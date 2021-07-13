Почему расстались 10 звёздных пар отечественного шоу-бизнеса

К сожалению, встречи и расставания часто идут в жизни рука об руку. Люди встречаются, строят отношения, но потом чувства почему-то проходят. Причиной тому может быть неосторожное слово, ревность или банальное несовпадение жизненных интересов. В нашей подборке сегодня звёзды шоу-бизнеса, которые были вместе, но спустя какое-то время прекратили отношения. Что послужило причиной расставания знаменитостей?
Анатолий Руденко и Татьяна Арнтгольц
Анатолий Руденко и Татьяна Арнтгольц. / Фото: www.prelest.com
Актёры познакомились во время съёмок сериала «Простые истины», однако Анатолий Руденко долго не решался признаться в своих чувствах к Татьяне Арнтгольц. Когда же он получил серьёзную травму, понял, что нельзя откладывать жизнь на потом. Их роман продлился три года и распался по вине актёра. Он признался: был слишком эгоистичен и, по сути, не готов к серьёзным отношениям. Решив расстаться с Татьяной, Анатолий сам спровоцировал конфликт, в результате которого актёры расстались.
Сергей Астахов и Елена Корикова
Сергей Астахов и Елена Корикова. / Фото: www.getbg.net
Отношения актёров продлились несколько лет, однако не смогли пережить сложный этап, связанный с профессиональными проблемами. Отсутствие работы привело к развитию депрессии, обоим тогда казалось: их карьера окончена. При этом актёр не скрывает, что относится к Елене с огромной теплотой и благодарен ей за короткое, но настоящее счастье.
Нюша и Егор Крид
Нюша и Егор Крид. / Фото: www.wmj.ru
В течение двух лет исполнители были вместе, но скрывали от широкой общественности свои отношения. Об их романе стало известно уже после расставания, при этом каждый озвучивает свой взгляд на причины распада пары. Егор Крид утверждает, что его финансовое состояние в разгар отношений с Нюшей было хуже, чем у певицы, да и отношения с родственниками девушки трудно было назвать хорошими. Нюша, комментируя высказывания своего бывшего молодого человека, основной причиной называет несовпадение жизненных ценностей и интересов. При этом для неё никогда на первом плане не стоял вопрос о материальном положении мужчины.
Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе
Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе. / Фото: www.ok-magazine.ru
Актёры познакомились в 2014 году во время творческой экспедиции во Владивосток. Отношения между Кириллом и Нино развивались быстро: на кинофестивале «Кинотавр-2015» они появились уже вдвоем, при этом актриса явно находилась в положении. В декабре того же года Кирилл и Нино стали родителями: на свет появился их сын Александр. Малышу было 2 года, когда актёры решили, наконец, узаконить свои отношения. Однако уже через год супруги объявили о своём расставании. Развод они объясняют решением идти дальше каждому своей дорогой, сохраняя при этом хорошие отношения.
Оксана Акиньшина и Алексей Чадов
Оксана Акиньшина и Алексей Чадов. / Фото: www.howmade.ru
Оксане было всего 14 лет, когда она познакомилась с Алексеем Чадовым. Их романтические отношения продлились пару лет и казались началом большой любви. Однако на съёмочной площадке фильма «Игры мотыльков» Оксана Акиньшина безоглядно влюбилась в Сергея Шнурова. Её не смущала ни 14-летняя разница в возрасте, ни семейное положение лидера группы «Ленинград». Впрочем, с ним юная актриса через пять лет тоже рассталась, в этот раз из-за пристрастия Шнурова к употреблению спиртного.
Аглая Тарасова и Милош Бикович
Полтора года продлилось счастье российской актрисы и её сербского коллеги. Аглаю Тарасову и Милоша Биковича считали одной из самых красивых пар, однако они официально объявили о своём расставании в апреле 2018 года. Причиной для расставания, по словам Аглаи, послужили слишком напряжённые графики работы обоих. У них просто не оставалось времени на общение и совместное времяпровождение.
Елена Подкаминская и Марк Богатырев
Елена Подкаминская и Марк Богатырев. / Фото: www.rtr-vesti.ru
Их роман разгорелся во время съёмок сериала «Кухня». Елена Подкаминская ушла от своего мужа, забрав дочь, и переехала к новому возлюбленному. Однако совместная жизнь оказалась далеко не столь радужной, как им обоим представлялось. Елена постоянно нервничала по поводу психологического состояния дочери, переживавшей разлуку с папой. Ссоры между влюблёнными вспыхивали всё чаще, и во время одной из них Елена просто ушла. Марк тяжело переживал разрыв с актрисой, даже пытался покончить с собой.
Равшана Куркова и Илья Бачурин
Роман актрисы и генерального директора «Главкино» продлился три с половиной года. Они неизменно появлялись вместе на светских мероприятиях и публиковали романтические фотографии, сделанные во время совместных путешествий. Однако в 2016 году Равшана Куркова и Илья Бачурин приняли решение расстаться. При этом оба категорически отказываются от комментариев на эту тему.
Егор Кончаловский и Любовь Толкалина
Егор Кончаловский и Любовь Толкалина. / Фото: www.po-mere.ru
Знаменитая звёздная чета объявила о своём расставании в 2017 году, через 20 лет совместной жизни. На самом деле режиссёр и актриса перестали жить вместе уже давно, просто не желали выносить свои отношения на суд общественности. Их брак был гражданским, а потому никакого громкого развода не было. Любовь Толкалина и Егор Кончаловский признали: их чувства уже прошли и расставание было неизбежно. При этом оба не расценивают свой разрыв, как трагедию, для них это был шанс снова стать счастливыми.
Наталья Бардо и Мариус Вайсберг
Наталья Бардо и Мариус Вайсберг. / Фото: www.howstar.ru
На протяжении нескольких лет Наталья Бардо и Мариус Вайсберг были вместе. Они были счастливы и в интервью часто говорили о том, что идеально подходят друг другу. 31 мая 2019 года исполнилось три года их сыну Эрику, а за год до этого актриса и режиссёр явно намекали на скорую свадьбу. Однако в день трёхлетия Эрика актриса, отвечая на комментарий к фотографии, сообщила: они с Мариусом больше не пара. Бардо и Вайсберг не делали по этому поводу никаких заявлений. Возможно, это всего лишь некий кризис в отношениях, а свадьба звёздной пары ещё впереди.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии