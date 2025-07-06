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Шпионы среди животных



В новом телесериале BBC Spy In The Wild, посвященном дикой природе, используются для съемок замаскированные животные-роботы. Можете ли вы отличить животное от невероятно сложной камеры? Шпионы среди животных

Как подобраться к животным в дикой природе, чтобы получить самые лучшие снимки? С помощью замаскированной камеры. А лучший способ замаскировать камеру — сделать её похожей на то животное, которое будешь снимать. Вот они, эти камеры. Слоны, ягуары, коалы, птицы — всего 51 шпион из мира животных.
Шпионы среди животных Телесериал Spy In The Wild от BBC снимался долго. Например, только на съемки второй серии ушло 3 года. Шпионы среди животных На кого так с интересом смотрят горные гориллы? Шпионы среди животных А горные гориллы из Уганды исследуют нового детеныша, который, на самом деле — сложная камера. Шпионы среди животных Вот такой плавающий слон, а на самом деле камера: Шпионы среди животных Как настоящий. Шпионы среди животных Тупики изучают камеру-тупика (справа): Шпионы среди животных Гигантская черепаха на Галапагосских островах с камерами вместо глаз: Шпионы среди животных Камера в виде обезьянки в тропическом лесу Амазонки в Бразилии: Шпионы среди животных Робот-ягуар (детеныш) в джунглях Бразилии: Шпионы среди животных Белый медведь с камерами вместо глаз: Шпионы среди животных Каждый «шпион» стоит десятки тысяч фунтов. Внутри — 4К, 6К и 8К камеры высокого разрешения: Шпионы среди животных Оливковая черепаха как настоящая: Шпионы среди животных Медвежонок Гризли на на Аляске: Шпионы среди животных Летучие лисицы: Шпионы среди животных


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british broadcasting corporation (bbc)
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