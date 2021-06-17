Как самые очаровательные птицы Атлантики оказались на грани исчезновения

Тупики - очень социальные птицы. Фото: Adam Gray.

Из-за деятельности человека птицы популяция тупиков стала резко сокращаться. Фото: Adam Gray.

Птица тупик большую часть жизни проводит на воде, прилетая на острова во время гнездования. Фото: Adam Gray.

Тупики совершенно беззащитны перед хищниками и человеком. Фото: Adam Gray.

Заказник на Шетландских островах, где тупики находятся под охраной.

Тупики предпочитают холодный климат. Фото: Adam Gray.

Тупики обычно едят рыбу под водой, однако во время гнездования приносят добычу для своих птенцов .