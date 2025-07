Шпионы среди животных

В новом телесериале BBC Spy In The Wild, посвященном дикой природе, используются для съемок замаскированные животные-роботы . Можете ли вы отличить животное от невероятно сложной камеры? Как подобраться к животным в дикой природе, чтобы получить самые лучшие снимки? С помощью замаскированной камеры. А лучший способ замаскировать камеру — сделать её похожей на то животное, которое будешь снимать. Вот они, эти камеры. Слоны, ягуары, коалы, птицы — всего 51 шпион из мира животных.Телесериал Spy In The Wild от BBC снимался долго. Например, только на съемки второй серии ушло 3 года . На кого так с интересом смотрят горные гориллы?А горные гориллы из Уганды исследуют нового детеныша, который, на самом деле — сложная камера. Вот такой плавающий слон, а на самом деле камера: Как настоящий Тупики изучают камеру-тупика (справа): Гигантская черепаха на Галапагосских островах с камерами вместо глаз: Камера в виде обезьянки в тропическом лесу Амазонки в Бразилии:Робот-ягуар (детеныш) в джунглях Бразилии: Белый медведь с камерами вместо глаз: Каждый «шпион» стоит десятки тысяч фунтов. Внутри — 4К, 6К и 8К камеры высокого разрешения: Оливковая черепаха как настоящая: Медвежонок Гризли на на Аляске: Летучие лисицы: