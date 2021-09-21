Машина для героя: на чем ездят голливудские звезды боевиков 1990-х

1. Дольф Лундгрен - Ferrari FF

Отличный автомобиль. |Фото: rbk.ru.

2. Жан-Клод Ван Дамм - McLaren P1

Ван Дамм любит суперкары. |Фото: novate.ru.

3. Стивен Сигал - Ford F-150

Просто и со вкусом. |Фото: novate.ru.

4. Джеки Чан – Lamborghini Aventador

Специально для звезды. dmcdn.net.

5. Сильвестр Сталлоне - Mercury Eight Monterey

Вот такой красавец. |Фото: fishki.net.

Ему подходит. |Фото: fishki.net.

6. Брюсс Уиллис - Chevrolet Corvette

Любимый автомобиль. novate.ru. |Фото: novate.ru.

7. Микки Рурк - Bentley Continental GT

Микки на самом деле не очень любит автомобили. |Фото: novate.ru.

И конечно же: Чак Норрис - Ford Mustang

Чак Норрис большой гараж не держит. ¦Фото: novate.ru.