Новое знакомство со старой античностью!
Безусловно у каждого свои вкусы. Да и вряд ли сегодня античность пользуется большим спросом. Но, следуя старой мудрости: «не суди о книжке по обложке», не спешите с выводами. Ведь античность куда более интересна, чем это может показаться на первый взгляд. Античность – это целая эпоха в истории, архитектуре, политической деятельности и культуре в целом.
Многие и разные мыслители, жившие в те времена, пытались найти ответы на насущные вопросы, заглядывали в будущее и в тайны мироздания. Именно они – фундамент, основа всей науки и научной мысли, которые формировались от поколения к поколению в среде людей, желающих заглянуть в жизнь глубже, чем обычный среднестатистический житель нашей планеты. Античность дала миру множество талантливых имен и разного профиля деятелей. Плеяда философов тоже представлена очень широко. Кстати, не стоит подразумевать под словом «философ» человека, интересующегося исключительно философией.
Сам термин означает «любовь к мудрости», а она, в свою очередь, достигается разными путями и соединением лучших достижений разных наук. Это сегодня каждый из нас имеет конкретный профиль, работает в какой-то одной сфере деятельности. Ты учитель или медработник, инженер, строитель, музыкант и прочее. В античности же мыслители были людьми очень широкого профилю. Там и философия, и медицина, математика, история. Такая тенденция сохранялась вплоть до конца средневековья.
Позже возникли университеты и первые специализации. Конечно, можно справедливо сказать, что наука тогда была на слабом уровне развития, и по рамкам тех времен, каждый из нас, ныне живущих, показался бы мудрецом. Но это не совсем так. Мир столетия к столетию переосмысливал наследие античности. Было время, когда все это отвергали, пытались вычеркнуть и забыть, считая ненужным, даже порой пошлым. Как случилось с античной скульптурой и искусством вообще.
Средние века, которые датируют по-разному, называли темными веками. Они начинаются фактически после распада Римской империи, после того, как варвары перервали естественное развитие человечества. С падением Рима в 476 г. заканчивается и античность. Хотя некоторые исследователи говорят, что она раньше закончилась, с падением греческих государств, когда Великий Рим, как гегемон, единолично правил миром. Так-то оно может и так, Рим Грецию завоевал, но вот культурно Греция Рим завоевала. Да, их культура и искусство разные, мыслители у них разные, но Рим стал продолжателем традиций древнегреческих.
Казалось, все – античность ушла в прошлое, это лишь всякое ненужное старье, запечатленное в полу уцелевших скульптурах, каких-то статуях и груде старых камней. Ну да, кое-что сохранилось даже очень хорошо, строили на совесть. Но мало кому это было нужно, по назначению использовалось редко. Если не находило другого применения, то приходило в упадок. Человечество будто уснуло и спало очень долго, чуть не тысячу лет.
Потом в веке так четырнадцатом, начало понемногу просыпаться. Люди начали осознавать, что когда-то мир был уже на довольно высокой ступени развития. В культуре в том числе. Да и философии тоже. С тех пор мы знаем эти процессы под названием «Эпоха Возрождения», которая далее перешла в период «Просвещения». Ну и до наших времен уже огромное количество всяких разумных мыслей в головах людей появилось. Родились новые теории, научные направления, отрасли и даже целые новые науки.
Трудно судить, что было бы, если бы да кабы. Но не случись провала в тысячу лет, может и айфоны с компьютерами и путешествия в космос возникли бы намного столетий ранее.
Почитайте античных философов, они о многом, что сегодня является реальностью нашей жизни, писали в своих трудах. Походите по музеям, познакомьтесь с культурой этого древнего периода. Уверен, Вы найдете для себя много интересного. Наша жизнь сегодня – как веточки огромного дерева, иногда интересно посмотреть на его основу и даже корень. Тогда многое становится понятнее и яснее.
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