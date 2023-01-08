Как Генрих VIII стал параноиком и тираном из-за одного рокового рыцарского турнира

Юность короля

Детский портрет Генриха и король в зрелом возрасте.

Король Англии Генрих VIII верхом на лошади. / Фото: Leemage / Corbis / Getty Images

Король просто обожал рыцарские турниры.

Тот самый роковой турнир

Сейчас это место является частью Национального морского музея. Колоннада между Домом Королевы и восточным крылом музея, спроектированная Иниго Джонсом в начале 17 века. / Фото: Getty Images

Роковой турнир изменил всё.

Почему так случилось

Именно здесь происходил тот самый досадный рыцарский турнир.

Тучный король Генрих VIII изображён в виде неуклюжей игрушки. Из «Комической истории Англии» Гилберта Эббота А. Беккета с сатирическими иллюстрациями Джона Лича. / Фото: Getty Images

Генрих VIII и его сын Эдуард.