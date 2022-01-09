11 способов использовать чайные пакетики в быту, а для не только для заварки

Ох, уж эти чайные пакетики! Да, это очень удобно – получить через несколько минут свежий ароматный чай.

Однако использованные чайные пакетики могут весьма сильно раздражать, особенно если кто-то раскидывает их по всему дому.

Не стоит злиться, лучше узнать, как можно применить их в быту.

1. Долой отеки и темные круги вокруг глаз

Положите холодные пакетики на глаза и расслабьтесь.

Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогие крема и лосьоны вокруг глаз, можно воспользоваться старыми чайными пакетиками. Надо просто поместить их в холодильник, дождаться, пока они станут прохладными, и потом положить на глаза. Активные вещества, содержащиеся в чае, сработают и помогут сузить сосуды. Отеки уйдут, а цвет кожи станет более свежим. Кстати, можно сделать и паровую ванночку из чая - поместить чайные пакетики в миску с горячей парной водой, наклониться над ней и позволить пару творить чудеса. Он откроет поры, позволяя антиоксидантам чая тонизировать и увлажнять кожу.

2. Освежите свои ковры

Удалить загрязнения и запах с ковра поможет чай.

Когда дома есть ковер, чайные пакетики обязательно пригодятся. После использования пакетик нужно подсушить, достать из него чай, смешать с пищевой содой и нанести смесь на пятна на ковре.

3. Грязная посуда – не беда

Через двадцать минут можно пропылесосить. Сода в сочетании с чаем помогут устранить неприятные запахи и грязь. Этот способ особенно хорош, если в доме проживают маленькие дети или домашние питомцы – ведь никаких агрессивных химических веществ в рецепте нет. Даже если шалуны наступят в приготовленную массу, это никаким образом не отразится на их здоровье.

После использования чайных пакетиков смыть жир с посуды очень легко.

Если не хочется использовать агрессивные моющие вещества для чистки грязной кастрюли, можно воспользоваться старым чайным пакетиком. Надо поместить его в кастрюлю, залить горячей водой и немного подождать. Содержащийся в чае танин поможет в растворении жира и сделает мытье легким и приятным. Даже если очень некогда, и придется оставить посуду на ночь, утром можно в два счета все отмыть без изнурительной чистки и использования большого количества моющего средства.

4. Деревянные полы и мебель будут сверкать

Деревянные полы заблестят, отведав чая.

Вернуть приятный блеск деревянным полам или мебели помогут чайные пакетики. Их нужно залить горячей водой, смочить в полученном растворе мягкую тряпку из микрофибры и протереть поверхности. Они сразу заблестят, приобретут приятный живой оттенок. Если участок работы небольшой, можно использовать пакетик вместо губки. Только нужно отжать его как следует, чтобы не развести лужи.

5. Чайная ванна, снимающая усталость

Чудесная чайная ванна снимет напряжение.

В чае содержатся антиоксиданты, потому ванна с этим веществом прекрасно тонизирует и смягчает кожу. Можно повесить пакетики на кран, чтобы вода протекала через них, а можно просто бросить их прямо в воду. Если чай содержит жасмин или ромашку, то получится замечательная ароматическая чайная ванна, в которой модно понежиться после утомительного дня. И все это без лишних трат и походов по магазинам!

6. Раз, два, три – огонь, гори

Разжигать огонь теперь легко.

Костер разжечь не так уж и просто, особенно если навыков мало. Чайные пакетики помогут и тут. Надо их высушить, растопить восковую или стеариновую свечу, опустить в нее пакетики и положить их на фольгу. После затвердевания воска получатся легкие и удобные приспособления, которые помогут без проблем разжечь костер. Такие пакетики быстро загораются, их стоит взять с собой в поход. Не придется искать сухие веточки и шишки для того, чтобы разжечь костер.

7. Скажем «нет» неприятным запахам

Если из холодильника пахнет, положите в него старый чайный пакетик.

Чайные листья обладают удивительной способностью поглощать запахи. Этим обязательно стоит воспользоваться, поместив сухой использованный чайный пакетик в нужное пространство (ящик комода, шкаф, холодильник, обувь и так далее). Теперь не придется морщить нос и бегать по магазинам в поисках поглотителя запахов, который, кстати, не всегда хорошо работает.

8. Волосы будут довольны

Пропитав волосы крепким чаем можно придать им блеск.

Есть самые разные средства для волос, в том числе бальзамы для придания блеска. А можно обойтись и без них, используя старые чайные пакетики. Их нужно залить кипятком, а полученный раствор остудить до теплого состояния. Перед мытьем головы этот крепкий чай следует втереть в волосы. Лучше всего надеть банную шапочку и посидеть в ней минут десять. После этого можно мыть голову как обычно. Но все же лучше делать чайную маску на чистые волосы, и после просто ополоснуть их в проточной воде.

9. Лучшие ароматизаторы для вашего дома

Из чайных пакетиков получатся отличные ароматизаторы.

Чтобы в доме приятно пахло, используют ароматизаторы воздуха. Зачем нужна химия, если есть способ проще? Нужно просто добавить несколько капель любимого эфирного масла в сухие пакетики для чая, и отличные освежители воздуха для дома, офиса или автомобиля готовы. Так как большинство чайных пакетиков поставляется с ниткой, их очень просто развесить. Когда масло истощится, можно просто добавить его снова. Поскольку чайные листья хорошо впитывают запахи, эти креативные самодельные освежители воздуха будут работать безупречно.

10. Солнечные ожоги: чай обязательно поможет

Чай уменьшит боль от солнечных ожогов.

Если после прогулки по солнцу на коже появились ожоги, старые чайные пакетики обязательно помогут. Их нужно намочить, поместить в холодильник, а когда они охладятся, приложить к воспаленной коже. Облегчение придет сразу – танин имеет свойство сужать капилляры. Чайный компресс снимет боль, раздражение, красноту. Это очень простое средство, которое никому не может навредить. Взяв в путешествие чай в пакетиках, можно в некоторых случаях обойтись без посещения аптеки.

11. Питание для сухой кожи

Сухая кожа: используйте чай.

Если кожа очень сухая, можно помочь ей, освежив с помощью чайных пакетиков. Нужно повторно заварить их, затем остудить чай и перелить его в пустой флакон. Такое средство наносится на кожу ладонью или при помощи ватного диска. Подойдет любой чай, но стоит учесть, что антиоксиданты в зеленом чае отличаются особой эффективностью и лучше увлажняют сухую кожу! Флакончик можно взять с собой куда угодно – на работу, в путешествие, в офис. Главное, чтобы чай не пролился.

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