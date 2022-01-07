Научные рекомендации: как пережить ядерный взрыв

Всех волнует растущее количество ядерного оружия, и не трудно догадаться, почему.







Нужно честно сказать, что если хотя бы одна ядерная бомба будет сброшена на ваш город, или же все ядерные бомбы в мире взорвутся одновременно, весьма маловероятно, что вы выживете. Маловероятно, но всё же шанс есть, поэтому вам не лишним будет узнать, что делать в случае термоядерного взрыва.



Ну, во-первых, надо подготовиться. Вам необходимо обговорить со своими близкими все маршруты эвакуации. Выберите несколько мест на окраине города, где вы можете встретиться после случившегося.



Устройте тайник, которым вы сможете воспользоваться в случае опасности. В тайнике должен быть запас воды в бутылках, теплые одеяла, консервы, радиоприемник и аптечка, особенно если кто-то в семье нездоров. Если у вас есть надежный погреб или подвал, убедитесь, что туда можно беспрепятственно спуститься и в нем есть все необходимое на первое время.



Это главное, что вы должны знать о подготовке, а теперь, что делать непосредственно во время взрыва.



Держитесь подальше от радиуса взрыва, это самое опасное место, здесь никто и ничто не уцелеет. Даже бункер не спасет вас.



Вы должны находиться на расстоянии более 5,7 км2 от эпицентра. Избегайте мест, которые могут быть потенциальными мишенями для ядерного удара.

Допустим, вы находитесь достаточно далеко и видите яркий свет, когда ядерная бомба взрывается. Не смотрите на вспышку – иначе ослепнете, так как она будет похожа на искусственное Солнце, которое намного ближе, чем реальное. Помните, нужно уходить от вспышки, а не смотреть на нее.Если вы находитесь в высотном здании, бегите вглубь его и укройтесь где-нибудь там. У вас будет всего несколько секунд до того, как ударная волна нахлынет. Будем надеяться, что это здание будет достаточно далеко от места взрыва и его не сравняет с землей. Не стойте рядом с окнами, так как вас может изрешетить осколками стекла.Закройте уши руками. Если ударная волна достаточно мощная, ваши барабанные перепонки могут не выдержать и разорваться.Если здание устоит, вам нужно оставаться в глубине его в течение нескольких часов, возможно, даже весь день. Таким образом, вы будете защищены от ионизирующего излучения и образовавшегося облака радиоактивных осадков, им не проникнуть к вам через столько слоев бетона или кирпича.Если вы не внутри здания, у вас могут быть проблемы. Если вы надышитесь воздухом, зараженным радиацией, вас поразит лучевая болезнь. Лучшее , что вы можете сделать, это найти где-то закрытое помещение, куда не будет проникать воздух с улицы. Прикрывайте рот и нос тканью. Заражения радиацией особенно сложно избежать, но будем надеяться, что ветер будет дуть в другом направлении.Согласно математическим расчетам, если вы достаточно далеко от центра взрыва, но находитесь в ненадежном укрытии, то лучше бежать в более защищенное место – у вас будет не более 30 минут для этого, иначе смертельная доза радиации вам обеспечена.После взрыва уровень радиации будет чрезвычайно высоким, но через несколько часов после взрыва он гораздо уменьшится. Внешний мир по-прежнему будет представлять невероятную опасность, поэтому вам нужно будет двигаться дальше, покинуть места, зараженные радиацией. Но пока радиационные частицы осядут, вам придется подождать, по крайней мере, 12 часов, прежде чем покидать свое убежище.Если возможно, снимите верхнюю одежду, например, пальто или джемпер — это позволит удалить до 90 % радиоактивных частиц, осевших на вас, и может спасти вас от смертельной опасности. Просто оставьте одежду где-нибудь или выбросьте ее в металлический контейнер, чтобы остановить радиационное излучение.Как только вы окажетесь на достаточно безопасном расстоянии, примите душ, чтобы смыть оставшиеся радиационные частицы. Прочистите нос и протрите лицо чистой влажной тканью.Если взрыв застал вас на улице, падайте ничком на землю, прикройте голову руками. Лучше укрыться за металлическим предметом или конструкцией, это может защитить вас от радиации. После того как все стихнет, сделайте все возможное, чтобы укрыться от радиоактивных осадков . Если вы выжили после взрыва, не расслабляйтесь. Вам еще предстоит пройти через пост-апокалиптическую местность, противостоять мародерам и попытаться построить новое общество. Удачи, выживший!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)