивать стены в стерильно белый, подбирать мебель и текстиль в тон. Отлично работают молочные, серо-бежевые, пастельные оттенки, вроде нежно-розового, небесно-голубого или мятного.
Чтобы интерьер не казался слишком плоским, обязательно добавляйте яркие акценты или контрастные детали. Это может быть мебель, текстиль, декор или даже фурнитура. Некоторые идут еще дальше и красят в яркий цвет стену или дверь. Выбирайте вариант, который подойдет конкретно вашей квартире.
Прием 4: Глянцевые и отражающие поверхности
Глянцевые фасады и стеклянные дверцы
Визуально увеличить площадь квартиры можно с помощью глянцевых и отражающих поверхностей. Здесь есть масса вариантов. Самый популярный – глянцевые фасады шкафов, комодов, кухонного гарнитура, прозрачные вставки на дверях, зеркальные участки на шкафах, сервантах. Раньше модно было делать еще и глянцевый потолок, но в последнее время от такого приема отказываются. В потолке отражается вся комната и это напрягает глаза, лишает комфорта.
Также дизайнеры советуют активно использовать зеркала. Можно купить одно большое, установить зеркальные дверцы на шкафах или создать оригинальное панно над диваном. Отличный прием – установить зеркало напротив окна. Тогда комната будет казаться в два раза больше.
Стеклянные перегородки, прозрачные двери, витражные элементы тоже отлично впишутся в дизайн однушки или студии. Они выглядят легко и не перегружают пространство.
Прием 5: Зонирование
Используйте ковры и разные напольные покрытия
Даже в самой маленькой квартире, где негде развернуться, можно создать ощущение, что комнат несколько. Для этого нужно выделить функциональные зоны и проработать их. Вместо физического зонирования, вроде глухих перегородок, используйте более легкие варианты, которые не перегрузят пространство.
Например, можно придумать разное освещение: в зоне отдыха поставить торшер, над обеденным столом разместить подвесной светильник, над рабочей столешницей – led-ленту. Также часто используют несколько напольных покрытий: в кухонной зоне – плитку, в гостиной – ламинат. Отделить одну зону от другой помогает ковер. Чтобы он очертил зону гостиной, подберите размер так, чтобы передними ножками на ковер заходила вся мебель: диван, кресло, ТВ-тумба и пр.
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