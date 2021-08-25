5 блюд из свиного фарша для тех, кого от курицы уже подташнивает

Большинство хвалят курицу за её универсальность, но это не единственное мясо с «суперспособностями», из которого можно приготовить всё что угодно. Свиной фарш (или рубленая свинина) – ещё один суперуниверсальный ингредиент, позволяющий приготовить множество разнообразных блюд на любой вкус.
1. Мамалыга со свиным фаршем
Мамалыга со свиным фаршем. \ Фото: google.ru.
Это сытное блюдо занимает всего 30 минут, поэтому нет никаких оснований, чтобы не попробовать приготовить его в будние дни.
Ингредиенты:
• Кукурузная крупа – 1 стакан;
• Чеснок – 3 зубчика;
• Бульон мясной – 0,25 стакана;
• Масло растительное – 2 ст. л;
• Масло оливковое – 3 ст. л;
• Горчица – 3 ст. л;
• Лук репчатый – 1 шт;
• Вода – 1 стакан;
• Помидоры – 1 средний;
• Творог или тёртая брынза – 2 стакана;
• Свиной фарш или рубленая свинина – 0,5 кг.
Мамалыга со свининой. \ Фото: mosty-zara.by.
Способ приготовления:
• Вскипятить 1 стакан слегка подсоленной воды в небольшой кастрюле;
• Всыпать половину кукурузной крупы;
• Варить примерно 15 минут, не забывая помешивать;
• Добавить остальную крупу, хорошо размешать;
• Варить на медленном огне до полного испарения влаги;
• Осторожно перемешать и оставить на самом маленьком огне на 10 минут;
• Деревянной лопаточкой отделить мамалыгу от стенок кастрюли;
• Разровнять поверхность и оставить ещё на 3 минуты;
• Кастрюлю снять с огня и осторожно перевернуть на плоское блюдо;
• Мамалыгу прикрыть салфеткой и отставить;
• Фарш залить горчицей;
• Обжарить на сковороде до румяной корочки;
• Лук очистить и мелко нарезать;
• После добавить его к фаршу и жарить ещё 2 минуты;
• Добавить бульон, посолить;
• Готовить на среднем огне, пока бульон полностью не выкипит;
Приготовить соус «Муждей»:
• Чеснок очистить;
• Мелко нарезать и растереть с 0,5 ч. л. соли;
• Помидор очистить от кожицы, удалить семена, мякоть мелко нарезать;
• Смешать оливковое масло, растёртый чеснок и помидор;
• Подавать с мамалыгой и брынзой (или сыром).
2. Равиоли со свининой под пикантным соусом
Равиоли со свининой. \ Фото: womansday.com.
Сделайте будний ужин чем-то особенным, приготовив сырные равиоли со свиным фаршем и пикантным соусом.
Ингредиенты:
Для теста равиоли:
• Яйца - 2 шт;
• Пшеничная мука - 200 г;
• Щепотка соли.
Для начинки мясных равиоли:
• Свиной фарш - 200 г;
• Лук - 1 шт;
• Карри для мяса - 1 ч. л;
• Яйца - 1 шт;
• Соль по вкусу;
• Грибной бульон для варки - 1 л.
Для подачи:
• Оливковое масло, зелень, паприка.
Равиоли со свининой. \ Фото: botanichka.ru.
Способ приготовления:
• Замесить тесто;
• Когда оно перестанет липнуть к столу и рукам - завернуть в пищевую плёнку;
• Оставить на 20 минут при комнатной температуре;
• Рабочую поверхность и скалку смазать оливковым маслом;
• Выложить тесто, аккуратно раскатывая в блинчик толщиной в 1 мм;
• После нарезать полосками шириной в 3-4 см;
• Фарш посолить и добавить карри;
• Лук натереть на мелкой тёрке и добавить в фарш;
• Хорошо перемешать;
• Яйцо хорошенько взбить вилкой или венчиком;
• Смесь понадобится для склейки плосок теста;
• На одну из плосок теста выложить равномерные порции фарша с одинаковым промежутком;
• Смазать края теста вокруг мяса яйцом;
• Мясную полоску накрыть более широкой полоской теста;
• Разрезать на равномерные части;
• Края придавить вилкой, создавая узор;
• В кипящий слегка подсоленный грибной бульон отправляем равиоли;
• После того, как равиоли всплыли, варить ещё примерно 2-3 минуты;
• Готовые равиоли подавить с соусом из оливкового масла, паприки и зелени.
3. Острый тайский салат с лапшой
Острый тайский салат с лапшой. \ Фото: womansday.com.
Для тех, кто хочет попробовать что-то необычное, этот тайский салат с лапшой и жареным свиным фаршем - то блюдо, которое однозначно порадует своими вкусовыми качествами.
Ингредиенты:
• Китайская пшеничная лапша - 150 г;
• Свиной фарш - 600 г;
• Цуккини - 300 г;
• Сладкий перец средний - 1 шт;
• Луковица маленькая - 1 шт;
• Нарубленный свежий имбирь - 1 ст. л;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Небольшой острый перец - 1 шт;
• Зелёный лук и кунжут для подачи.
Соус:
• Яблочный или белый винный уксус - 3 ст. л;
• Соевый соус - 5 ст. л;
• Сахар - 3 ст. л;
• Кукурузный крахмал - 1 ч. л.
Лапша с жареным свиным фаршем. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Лапшу отварить по инструкции на упаковке;
• Слить воду;
• Лапшу промыть;
• Оставить стекать;
• Смешать в миске ингредиенты для соуса;
• Цуккини и перец нарезать кубиками;
• Лук, чеснок, имбирь и острый перец мелко порубить;
• На сковороде разогреть 2 ст. л. растительного масла;
• Обжарить фарш до румяной корочки;
• Переложить фарш на тарелку;
• После обжарить перец и цуккини примерно 3-4 минуты;
• К овощам добавить лук, чеснок, имбирь и острый перец;
• Жарить, помешивая, ещё минуту;
• После вновь выложить фарш;
• Залить соусом;
• Готовить около минуты до загустения соуса;
• Добавить лапшу;
• Перемешать;
• Подавать с рубленым зелёным луком и жареным кунжутом.
4. Сэндвич с фрикаделькой из свинины
Сэндвич с фрикаделькой из свинины. \ Фото: lamaccheroni.ru.
Считайте этот бутерброд лучшим бутербродом в мире. Его легко приготовить, но ещё легче съесть!
Ингредиенты:
• 4 куска чиабатты по 15 см длиной;
• Моцарелла для пиццы - 300 г;
• Томатный соус - 250 г;
• Фарш из говядины - 250 г;
• Фарш из свинины - 200 г;
• Лук - 1 шт;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Яйцо - 1 шт;
• Хлебные крошки - 100 г;
• Молоко - 80 мл;
• Пармезан или другой твёрдый сыр - 25 г ;
• Веточки петрушки и тимьяна - 3 шт;
• Молотая паприка - 0,5 ч. л;
• Соль, свежемолотый чёрный перец;
• Оливковое масло.
Вкусный сэндвич с фрикадельками. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок измельчить;
• Обжарить в масле примерно 5-7 минут;
• Остудить;
• Пармезан натереть на мелкой тёрке;
• Листочки тимьяна и петрушки измельчить;
• Хлебные крошки замочить в молоке на 10 минут;
• Смешать два вида фарша;
• Добавить обжаренный лук, чеснок, сырое яйцо, тёртый сыр, хлебные крошки с молоком, рубленную зелень;
• Тщательно перемешать;
• Мокрыми руками слепить маленькие фрикадельки;
• Противень застелить пергаментом:
• Выложить поверх фрикадельки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут;
• Извлечь противень и увеличить температуру до 220 градусов;
• Фрикадельки переложить в сотейник с соусом;
• Хорошо прогреть;
• Моцареллу нарезать равномерными ломтиками;
• Хлеб разрезать вдоль пополам, как книгу;
• Положить внутрь фрикадельки, соус и ломтик сыра;
• Слегка придавить хлебом и отправить в духовку;
• Запекать до момента расплавления сыра;
• Подавать горячими.
5. Бризоль
Бризоль со свиным фаршем. \ Фото: gastronom.ru.
Бризоль – вкусное и простое в приготовлении блюдо. Всё, что вам понадобится - так это немного времени, яйца, свиной фарш и огурчики для начинки.
Ингредиенты:
• Фарш свиной - 500 г;
• Яйца - 4 шт;
• Молоко - 2 ст. л;
• Масло оливковое - 2 ст. л;
• Соль по вкусу;
• Перец черный молотый по вкусу;
Для начинки:
• Огурец маринованный - 2 шт;
• Майонез - 1 ст. л;
• Чеснок - 1 зубок.
Бризоль. \ Фото: koolinar.ru.
Способ приготовления:
• Яйца взбить с молоком;
• Посолить и поперчить;
• Также стоит посолить и поперчить фарш;
• После фарш хорошо перемешать и разделить на 5-6 равных частей;
• Стол застелить пищевой плёнкой;
• Рабочую поверхность плёнки смазать небольшим количеством растительного масла;
• Поверх плёнки выложить шарик фарша;
• Накрыть поверх плёнкой;
• При помощи скалки раскатать мясной блинчик размером с вашу сковородку;
• На плоскую тарелку налить немного яичной смеси;
• Аккуратно снять плёнку и выложить блинчик из фарша поверх яичной смеси;
• Разогреть сковороду с растительным маслом;
• Аккуратно переместить яично-мясную смесь на сковороду;
• Обжарить с двух сторон по 2-3 минуты;
• Бризоль переложить на тарелку;
• Маринованные огурцы нарезать небольшим кубиком или тонкой соломкой;
• Добавить чеснок через пресс и майонез;
• Перемешать;
• Получившуюся начинку распределить на готовую бризоль;
• Бризоль свернуть в рулет;
• Подавать к столу горячей.
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