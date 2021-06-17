Как самые очаровательные птицы Атлантики оказались на грани исчезновения

Обычно птица тупик прочно ассоциируется с Исландией — именно там гнездится 60% ее популяции. Однако на самом деле эту птицу можно встретить и в Норвегии, и на Британских островах, и даже в России, Канаде и США. Однако за последние несколько лет из статуса «вне опасности» тупики приобрели статус «уязвимый вид», из-за чего несколько стран даже организовали заповедники для обеспечения их безопасности.
Тупики гнездятся на севере Атлантического океана и Северного Ледовитого океана, больше предпочитая острова, чем побережье материка. Так, например, в России их можно увидеть в небольшом количестве на Айновских островах у Мурманского побережья или на островах вблизи Кольского полуострова.
Тупики - очень социальные птицы. Фото: Adam Gray.
Статус «Vulnerable» (уязвимый) вид атлантического тупика получил совсем недавно в — всего лишь в 2015 году. Специалисты утверждают, что с нынешними тенденциями их численность, может сократиться на половину или даже на 80%. Зависит это сразу от нескольких факторов — и от глобального потепления, и от интенсивного судохоства (во время линьки тупики не могут летать и больше месяца проводят на воде), и от того, что жители прибрежной зоны нередко охотятся на тупиков. Этих птиц готовят, как готовят уток. Сейчас в большинстве стран запретили охоту на них, а в Великобритании даже организовали заказники, в которых тупик включен в список охраняемых видов.
Из-за деятельности человека птицы популяция тупиков стала резко сокращаться. Фото: Adam Gray.
Кроме этого, тупики потеряли свою неуязвимость из-за того, что на многих островах, ранее необитаемых, появились новые виды животных, завезенных людьми — кошки, собаки и крысы. Тупики совершенно беззащитны перед хищниками, а их яйца и птенцов могут съесть даже чайки, не говоря уже о более серьезных охотниках. Так, например, на британском острове Ланди в 1939 году гнездилось 3500 пар, а в 2000 году их было всего десять. Все эти годы крысы съедали яйца и птенцов, а учитывая, что тупики всегда гнездятся на одном и том же месте, их судьба была предрешена.
Птица тупик большую часть жизни проводит на воде, прилетая на острова во время гнездования. Фото: Adam Gray.
Другая популяция тупиков пострадала от завезенного на остров цветка. Раньше на острове Крейглит было 28 000 пар, и буквально за десять лет их количество сократилось до пары тысяч. Причиной стало растение хатьма, похожее на мальву, которое завезли на остров как красивое декоративное растение. Однако оно разрослось и плотными зарослями размножилось по всему побережью, так что птицам стало невозможно вырыть гнезда.
Тупики совершенно беззащитны перед хищниками и человеком. Фото: Adam Gray.
Одним из таких заказников является остров Унст — один из Шетландских островов. На нем гнездится около 50 000 пар. Летом птицы прилетают на острова, чтобы снова встретиться со своими парами, найти свое гнездо и вырастить птенцов. Тупики моногамны, и не только остаются преданными своему партнеру, но и вместе занимаются взращиванием своего потомства — дружно роют гнезда, обустраивают их и охотятся за рыбой по очереди, чтобы прокормить малышей.
Заказник на Шетландских островах, где тупики находятся под охраной.
Фотограф Адам Грей недавно посетил остров Унст, чтобы посмотреть на тупиков вблизи. «Это очень подвижные птички, и при этом они совершенно не были против того, что мы, люди, были рядом. Я был всего в пару метрах от них, а они будто и не замечали».
Тупики предпочитают холодный климат. Фото: Adam Gray.
Тупики и правда довольно непугливые — и это часто играет им не на руку, ведь их легко может поймать человек. Сейчас самая большая колония птиц — в Исландии, куда прилетает около 4 миллионов птиц, образуя около миллиона гнезд — находится в безопасности, так же как и в заказниках Великобритании. Однако на множестве других островов в Атлантическом океане они по-прежнему могут быть в опасности.
Тупики обычно едят рыбу под водой, однако во время гнездования приносят добычу для своих птенцов.
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